Najpoznatiji trg južno od Save trebao bi zasjati za milijun i pol eura, ondje svi idu na kavu i do trgovine

U prethodnom savjetovanju našao se predmet od milijun i pol eura koji bi najpoznatijem trgu južno od Save trebao dati novo lice. Grad Zagreb pokrenuo je postupak javne nabave za odabir izvođača radova na obnovi Meštrovićeva trga u Zapruđu, prostora oblikovanog prije pedesetak godina koji je danas vidno dotrajao i vapi za obnovom. Trg je inače desetljećima središnje mjesto susreta i boravka stanovnika Zapruđa, ali i iz drugih novozagrebačkih naselja, ponajviše zbog prodavaonica, ali i kafića, restorana i drugih uslužnih djelatnosti koje su se smjestile u centralnom trgovačkom prostoru.

Radovi bi mogli krenuti na ljeto

U skladu s gore navedenim, obnova Meštrovićevog trga trebala bi razveseliti mnoge koji ondje dolaze po namirnice pa sjednu u obližnji kafić ili pojedu nešto u pekari, a mjesto je poznato i po održavanju manifestacija poput Dana Zapruđa, ili Kvartova kulture održanih prošle godine. Iz Grada pak kažu da obnovom započinje nova faza uređenja jednog od najvažnijih javnih prostora naselja, s ciljem dobivanja suvremenijeg, sigurnijeg i zelenijeg prostora prilagođenog svakodnevnom životu i budućim generacijama.

Postupak krajobraznog uređenja trga procijenjene vrijednosti 1,4 milijuna eura trenutačno je u prethodnom savjetovanju u javnoj nabavi, u kojem će predmet biti još nekoliko dana. Nakon toga slijedi objava natječaja, a početak radova očekuje se tijekom ljeta, u trajanju od oko pet mjeseci. U općim podacima o postupku u javnoj nabavi pronašli smo plan nabave koji obuhvaća sveobuhvatno uređenje opločenih, zelenih i boravišnih površina trga.

Motiv ’16. meridijan’

Projektnim zadatkom predviđena je zamjena kompletnog dotrajalog i oštećenog opločenja uz zadržavanje postojećeg oblikovnog principa ortogonalnog rastera. Novi raster izvest će se kvalitetnijim i otpornijim materijalima, i to betonskim opločnicima boje terakote pjeskarene površinske obrade u širinama 10, 20 i 45 centimetara, odnosno u formatima 10×30, 20×40 i 45×80 cm.

K tome je u ‘traci’ u smjeru sjever-jug planirana je intarzija dubine 1 centimetra s motivom ’16. meridijan’, dok će četvrtasta polja unutar rastera činiti pjeskareni betonski opločnici svijetle granit sivo boje formata 40x40x8 centimetara. Nadalje, površinska odvodnja opločenih površina planirana je u padu prema postojećim slivnicima, prateći izvorni princip i smjerove odvodnje, dok oborinska kanalizacija nije dio krajobraznog uređenja i pod upravljanjem je podružnice Vodoopskrbe i odvodnje. Postojeća rasvjetna tijela i njihova infrastruktura zadržavaju se i nisu dio projekta, piše u projektu.

Predviđena sadnja novog zelenila

Važan dio plana svakako je i povećanje udjela zelenih površina oko stabala te njihovo povezivanje u veće cjeline uz zadržavanje prohodnosti. Na taj način trebali bi se poboljšati mikroklimatski uvjeti, atraktivnost prostora, ali i upojne površine za oborinsku vodu.

Po rubovima zelenih ploha postavit će se rubnjaci u boji terakote u razini tla, a nova sadnja sastojat će se ponajprije od manjih grmova u rubnim dijelovima trga i proširenih zelenih kazeta sa stablima, planiranih kao travnate površine te površine s trajnicama i pokrivačima tla. U obuhvatu trga, trebale bi se saditi vrste poput crvene rujevine i obične kaline na sjevernoj granici, dok se uz potporni zid na južnom dijelu planiraju grmovi poput sviba, pucavca i patuljaste crvene žutike. Kao podrast stablima predviđena je mješovita sadnja otpornih trajnica i trava, gustoće osam komada po četvornom metru, uz malčiranje površina granulatom.

Dodavanje nove opreme: Stiže i šah

Boravišna kvaliteta prostora unaprijedit će se uvođenjem različitih tipova urbane opreme za sjedenje i boravak, uključujući betonske elemente različitih visina, klupe s djelomičnim naslonima od HPL ploča, platforme za sjedenje i ležanje dimenzija 200×200 centimetara na zapadnom dijelu trga, tipske drvene klupe sa i bez naslona, kombinacije klupa i stolova te fiksne stolove i stolice za igru šaha.

Na postojećim površinama za igru postavit će se nova adekvatna igrala s antitraumatskom podlogom od lijevane gume svijetlozelene boje, uz jasno definirane sigurnosne zone. Središnji slobodan opločeni prostor zadržava se bez sadnje i urbane opreme kako bi omogućio održavanje većih manifestacija. Travnata površina na jugozapadnom dijelu dopunit će se velikim betonskim pločama i betonskim kubusima dimenzija 80x80x40 centimetara za neformalnu igru, okupljanje i sjedenje.

Prema izvornom oblikovnom principu, preuredit će se i južni dio obuhvata uz Balokovićevu ulicu, uz definiranje zelenih površina s manjim grmovima i trajnicama te obnovu postojećih stuba i zamjenu bočnih rampi rampama prilagođenima osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti te rampom za bicikle. Dotrajale žardinijere uklonit će se i zamijeniti betonskim kubusima koji sprječavaju prolaz i parkiranje automobila te služe za neformalno sjedenje. Sukladno posebnim uvjetima, uklonit će se dva stabla grimiznog javora u južnom dijelu obuhvata, uz sadnju zamjenskih stabala iste vrste i provedbu sanitarne rezidbe postojećih stabala.