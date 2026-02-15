Novi Zakon o javnoj nabavi: Odvjetnik Radalj objašnjava sve o višim pragovima i potpunoj digitalizaciji

Vlada je u Sabor uputila izmjene Zakona o javnoj nabavi kojima se povećavaju pragovi za jednostavnu nabavu i uvodi obvezna digitalna provedba postupaka. Novi pragovi iznose 50.000 eura za robu i usluge te 100.000 eura za radove, a svi postupci iznad 15.000 eura provodit će se kroz EOJN. Cilj je više transparentnosti, manje korupcijskih rizika i učinkovitije trošenje javnog novca.

Vlada Republike Hrvatske u srijedu je u saborsku proceduru uputila konačni prijedlog izmjena Zakona o javnoj nabavi, kojim se mijenjaju pragovi za jednostavnu nabavu i uvode nova pravila s ciljem jačanja transparentnosti i učinkovitosti sustava. O tome smo razgovarali s odvjetnikom iz Odvjetničkog ureda Korinčić te stručnjakom za javnu nabavu Jurom Radaljem.

Podizanje vrijednosnih pragova

Radalj nam je rekao da je najznačajnija novina koju donosi predloženi zakon istodobno podizanje vrijednosnih pragova za primjenu Zakona i uvođenje obvezne digitalne transparentnosti u segmentu jednostavne nabave.

– Prag za nabavu robe i usluga podiže se na 50.000 eura. Time se postupci znatno rasterećuju u odnosu na dosadašnje pragove od približno 26.540 eura za robu i usluge te 66.360 eura za radove, što predstavlja usklađivanje s praksom većine drugih država članica Europske unije i olakšava provedbu manjih nabava. Istodobno se uvodi obveza da se sva jednostavna nabava čija procijenjena vrijednost prelazi 15.000 eura provodi isključivo putem modula jednostavne nabave u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN). Za nabavu robe i usluga iznad 25.000 eura te radova iznad 45.000 eura propisuje se obvezna javna objava poziva, čime se omogućuje sudjelovanje svim zainteresiranim gospodarskim subjektima, ispričao nam je.

Kako kaže Radalj, ova kombinacija mjera predstavlja najveći kvalitativni pomak jer se prvi put sustavno digitalizira i otvara najmasovniji dio javnih nabava, koji je dosad u znatnoj mjeri ostajao izvan dosega šireg tržišnog natjecanja i učinkovite javne kontrole. Time se istodobno smanjuje administrativno opterećenje naručitelja i jača antikorupcijski učinak u segmentu koji je tradicionalno bio najranjiviji na zlouporabe.

Nove osnove za isključenje

Uz ovu temeljnu promjenu, predložene izmjene donose i niz drugih važnih intervencija usmjerenih na jačanje integriteta postupaka. Pravila o sukobu interesa preciziraju se proširenjem kruga osoba na koje se odnose obveze izuzeća, uključujući članove upravnih, upravljačkih i nadzornih tijela naručitelja, te se jasno propisuje da je ponuda ponuditelja koji je u sukobu interesa neprihvatljiva.

– Uvodi se nova obvezna osnova za isključenje gospodarskog subjekta, i to za kazneno djelo neisplate plaće iz Kaznenog zakona, dok se istodobno omogućuje sudjelovanje ponuditeljima čiji je porezni dug manji od 1.000 eura, čime se postiže razmjernost i izbjegava pretjerano isključivanje iz postupaka. Dodatno se proširuje mogućnost poništenja postupka javne nabave novom osnovom radi zaštite javnog interesa, osobito u slučajevima kada bi nastavak postupka doveo do neekonomičnog trošenja proračunskih sredstava, rekao je Radalj.

Digitalizacija i jača pravna zaštita

Novost je i mogućnost razmjene ugovora kvalificiranim elektroničkim potpisom putem EOJN-a, čime se postupci ubrzavaju i pojednostavljuju. Sve izmjene ugovora o javnoj nabavi, bez obzira na to jesu li financijske prirode, morat će se objavljivati u Oglasniku. U području graditeljstva uvodi se primjena posebnih uzanci, osim ako naručitelj izričito ne isključi njihovu primjenu u dokumentaciji o nabavi.

Kako je rekao sugovornik, sustav pravne zaštite unapređuje se produljenjem roka za podnošenje žalbe na 15 dana, uvođenjem procesne pretpostavke u obliku obveznog prethodnog upozorenja naručitelja na nezakonitosti u dokumentaciji prije podnošenja žalbe te omogućavanjem provođenja vještačenja u žalbenom postupku pred Državnom komisijom za kontrolu postupaka javne nabave u složenijim predmetima. Nadalje, uvodi se obvezna razmjena ugovora kvalificiranim elektroničkim potpisom putem EOJN RH, što ubrzava sklapanje ugovora i povećava transparentnost izmjena ugovora tijekom njihova trajanja.

– U praksi se očekuje da će ove izmjene dovesti do bržeg provođenja postupaka, većeg tržišnog natjecanja i boljeg pristupa malih i srednjih poduzetnika javnim nabavama, uz istodobno jačanje transparentnosti i odgovornosti u trošenju javnih sredstava. Međutim, uspjeh reforme ovisit će o tehničkoj spremnosti i intuitivnosti novog modula EOJN RH te o kvaliteti obuke naručitelja, posebice na lokalnoj razini. Mogući rizik predstavlja eventualno spuštanje vrijednosti nabava ispod novih pragova kako bi se izbjegla veća transparentnost, no zakon sadrži mehanizme za sprječavanje takvog postupanja, pojasnio je za kraj Radalj.