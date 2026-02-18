Mega projekt u dolini Neretve napreduje punom parom: Za 85 milijuna eura spasit će plodno tlo od 'propasti'

Radovi na projektu zaštite od zaslanjivanja tla i voda u Donjoj Neretvi napreduju punom parom. Dubrovačka kompanija Texo Molior realizira investicija vrijedna 85,5 milijuna eura koja će dugoročno osigurati kvalitetnu vodu za poljoprivredu. Projekt će smanjiti zaslanjenost tla, povećati otpornost na suše i stvoriti preduvjete za održivu poljoprivrednu proizvodnju i gospodarski razvoj ovog područja.

Znatan dio šireg područja Donje Neretve čine poljoprivredne površine, no lokalni proizvođači već godinama muku muče s ozbiljnim problemom – zaslanjivanjem tla. Od ukupno 4.139 hektara obradive zemlje, čak 976 hektara je trajno zaslanjeno, dok je ostatak djelomično pogođen.

Kako bi se problem riješio, Hrvatske vode su krajem prošle godine predstavile projekt izgradnje mobilne pregrade na rijeci Neretvi, vrijedan 20 milijuna eura, no postupak javne nabave nije uspio. Na natječaj su pristigle samo dvije ponude – Pomgrad Inženjeringa i Texo Moliora, obje znatno iznad procijenjene vrijednosti, a jedna i nepotpuna. Ponude su stoga ocijenjene nevaljanima, pa je cijeli postupak poništen. Ubrzo je najavljen novi postupak, ovaj put s procijenjenom vrijednošću od 24,9 milijuna eura.

Nakon provedenog savjetovanja i dugog čekanja, izvođač je napokon izabran, a posao je dobila tvrtka Texo Molior, za upravo spomenuti iznos. Realizacijom projekta vrijednog 85,5 milijuna eura s PDV-om osigurat će se dugoročna zaštita tla i voda u Donjoj Neretvi te stvoriti preduvjete za održivu poljoprivrednu proizvodnju i gospodarski napredak ovog područja.

Sve napreduje po planu

Projekt napreduje punom parom, a radove na prvoj fazi Projekta zaštite od zaslanjivanja tala i voda na području Donje Neretve obišli su ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković, državna tajnica Anja Bagarić, župan Dubrovačko-neretvanske županije Blaž Pezo, generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković, zamjenik generalnog direktora Valentin Dujmović, v.d. direktorica Vodnogospodarskog odjela za slivove južnog Jadrana Irina Putica, gradonačelnici neretvanskih gradova i načelnici općina te brojni uzvanici i stručnjaci.

Područje Donje Neretve jedno je od najintenzivnije korištenih poljoprivrednih područja u Hrvatskoj, ali i iznimno ekološki osjetljivo. Najveću prijetnju njegovoj agro-ekološkoj stabilnosti predstavlja zaslanjivanje površinskih i podzemnih voda te tla, uzrokovano intruzijom morske vode kroz korito rijeke, infiltracijom zaslanjene vode u podzemlje, smanjenim dotokom slatke vode i presušivanjem izvora, kao i korištenjem zaslanjene vode iz melioracijskog sustava. Klimatske promjene, rast razine mora i sve češća sušna razdoblja dodatno pogoršavaju problem. Slani klin tako u ljetnim mjesecima prodire uzvodno sve do Metkovića, a intruzija je prisutna i duž čitave obalne crte. Hrvatske vode već više od 20 godina prate stanje na terenu, a rezultati pokazuju da je oko 40 posto poljoprivrednih površina u kategoriji slabog do umjerenog zaslanjenja.

Ciljevi projekta

Cilj projekta je smanjenje zaslanjenosti tla i osiguravanje nezaslanjene vode za navodnjavanje, što će se postići izgradnjom pregrade na Neretvi i sustava za distribuciju nezaslanjene vode. Pregrada će zaustaviti prodor mora i omogućiti formiranje bazena slatke vode u Neretvi i Maloj Neretvi čime će se osigurati ispiranje soli iz površinskog sloja tla te pouzdana opskrba kvalitetnom vodom za poljoprivredu. Projekt obuhvaća izgradnju pregrade s pet mobilnih čeličnih segmenata, brodskom prevodnicom i ribljom stazom. Za potrebe temeljenja konstrukcije planira se izvesti 680 armiranobetonskih pilota DN 80 centimetara ukupne duljine 12 kilometara. Sustav distribucije uključuje zahvat u Maloj Neretvi, crpnu stanicu Opuzen, mikroakumulaciju Lađište te više od 119 kilometara tlačne mreže čime će se s ranije izgrađenim podsustavom Glog osigurati odslanjivanje i navodnjavanje ukupno 2.199 hektara poljoprivrednog zemljišta.

Realizacijom projekta Hrvatske vode osigurat će dugoročnu zaštitu tla i voda u Donjoj Neretvi te stvoriti preduvjete za održivu poljoprivrednu proizvodnju i gospodarski napredak ovog područja. Projekt će omogućiti stabilnu opskrbu kvalitetnom vodom za navodnjavanje, smanjenje saliniteta površinskih i podzemnih voda i tla te povećanje otpornosti na suše i klimatske promjene. Time će se unaprijediti kvaliteta života stanovništva te razvoj poljoprivredne proizvodnje u neretvanskoj dolini, što u konačnici doprinosi održivom razvoju i učinkovitom upravljanju vodnim resursima Republike Hrvatske.