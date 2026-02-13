'Austro-ugarska' na ponajvećem zagrebačkom projektu: Poznato je tko će graditi cestu od 25 milijuna eura

Produženje Ulice Rudolfa Kolaka jedan je od najvažnijih prometnih projekata Grad Zagreb. Napokon je poznat izvođač izgradnje dviju faza radova, vrijednih 25 milijuna eura. Ovaj zahvat obuhvaća izgradnju gotovo tri kilometra prometnice koja bi trebala značajno rasteretiti Dubrava i Sesvete.

Produženje Ulice Rudolfa Kolaka jedan je od najiščekivanijih i najvažnijih projekata zagrebačke gradske vlasti. Nakon što je u srpnju objavljen natječaj za izvođača radova prve dvije etape, postupak je početkom kolovoza ponovljen u sustavu javne nabave, a rok za dostavu ponuda istekao je početkom rujna. Sada je postupak napokon završen – izabrani su izvođači, i to poznate kompanije – austrijski Strabag i mađarski Belfry. Podsjetimo, ranije je izabran izvođač i za izgradnju treće etape Kolakove ulice. Trasom od produžene Branimirove do Ulice Emanuela Vidovića, u vrijednosti od 700.000 eura, gradit će tvrtka Šušković Građenje.

Što se tiče cijelog projekta produženja Kolakove ulice, iz Grada ističu kako će nova prometnica, u punom profilu, postati važan prometni koridor sjeverno od Avenije Dubrava i Zagrebačke ulice u Sesvetama, čime će se znatno rasteretiti glavne prometnice tih dviju gradskih četvrti.

– U sljedeće dvije godine izgradit ćemo oko sedam kilometara novih prometnica na sjeveru Dubrave i Sesveta, četvrti koje zajedno imaju više stanovnika nego bilo koji drugi grad u Hrvatskoj nakon Zagreba, rekao je gradonačelnik Tomislav Tomašević.

Nema zatvaranja potoka?

Trasa buduće Kolakove ulice nije novost – ucrtana je u Generalne urbanističke planove Zagreba i Sesveta. Upravo pokrenuta nabava odnosi se na trasu budućeg, 39 metara širokog prometnog koridora uz tokove potoka Trnava i Čučerska Reka. Pri izgradnji, napominju iz Grada, potoci će ostati netaknuti te će biti integrirani u ozelenjeni prometni pojas. U sklopu gradnje predviđena je i nova obostrana pješačka staza širine 4,5 metara.

Uz cestu će se izvesti autobusna stajališta, dva mosta preko potoka, sva potrebna komunalna infrastruktura te primjereno krajobrazno uređenje. Prva etapa, duga je 1.230 metara i proteže se od kružnog toka na raskrižju Dankovečke i Kolakove ulice do raskrižja s Ulicom Klin.

Koliko metara ceste?

Druga etapa proteže se od Ulice Klin do produžene Branimirove i duga je 1.397 metara, dok se treća etapa nastavlja od produžene Branimirove do Ulice Emanuela Vidovića. Prema dokumentaciji iz prethodnog savjetovanja, ove dvije faze izgradnje produžene Ulice Rudolfa Kolaka trebale bi se realizirati za ukupno 25 milijuna eura.

– Predmet ovog projekta je izgradnja produžetka Ulice Rudolfa Kolaka, od raskrižja s Dankovečkom ulicom do uklapanja na Ulicu Emanuela Vidovića, u ukupnoj duljini od približno 2.865 metara. Također, u sklopu projekta planira se rekonstrukcija postojeće Ulice Rudolfa Kolaka, i to od Dankovečke ulice do raskrižja Ulice Rudolfa Kolaka i Risnjačke ulice, kao i rekonstrukcija Dankovečke ulice od Ulice Mate Lovraka do Oporovečke ulice, stoji u opisu predmeta na EOJN-u.

Dio radova u punom zamahu

Kako bilo, procjena je iznos od 25 milijuna eura bez uračunatog PDV-a. Izvedba svih faza produžetka pritom bi trebala krenuti ove godine, a rok za zatvaranje gradilišta je 15 mjeseci od uvođenja u posao, tako da se puštanje nove ceste u promet očekuje 2027..