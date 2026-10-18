Bačićev Master plan od 78 milijuna eura: U igri su Kupari, Kumrovec i Vjesnik, luksuzni hoteli i 600 ugovora

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13:58 3 d 15.10.2026
18. listopad 2026.
Ovo su detalji Godišnjeg plana upravljanja nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske za 2027. godinu.
Država je predstavila plan upravljanja imovinom za 2027. godinu. U fokusu su veliki građevinski projekti, prodaja nekretnina i ulaganja u stanove. Također, u idućoj godini država planira sklopiti 600 kupoprodajnih ugovora, dati stotine nekretnina u najam ili zakup te uložiti 23,1 milijun eura u postojeći nekretninski fond. Uz to, planira se uređenje 300 stanova za priuštivo stanovanje i stambeno zbrinjavanje, a među velikim projektima ističu se turistički kompleksi Kupari i Prukljan, ponovna prodaja Znanstveno-studijskog centra Kumrovec te rješavanje budućnosti prostora Vjesnika u Zagrebu.
Sve je to dio prijedloga Godišnjeg plana upravljanja nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske za 2027. godinu, koji je predstavio ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić. Dokument obuhvaća četiri strateška cilja, od upravljanja nekretninama od posebnog državnog značaja do korištenja prostora za potrebe državnih institucija i raspolaganja privremeno oduzetom imovinom.
U njegovoj izradi, uz resorno Ministarstvo, sudjelovali su stručnjaci iz Državnih nekretnina, jedinica lokalne i regionalne samouprave te javne ustanove koje upravljaju nacionalnim parkovima i parkovima prirode. Ukupni planirani prihodi od upravljanja državnom imovinom iznose 78 milijuna eura, a značajan dio aktivnosti odnosi se na prodaju, zakup, darovanje i obnovu postojećih nekretnina.
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