Povratak u podzemlje: Otkriveno podzemno jezeru na Balkanu uz pomoć građevinske tehnologije

Otkrivanje podzemnog jezera Neuron u južnoj Albaniji nije samo znanstvena senzacija, već i izniman primjer zahtjevnih terenskih radova u ekstremnim uvjetima. Smješteno 127 metara ispod površine, unutar pećine Atmos u području Vromonera, jezero je otkrio češki istraživački tim tijekom višegodišnje speleološke ekspedicije. Fotografija snimljena na dnu ponora, na kojoj se vide istraživači uz obalu jezera, zorno prikazuje razmjere i težinu terena na kojem su radili.
Riječ je o prostoru bez prirodnog svjetla, s visokom vlagom, toplim mineralnim isparavanjima i gotovo vertikalnim pristupom. Upravo takvi uvjeti čine projekt zanimljivim ne samo geolozima nego i inženjerima, projektantima i stručnjacima za radove u nepristupačnim zonama. Prema studiji objavljenoj na digitalcommons.usf.edu jezero je dugo 138,3 metra i široko oko 42 metra, s volumenom od približno 8.335 kubičnih metara tople vode.
Dolazak do lokacije zahtijevao je pažljivo planiranje i izvedbu nalik specijaliziranim podzemnim radovima. Istraživači su morali savladati duboku vertikalnu pukotinu, odnosno prirodni ponor, koristeći speleološku opremu sličnu onoj koja se primjenjuje pri inspekcijama tunela ili okana.
Transport opreme bio je jedan od najvećih izazova jer su LiDAR skeneri, rasvjeta, sigurnosni sustavi i baterijski moduli morali biti spušteni ručno ili uz pomoć improviziranih sustava kolotura. Svaki silazak trajao je satima, uz strogo definirane sigurnosne protokole zbog klizavih stijena i ograničenog prostora za kretanje.
Dodatni problem predstavljala je mikroklima – visoka temperatura i mineralne pare koje mogu utjecati na elektroniku i izdržljivost opreme. Tim je morao organizirati privremene radne točke na različitim dubinama kako bi omogućio etapno spuštanje i povratak. Upravo takva organizacija podsjeća na radove u dubokim rudnicima ili pri održavanju podzemne infrastrukture.
Fotografija istraživača uz jezero pokazuje koliko je prostor ograničen, ali i koliko je precizna koordinacija bila nužna za sigurno izvođenje istraživanja. U tom smislu, projekt predstavlja zanimljiv studijski primjer za sve koji se bave radovima u nepristupačnim ili zatvorenim prostorima.
Ključnu ulogu u dokumentiranju jezera imale su napredne tehnologije snimanja koje se sve češće koriste i u građevinskom sektoru. Mobilni LiDAR skeneri omogućili su stvaranje preciznih 3D modela pećine Atmos, uključujući zidove, pukotine i geometriju podzemnih komora. Takva tehnologija, poznata iz tunelogradnje i digitalnog twin modeliranja, omogućuje milimetarsku točnost bez potrebe za invazivnim zahvatima.
Za podvodni dio korišteno je sonarno mapiranje, čime su istraživači dobili točan oblik i volumen jezera. Kombinacija laserskog i akustičnog snimanja stvorila je detaljnu prostornu dokumentaciju koja se može koristiti za daljnje analize stabilnosti stijena i hidroloških tokova. Ovakav pristup pokazuje kako se metode iz građevinarstva i geodezije sve više preklapaju sa znanstvenim istraživanjima.
Digitalni modeli omogućuju naknadne analize bez ponovnog silaska u rizične zone, što značajno smanjuje operativne troškove i povećava sigurnost. U kontekstu podzemnih radova, riječ je o jasnom primjeru kako digitalizacija transformira terenski rad. Upravo takve tehnologije sve češće nalaze primjenu u planiranju podzemnih garaža, tunela i infrastrukturnih koridora.
Otkriće jezera Neuron pokazuje koliko je podzemni prostor još uvijek nedovoljno istražen, ali i koliko potencijala skriva za buduće projekte. Rad u dubokim krškim sustavima zahtijeva interdisciplinarni pristup koji objedinjuje speleologiju, geotehniku, sigurnost rada i digitalno mapiranje. Upravo takva kombinacija znanja postaje sve važnija u vremenu kada se infrastruktura sve češće seli ispod površine, od prometnih tunela do skladišta energije i podzemnih logističkih centara.
Projekt također naglašava važnost detaljne pripreme i faznog izvođenja radova, što je primjenjivo i na gradilištima s povećanim rizikom. Precizno mapiranje prije bilo kakvih zahvata može spriječiti skupe pogreške i povećati sigurnost radnika. Ujedno pokazuje koliko je važno prilagoditi opremu ekstremnim uvjetima, osobito u zonama visoke vlage i temperature.
