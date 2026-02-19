Kreće mega projekt od 80 milijuna eura: Prvo gradilište na 10.000 kvadrata bit će u Zagorju

Nova zgrada gradit će se u blizini Muzeja krapinskih neandertalaca, jednog od najpoznatijih u Hrvatskom zagorju. No, njena namjena neće biti povezan s muzejom, osim što bi pristup novom objektu trebao biti uz parkiralište za njegove posjetitelje. Riječ je o novom veteranskom centru, jednom od njih pet koje će se graditi za ukupno 80 milijuna eura. Točnu cijenu za ovaj se još ne zna jer tek kreće izrada projekata koja ‘pokriva’ i projektantski nadzor.

Zajednica ponuditelja, u sastavu ing4studija i tvrtke Toding, odabrana je te je s njom i sklopljen ugovor od 195 tisuća eura bez uključenog PDV-a, za izradu glavnog i izvedbenog projekta te usluga projektantskog nadzora za novi Veteranski centar u Krapini. To je prvi korak prema izgradnji jednoga od pet takvih centara koji će se graditi diljem Hrvatske.

Budući da je procijenjena vrijednost izvedbe bila 360 tisuća eura, ugovoreni iznos prilično je povoljniji. Pritom podsjećamo da zajednica s kojom su ugovoreni radovi nije bila prvi izbor, već je došlo do promjene u odabiru, koja je konačno donesena 23. prosinca 2025., a objavljena je početkom ove godine, u skladu s ispravkom Odluke o odabiru iz tehničkih razloga. Izrada izvedbenih i glavnih projekata s projektantskim nadzorom koji se obavlja tijekom građenja, ugovorena je na razdoblje od 27 mjeseci, što odgovara predviđenom vremenu za završetak svih pet centara – u 2028..

Zaključena nabava za još jedan projekt

Potpisivanjem ugovora s odabranim projektantom zaključena je javna nabava za izradu glavnog i izvedbenog projekta za Izgradnju zgrade veteranskog centra, ali i za projektantski nadzor te projekt opremanja, kako je navedeno u projektnom zadatku. S odabranom zajednice ugovor je potpisan 4. veljače 2026. godine, nakon odabira u prosincu 2025., a odluka je netom objavljena u oglasniku javne nabave.

Projektna dokumentacija, dalje je istaknuto, izrađuje se prema Zakonu o gradnji, i drugim relevantnim pravilnicima, za projekt koji će se graditi na odabranoj katastarskoj čestici katastarske općine Krapina, površine od 9.305 četvorna metra, koliko bi trebalo biti dovoljno za gradnju. Pristup bi bio s Ulice hrvatskih branitelja, između Osnovne škole Augusta Cesarca, parkirališta Muzeja krapinskih neandertalaca te Kružne staze Hušnjakovo.

Sam projekt planiran je da bi se osigurale sveobuhvatne podrške braniteljsko-stradalničkoj populaciji kroz boravak ili smještaj, psihosocijalnu pomoć, savjetovanje, rehabilitaciju, rekreacijske i edukativne programe, promicanje zdravlja te kulture sjećanja i vrijednosti Domovinskog rata. Tako stoji u projektnom zadatku.

Zgrada s četiri etaže