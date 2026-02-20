Susjedi na 380 hektara prave 'grad u gradu', cijena kvadrata je totalni hit, mogla bi privući i Hrvate

I susjedi ‘hvataju’ trend priuštivosti. Već neko vrijeme najavljuju izgradnju novog naselja u kojemu će građani, prema najnovijim najavama, kvadrat plaćati između 1.000 i 1.100 eura. Uz stanove, trebali bi se graditi i poslovni prostori, vrtić, škola, ali i dom zdravlja te drugi sadržaji. Sve predviđeno prostiralo bi se na 380 hektara, no kako bi se lakše došlo do ovog područja, treba se izgraditi još i cestu i most.

Ne grade se često cjelovita nova naselja sa svim potrebnim sadržajima da bi stanovanje bilo što lagodnije. Dok nekada izvještavamo o novim luksuznim projektima ili ogromnim gradilištima u susjedstvu, ovaj put prenosimo zanimljivu vijest o nastanku čitavog novog dijela grada u Trebinju. Trebalo bi dobiti stambeno-poslovne zgrade, ali i vrtić, školu, zdravstvenu ustanovu pa čak i svoj most, a zna se kako je sve zamišljeno.

Novi ‘grad u gradu’

Ono što se planira u Trebinju, gradu u istočnoj Hercegovini, inače u najjužnijem dijelu Republike Srpske. Na stranicama grada piše da je područje na kojemu se nalazi bogato prirodnim potencijalima, kao i da se privreda ondje najvećim dijelom oslanja na elektro-energetski sektor. No, kako se grad nastoji razvijati i proširiti, nije čudno što se u sredini od oko 23 tisuće stanovnika planira čitav novi ‘grad u gradu’.

Mogućnost gradnje posve nove urbane cjeline predviđena je u takozvanom Novom Trebinju. Taj, novi dio grada, sadržavao bi ne samo nove stanove, već i sve druge sadržaje kao što su škola, vrtić i dom zdravlja, a stanovnicima ne bi bilo ni dosadno uz pješačke i biciklističke staze, kojima bi mogli doći i do novog mosta preko rijeke Trebišnjice.

Ne zna se koliko bi točno koštao projekt, ali je najavljeno da bi se izvodio na oko 380 hektara, između državne ceste koja vodi do Dubrovnika te zabavnog parka ‘Grada sunca’. Lokacija se zbog blizine važne prometnice stoga može smatrati i prometno povoljno pozicionirano na odabranim parcelama, a više o projektu otkrio je gradonačelnik, Mirko Ćurić.

Naselje za mlade, a ovo je cijena kvadrata

Između ostalog je pojasnio da se gradnju planira na gradskom zemljištu zbog čega bi prema procjenama mogli za nove stanove postići cijenu od 2.000 ili 2.200 maraka po četvornom metru. To je oko 1.000 do 1.100 eura. Pojašnjava i kako će za kupnju prioritet svakako imati građani, a ne kupci iz drugih gradova. No, naglašava da se prije svega do ovog područja mora osigurati novu cestu od preko 4 kilometra, a samo naselje morat će imati sve sadržaje, kako budući stanari ne bi ovisili o drugim dijelovima grada za obrazovanje ili potrepštine.

– Tamo će biti izgrađeno sve ono što je neophodno da bi to naselje bilo funkcionalno za život. Ali, i naši sugrađani trebaju biti svjesni: na početku će i cijena biti povoljnija, a sa godinama, kako se ovaj prostor bude razvijao i rastao, vrijednost onoga što tamo posjedujete vjerojatno će biti višerostruko veća. Zbog toga pozivamo prvenstveno mlade ljude da dođu, da se dogovorimo, kako bismo zajednički osmislili njihov budući životni prostor jer će mladi ovdje imati prednost, poručio je gradonačelnik, a grad je objavio i kako bi golemo novo naselje moglo izgledati.