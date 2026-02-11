Butković se pohvalio mega projektima: Jedan skoro gotov, drugi tek započeo, a treći će biti šlag na torti

Dovršetak Istarskog ipsilona, nove dionice Jadransko-jonskog koridora i snažan investicijski ciklus u željeznicu obilježit će iduće razdoblje razvoja hrvatske prometne infrastrukture. S porukom da je autocestovna mreža gotovo završena, a fokus se seli na modernizaciju pruga i ubrzanje velikih projekata, potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković predstavio je ključne planove na konferenciji u Portorožu.

Slovensko-hrvatska poslovna konferencija Investicije u graditeljstvu 2026. održana je u Portorožu, a sudjelovali su i hrvatski predstavnici koji su ovom prilikom govorili o velikim domaćim infrastrukturnim projektima. Riječ je o središnjem poslovnom događaju koji okuplja ključne donositelje odluka, investitore i vodeće predstavnike građevinske i infrastrukturne industrije iz regije.

Potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković sudjelovao je na panel-raspravi pod nazivom ‘Investicijski val između države i gradova: kako građevinarstvo gradi partnerstvo za buduće desetljeće’. Uz bok ministrici infrastrukture Republike Slovenije, Alenke Bratušek. Rasprava je bila usmjerena na aktualni investicijski ciklus u infrastrukturne projekte na državnoj i lokalnoj razini.

Izdvojeni članak Rekli ste svoje: Ovo su za građane lani bila najznačajnija gradilišta u Hrvatskoj

Poseban naglasak stavljen je na izazove koji se očekuju u sljedećem desetljeću, uključujući financijsku održivost, administrativne prepreke i provedbu velikih projekata. Sudionici su istaknuli važnost suradnje između države i gradova kako bi se osigurao ravnomjeran razvoj prometne i komunalne infrastrukture.

Najveći prometni projekti

Govoreći o hrvatskim iskustvima, ministar Butković osvrnuo se na projekte prometne infrastrukture koji su obilježili proteklo razdoblje. Kao jedan od najznačajnijih izdvojio je Pelješki most, simbol velikog investicijskog ciklusa u prometnu infrastrukturu. Spomenuo je i trenutačno najveći cestovni projekt – izgradnju dionice brze ceste Brestovac Požeški – čvorište Godinjak, naglasivši da je riječ o projektu koji, kao i Pelješki most, izvodi kineska tvrtka China Road and Bridge Corporation (CRBC).

Istaknuo je kako je Hrvatska u posljednjih dvadesetak godina uglavnom dovršila izgradnju autocestovne infrastrukture.

– Otvorili smo posljednjih nekoliko kilometara na Vc koridoru, čime je svih 88 kilometara kroz Hrvatsku u cijelosti izgrađeno, rekao je Butković.

Dodao je kako se do kraja ove ili početkom sljedeće godine očekuje i dovršetak Istarskog ipsilona u punom profilu autoceste, čime će putovanje od Zagreba do Pule trajati nešto više od dva sata. Kao preostale velike projekte naveo je dvije dionice na Jadransko-jonskom koridoru – Križišće – Žuta Lokva te dionicu prema Dubrovniku, istaknuvši da je riječ o složenim i financijski zahtjevnim zahvatima koji su u fazi ugovaranja.

Desetljeće željeznice

Ministar se osvrnuo i na višegodišnji investicijski ciklus u lučku infrastrukturu te posebno naglasio kako će željeznica biti u središtu ulaganja u sljedećem desetljeću. Prema njegovim riječima, Hrvatska je dosad realizirala projekte vrijedne više od milijardu i pol eura, financirane iz europskih fondova i kredita Europske investicijske banke. Gotovo 800 milijuna eura uloženo je u obnovu lokalnih i regionalnih pruga.

– Željeznička infrastruktura, koja predstavlja najveći izazov u prometnom sustavu Hrvatske, ide dalje, poručio je Butković, te upozorio pritom na izazove u provedbi velikih infrastrukturnih projekata, osobito na kašnjenja u projektiranju i dugotrajne postupke javne nabave.

Kao jedan od ključnih elemenata naveo je i potrebu usklađivanja prostornih planova te donošenje novog Državnog prostornog plana. Naglasio je da Vlada zakonskim izmjenama i administrativnim iskoracima želi ubrzati realizaciju strateških infrastrukturnih projekata.