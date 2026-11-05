Novi plan za napuštenu kultnu zagrebačku tvornicu: Zatražena dozvola za rekonstrukciju sa stanovima!

Kultna zagrebačka tvornica Nada Dimić, u kojoj su se nekoć proizvodili odjevni predmet, danas je jedan od najprepoznatljivijih primjera propadanja industrijske baštine u središtu grada. Dok je u njezinu susjedstvu izgrađen suvremeni stambeno-poslovni kompleks Park kneževa, stara tvornička zgrada na uglu Branimirove i Erdödyjeve godinama čeka obnovu.

No, čini se da se i ovdje nešto pokreće. Za ovaj je prostor podnesen zahtjev za lokacijsku dozvolu za rekonstrukciju zgrade stambeno-poslovne namjene. Provjerili smo što otkrivaju podaci o postupku, tko je upisan među vlasnicima prostora i kakvi su sve planovi prethodili ovom pokušaju oživljavanja kompleksa.

Zatražena dozvola za rekonstrukciju

Prema dostupnim podacima iz evidencije, zahtjev za lokacijsku dozvolu zaprimljen je u rujnu ove godine. Predmet se vodi pod klasifikacijskom oznakom UP/I-350-05/26-01/000266, a odnosi se na katastarsku česticu 7191/1 u katastarskoj općini Centar Novi, u Ulici Petra i Tome Erdödyja.