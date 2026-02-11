Evo kako se u grad na moru planira uklopiti novi stambenjak, stadion i 'plutajuću' kružnu marinu

Rijeka, Zagreb i Osijek sve tiši: Lokali prazni, trgovine nestaju, a uredi preuzimaju
Izlozi u najvećim hrvatskim gradovima sve češće su zamračeni, problem praznih 'poslovnjaka' sve je slojevitiji.
Kako u strukturu grada ‘prirodno’ uklopiti više različitih sadržaja koje stanovnici priželjkuju – novu višestambenu zgradu, kružnu šetnju na marini te sportsko-rekreativne sadržaje? Odgovor za grad Cres još u 2024. ponudio je arhitektonski studio Albatros, na čelu s arhitektom Alenom Žunićem, a projekt koji objedinjuje tri ‘manja’ projekta predstavljen je pod nazivom ‘La Citta Felice 2.0’. Koncept ovakvog uređenja grada počiva na simbiozi s prirodom i filozofiji ‘sretnog grada’ još iz 16. stoljeća.
Prije više od godinu dana, arhitekt Alen Žunić je na svom LinkedIn-u podijelio završetak ne jednog, već više projekata koji će preobraziti Cres. Kako je napisao u objavi, radi se o rješenjima objedinjenima pod nazivom ‘La Citta Felice 2.0’, a koja bi, u arhitektovim riječima, ‘u simbiozi sa sjajnim postojećim landscapeom i prirodom otoka trebala odgovoriti na želje grada za izgradnjom višestambene zgrade, velike sportske dvorane i sportsko-rekreativne zone sa kružnim paviljonom uz gradsku marinu‘.
Napomenuo je i da je prvi korak spreman, a slijede ostali. Rješenje je izradio studio Albatros, raspodijelivši planirane sadržaje u dosad neizgrađenim predjelima grada.
Idejni projekt La Citta Felice 2.0 Žunić je predstavio još u 2024., parafrazirajući istoimeno djelo filozofa Frane Petrića u kojemu je autor, u 16. stoljeću, maštao o gradu u kojemu se stanuje ugodno i cijeni kvaliteta življenja. Inače, ranije spomenute sadržaje projekt smješta na odvojene lokacije pa bi se tako stambena zgrada nalazila u sjeverozapadnom dijelu grada, uz sportsku zonu s nogometnim terenom, dok je sportsko-rekreacijska zona s marinom zamišljena na jugu.
Cjelokupna zamisao inače se nadovezuje na nedavno predstavljeni projekt Cres Line, koji Žunić osmišlja u suradnji s kolegicom Petrom Vlahek. Taj urbanistički prijedlog dodatno razrađuje postojeće urbano tkivo i dograđuje potrebne javne sadržaje, a dijelom se odnosi i na stari dio grada. Općenito nastoji integrirati Cres u ‘jasnu urbanu cjelinu’, prenosi novilist.hr.
– Cres Line je istovremeno odgovor na nepovezani točkasti razvoj, klimatske promjene i ekološko-prirodne nedostatke, a sa svojim programima i tematskim šetnicama nudi rješenje i za hibridno nadopunjavanje gradskog tkiva svim nedostajućim urbanim sadržajima, pojasnili su novi dio projekta arhitekti Žunić i Vlahek.
Alen Žunić osnivač je arhitektonskog studija Albatros koji, kako je i navedeno u tekstu, stoji iza opisanog koncepta razvoja Cresa. Na stranicama studija istaknuto je da djeluju s ciljem razvoja višeslojnog, holističkog pristupa arhitektonskom projektiranju – usmjerenom na stvaranje arhitekture kao najboljeg mogućeg životnog okruženja.
– Taj se pristup temelji na detaljnim istraživanjima neposrednog fizičkog prostora, društvenog i ekonomskog konteksta, tehnološkog napretka te kulturnih i društvenih promjena, kako bi se u konačnici ostvario projekt koji nudi neočekivano, ali istodobno odgovara klijentu i njegovim potrebama – pa i željama kojih klijenti ponekad nisu ni svjesni. Albatros uvijek stvara jedinstvenu arhitekturu s prepoznatljivim karakterom, napisali su na svojim stranicama.
