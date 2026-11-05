Novi plan za napuštenu kultnu zagrebačku tvornicu: Zatražena dozvola za rekonstrukciju sa stanovima!

Grade ono što ostaje desetljećima: Zidari, tesari i armirači u fokusu
Zidari, tesari i armirači čine temelj svakog projekta. Njihovo iskustvo često odlučuje o kvaliteti cijele građevine, a evo što sve rade.
13:53 2 d 05.11.2026
05. studeni 2026.
Zahtjev za lokacijsku dozvolu otkriva plan za izgradnju stambeno-poslovnog kompleksa. Je li na pomolu novi elitni stambenjak po uzoru na susjedni?
Kultna zagrebačka tvornica Nada Dimić, u kojoj su se nekoć proizvodili odjevni predmet, danas je jedan od najprepoznatljivijih primjera propadanja industrijske baštine u središtu grada. Dok je u njezinu susjedstvu izgrađen suvremeni stambeno-poslovni kompleks Park kneževa, stara tvornička zgrada na uglu Branimirove i Erdödyjeve godinama čeka obnovu.
No, čini se da se i ovdje nešto pokreće. Za ovaj je prostor podnesen zahtjev za lokacijsku dozvolu za rekonstrukciju zgrade stambeno-poslovne namjene. Provjerili smo što otkrivaju podaci o postupku, tko je upisan među vlasnicima prostora i kakvi su sve planovi prethodili ovom pokušaju oživljavanja kompleksa.
Prema dostupnim podacima iz evidencije, zahtjev za lokacijsku dozvolu zaprimljen je u rujnu ove godine. Predmet se vodi pod klasifikacijskom oznakom UP/I-350-05/26-01/000266, a odnosi se na katastarsku česticu 7191/1 u katastarskoj općini Centar Novi, u Ulici Petra i Tome Erdödyja.
Da biste nastavili sa čitanjem naših pretplatničkih tekstova, morate se pretplatiti.
Već ste pretplaćeni? Prijavite se
Grade ono što ostaje desetljećima: Zidari, tesari i armirači u fokusu
Zidari, tesari i armirači čine temelj svakog projekta. Njihovo iskustvo često odlučuje o kvaliteti cijele građevine, a evo što sve rade.
13:53 2 d 05.11.2026
Razmišljate o gradnji kuće na kredit? Evo što sve trebate znati
Donosimo sve informacije o podizanju kredita za gradnju kuće i kako vam kreditni posrednici mogu pomoći da lakše, brže i jeftinije dođete do kredita.
10:40 5 d 02.11.2026
Želite da vaš proizvod upoznaju arhitekti i dizajneri? Evo gdje ih možete susresti
Tražite li nove projekte i poslovne kontakte među arhitektima i dizajnerima interijera? Predstavite svoju ponudu u Rovinju na sajmu Design District.
10:23 12 d 26.10.2026
Pretplata za cijeli tim: Do 30% popusta za više korisnika
Pretplatite kolege u uredu ili svoje zaposlenike i uštedite. Što je više korisnika, popust je veći i doseže do 30% popusta.
15:09 37 d 01.10.2026
Država ima trogodišnji plan za rušenje bespravnih objekata: Sve će koštati 6 milijuna €, evo tko će i platiti
Obuhvaćena su i rušenja na molovima, lukobranima i drugim građevinama uz obalu, uključujući zahvate do pet metara dubine pod morem.
16:20 1 d 06.11.2026
Navala na mali grad blizu granice: Sprema se veliki projekt za mlade, ali sve je usporila žalba
Manji, ali očito atraktivan grad na sjeverozapadu Hrvatske dobiva novo naselje. U planu stanovi za mlade, a riješena je i žalba koja je sve usporila.
16:19 1 d 06.11.2026
Država prodaje građevinska zemljišta u Dalmaciji: Parcela od 487 kvadrata ponuđena za manje od 6.000 eura!
Na prodaju su parcele na Braču, Makarskoj rivijeri i u Dalmatinskoj zagori. Cijene se znatno razlikuju, a neke imaju skrivene troškove.
10:23 1 d 06.11.2026
Novi stanovi pored najpoželjnijih nebodera u Zagrebu: Uz Maksimir su, zgrada čeka važnu dozvolu
Pored park-šume Maksimir, odmah uz VMD-ov projekt četiri siva volumena niknuli su novi stanovi. Na mjestu stare tvornice skriveni su od pogleda.
16:54 2 d 05.11.2026
Što radi zamjenik ravnatelja škole i tko ga imenuje? Ovo su pravila
Prema zakonu ravnatelj škole može imati svog zamjenika. Imenuje ga školski odbor.
07:56 22 h 07.11.2026
Poluciju u pubertetu ima 70 do 90 posto dječaka: To je posve normalno, samo se držite higijene
Javlja se zbog naglog povećanja testosterona u tijelu, a uz nju ne moraju biti prisutni seksualni snovi. Većina dječaka prvi put je ima oko 13. godine
07:56 22 h 07.11.2026
'Poziv u pomoć' vrijedi 50.000 eura: Dom za starije u Zagrebu uzima SOS sustav
SOS uređaji u domovima za starije služe brzom pozivanju pomoći u hitnim situacijama. Dom za starije u Dubravi platit će SOS sustav skoro 50.000 eura.
07:38 22 h 07.11.2026
Besplatna radionica za umirovljenike: Dođite na 'kulturno i kreativno' druženje
Besplatna kreativna radionica za umirovljenike održat će se u Etnografskom muzeju u Zagrebu. Kreativnost dijelom može prevenirati demenciju.
07:38 22 h 07.11.2026