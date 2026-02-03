BiH gradi mrežu od čak 300 km brzih cesta, trasa ide do hrvatske granice

Rijeka, Zagreb i Osijek sve tiši: Lokali prazni, trgovine nestaju, a uredi preuzimaju
Bosna i Hercegovina se priprema za jednu od najambicioznijih faza razvoja svoje cestovne infrastrukture u posljednjim desetljećima. Riječ je o planu izgradnje gotovo 300 kilometara brzih cesta kroz Federaciju BiH.
To je strateški projekt koji za cilj ima rasterećenje postojećih magistralnih cesta, povećanje sigurnosti u prometu te poticanje gospodarskog razvoja diljem entiteta. Planovima vlasti žele povezati urbane centre koji nisu uključeni u paneuropske prometne koridore, ali imaju značajan gospodarski potencijal. Već je počelo.
Prema najnovijim izvješćima o cestovnoj strategiji iz Federacije BiH, planirana mreža brzih cesta obuhvaća više prometnih pravaca raspoređenih na području četiri do pet kantona. Među najvažnijim projektima su dionice poput pravca Bihać – Cazin – Velika Kladuša – granica s Republikom Hrvatskom, Mostar – Široki Brijeg – granica s RH, kao i pravci Lašva – Travnik – Jajce i Prača – Goražde.
Ukupno planirani prometni pravci dosežu oko 300 km novih brzih cesta, čime bi se znatno poboljšale veze između urbanih i ruralnih područja. Uz očekivano smanjenje zagušenja na postojećim magistralnim cestama.
Radovi su već započeli u nekoliko jedinica lokalne samouprave. Primjerice, u Bosansko‑podrinjskom kantonu započeta je izgradnja brze ceste Prača – Goražde, dok je u Središnjoj Bosni završena prva od pet sekcija brze ceste Lašva – Nević Polje. U zapadnoj Hercegovini potpisani su pak ugovori za izgradnju početnih dionica koje će povezati Mostar, Široki Brijeg i Grude. Tome se pridružuju pripremni radovi na eksproprijaciji zemljišta u Unsko‑sanskom kantonu za trasu Bihać – Cazin – Velika Kladuša, izvještava vrisak.info.
Izgradnja mreže brzih cesta u Bosni i Hercegovini financira se kroz kombinaciju federalnih sredstava, kreditnih linija i potpora međunarodnih institucija, poput Europske investicijske banke (EIB) i Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD), koje podržavaju i druge velike cestovne projekte u zemlji.
Ovdje valja reći ako je Federacija BiH kroz proračunske programe osigurala značajna sredstva za kapitalne transfere namijenjene izgradnji autocesta i brzih cesta. Naime, na godišnjoj razini, u ovaj se sektor godišnje planirana ulaganja koja se broje u deseci milijuna maraka za projektiranje, eksproprijaciju, izvođenje radova i nadzor nad izgradnjom.
Važno je naglasiti da je ova nova mreža brzih cesta zamišljena kao komplementarna uz velike međunarodne projekte. Prvenstveno to je Koridor Vc, odnosno autocesta koja spaja sjever i jug BiH te povezuje zemlju s europskim prometnim tokovima čija je izgradnja dugoročno strateško opredjeljenje vlasti BiH.
Iako planovi za izgradnju skoro 300 kilometara brzih cesta predstavljaju važan infrastrukturni iskorak, realizacija ovakvih projekata suočava se s nizom izazova. Geografski uvjeti, kompleksna priprema projektne dokumentacije, osiguranje financijskih sredstava i koordinacija među različitim razinama vlasti samo su neki od faktora koji utječu na dinamiku izgradnje.
Međutim, ako se planovi realiziraju prema predviđenom rasporedu, ova mreža prometnica mogla bi u narednim godinama značajno poboljšati prometnu povezanost i potaknuti gospodarski razvoj regija koje dugo čekaju modernu cestovnu infrastrukturu.
