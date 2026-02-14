Korak bliže rekonstrukciji velikom projektu na sjeveru: 10 km državne ceste od mosta na Dravi sprema se za obnovu

Sprema se još jedna velika obnova ceste na sjeveru Hrvatske. Riječ je o državnoj cesti od mosta na Dravi kod Donje Dubrave do kružnog toka u Đelekovcu, dugačkoj gotovo 10 kilometara, koja je ključna za povezivanje sjeverozapada Hrvatske i Podravine. Napravljen je važan korak naprijed, evo o čemu se radi.

Hrvatske ceste (HC) planiraju temeljitu rekonstrukciju dionice DC20, dionica 002, koja se proteže od mosta na Dravi kod Donje Dubrave do kružnog raskrižja u Đelekovcu. Ukupna duljina trase iznosi 9,518 kilometara, a zahvat obuhvaća područja Općine Donja Dubrava u Međimurskoj županiji te Općina Legrad i Đelekovec u Koprivničko-križevačkoj županiji. Ova prometnica, koja povezuje sjeverozapad Hrvatske s Podravinom, ključna je za protočnost i sigurnost lokalnog prometa. Trenutno stanje ceste je dotrajalo, s neadekvatnom geometrijom, oštećenom kolničkom konstrukcijom i nefunkcionalnim sustavom odvodnje, zbog čega je neophodna detaljna rekonstrukcija.

U dostavljenom Elaboratu zaštite okoliša, odnosno rješenju ministarstva, istaknuto je kako za namjeravani zahvat nije potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu. Ipak, planirane su precizne mjere zaštite okoliša, uključujući očuvanje korita i obala površinskog vodnog tijela Mrtvica, projektiranje infrastrukturnih elemenata u područjima s opasnošću od poplava u skladu s hidrauličkim proračunom, te organizaciju gradilišta i privremenih skladišta materijala izvan šuma i šumskog zemljišta kako bi se spriječilo ispiranje materijala u vodotok.

Modernizacija kolničke konstrukcije

Radovi obuhvaćaju cjelovitu rekonstrukciju horizontalnih i vertikalnih elemenata trase, poboljšanje kolničke konstrukcije i nosivosti te uređenje sustava odvodnje oborinskih voda. Posebna pažnja posvetit će se ulazima u naselja i spojevima poljoprivrednih površina s cestom, kako bi se spriječile nesigurne situacije za sve sudionike u prometu. Na dijelu trase kroz naselja bit će izgrađena nova autobusna ugibališta i javna rasvjeta, a duž cijele ceste planirane su biciklističke trake širine 1,6 metara, dok će na mjestima križanja i lijevih skretanja biciklističke trake biti zamijenjene stazama širine 1,0 metar, odvojenim od kolnika rubnjakom ili zelenim pojasom. Također će se rekonstruirati postojeći propusti, a 11 novih propusta bit će izvedeno na kritičnim točkama, čime će se osigurati učinkovit i siguran odvod oborinskih voda.

Na određenim dijelovima trase, posebno oko kružnog raskrižja u Đelekovcu i unutar naselja, sustav odvodnje bit će izveden preko cestovnih jaraka koje će istovremeno služiti za odvajanje pješačkog i biciklističkog prometa. Vode se usmjeravaju preko slivnih rešetki u kolektore s ispustom u jarak ili odvodni kanal, što znatno smanjuje rizik od poplava i dugoročno štiti stabilnost prometnice. Posebna pažnja posvetit će se i spojevima s poljoprivrednim površinama, gdje će se izvesti sigurni prijelazi preko jaraka ili prilaza, povezani s poljskim putevima, čime će se osigurati nesmetan i siguran pristup poljoprivrednim česticama.

Zaštita okoliša i održiv pristup gradilištu

Elaborat zaštite okoliša detaljno opisuje mjere koje će se provoditi tijekom radova kako bi se minimalizirao utjecaj zahvata. Za pristup gradilištu bit će korištena postojeća cestovna mreža i poljski putovi, a površine korištene za manipulaciju mehanizacijom bit će vraćene u prvobitno stanje po završetku radova.

Gradilište i privremeni prostori za skladištenje materijala i otpada bit će organizirani izvan šumskog zemljišta, čime se sprječava ispiranje i odnošenje materijala prema vodotoku. Ovim pristupom kombinira se moderna prometna infrastruktura s odgovornim upravljanjem okolišem, što osigurava dugoročno održivu i sigurnu dionicu.

Glavni cilj rekonstrukcije DC20 je povećanje sigurnosti i protočnosti prometa, ali projekt donosi i brojne dodatne koristi. Obnova omogućava sigurniji promet za vozila, bicikliste i pješake, unapređuje sustav odvodnje, poboljšava pristup javnom prijevozu i povećava povezanost naselja Donja Dubrava, Legrad i Đelekovec. S ovim projektom prometnica se prilagođava suvremenim standardima, smanjuje rizik od nesreća i poplava te osigurava dugotrajnu i pouzdanu infrastrukturu koja će služiti lokalnoj zajednici desetljećima. Očekuje se da će radovi započeti čim se dovrši kompletna dokumentacija i provedu svi postupci javnog natječaja za odabir izvođača radova, čime će početi nova era sigurnijeg i modernijeg prometovanja ovom ključnom dionicom Hrvatske.