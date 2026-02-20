Susjedi na 380 hektara prave 'grad u gradu', cijena kvadrata je totalni hit, mogla bi privući i Hrvate

Rijeka, Zagreb i Osijek sve tiši: Lokali prazni, trgovine nestaju, a uredi preuzimaju
Izlozi u najvećim hrvatskim gradovima sve češće su zamračeni, problem praznih 'poslovnjaka' sve je slojevitiji.
16:13 11 h 26.02.2026
20. veljača 2026.
Ne grade se često cjelovita nova naselja sa svim potrebnim sadržajima da bi stanovanje bilo što lagodnije. Dok nekada izvještavamo o novim luksuznim projektima ili ogromnim gradilištima u susjedstvu, ovaj put prenosimo zanimljivu vijest o nastanku čitavog novog dijela grada u Trebinju. Trebalo bi dobiti stambeno-poslovne zgrade, ali i vrtić, školu, zdravstvenu ustanovu pa čak i svoj most, a zna se kako je sve zamišljeno.
Ono što se planira u Trebinju, gradu u istočnoj Hercegovini, inače u najjužnijem dijelu Republike Srpske. Na stranicama grada piše da je područje na kojemu se nalazi bogato prirodnim potencijalima, kao i da se privreda ondje najvećim dijelom oslanja na elektro-energetski sektor. No, kako se grad nastoji razvijati i proširiti, nije čudno što se u sredini od oko 23 tisuće stanovnika planira čitav novi ‘grad u gradu’.
Mogućnost gradnje posve nove urbane cjeline predviđena je u takozvanom Novom Trebinju. Taj, novi dio grada, sadržavao bi ne samo nove stanove, već i sve druge sadržaje kao što su škola, vrtić i dom zdravlja, a stanovnicima ne bi bilo ni dosadno uz pješačke i biciklističke staze, kojima bi mogli doći i do novog mosta preko rijeke Trebišnjice.
Ne zna se koliko bi točno koštao projekt, ali je najavljeno da bi se izvodio na oko 380 hektara, između državne ceste koja vodi do Dubrovnika te zabavnog parka ‘Grada sunca’. Lokacija se zbog blizine važne prometnice stoga može smatrati i prometno povoljno pozicionirano na odabranim parcelama, a više o projektu otkrio je gradonačelnik, Mirko Ćurić.
Između ostalog je pojasnio da se gradnju planira na gradskom zemljištu zbog čega bi prema procjenama mogli za nove stanove postići cijenu od 2.000 ili 2.200 maraka po četvornom metru. To je oko 1.000 do 1.100 eura. Pojašnjava i kako će za kupnju prioritet svakako imati građani, a ne kupci iz drugih gradova. No, naglašava da se prije svega do ovog područja mora osigurati novu cestu od preko 4 kilometra, a samo naselje morat će imati sve sadržaje, kako budući stanari ne bi ovisili o drugim dijelovima grada za obrazovanje ili potrepštine.
– Tamo će biti izgrađeno sve ono što je neophodno da bi to naselje bilo funkcionalno za život. Ali, i naši sugrađani trebaju biti svjesni: na početku će i cijena biti povoljnija, a sa godinama, kako se ovaj prostor bude razvijao i rastao, vrijednost onoga što tamo posjedujete vjerojatno će biti višerostruko veća. Zbog toga pozivamo prvenstveno mlade ljude da dođu, da se dogovorimo, kako bismo zajednički osmislili njihov budući životni prostor jer će mladi ovdje imati prednost, poručio je gradonačelnik, a grad je objavio i kako bi golemo novo naselje moglo izgledati.
Velik korak naprijed: Stara tvornica drva postaje novi centar kulture od 13 milijuna
Nakon duljeg zatišja, revitalizacija skladišta ExportDrva u Rijeci konačno je u pokretu. Riječ je o projektu od 13 milijuna eura.
13:43 14 h 26.02.2026
Zadrani će dobiti dva top projekta: Željeznički tunel i novi aerodrom
Zadarska županija priprema velike infrastrukturne projekte. Gradit će se novi aerodrom, ali i željeznički tunel.
12:02 15 h 26.02.2026
Novi luksuzni nautičko-turistički kompleks na jugu imat će sve, razvija ga međunarodni tim
U uvali kod Cavtata planira se realizacija velikog projekta Marina Resort Cavtat. Riječ je o turističkom kompleksu koji se pozicionira kao jedna od top investicija u luksuzni turizam u RH.
14:15 13 h 26.02.2026
Otvara se gradilište na graničnom prijelazu sa Srbijom, posao dobila jaka domaća tvrtka
Posao prilagodbe kolodvora Tovarnik dobio je Texo Molior, a obavit će ga za gotovo 8 milijuna eura. Konkurencija je tražila više.
13:18 14 h 26.02.2026