Stigla je dobra vijest iz Dalmacije: Nema više čekanja, sve je spremno za gradnju olimpijskog bazena

Nakon mjeseci iščekivanja, izabran je izvođač za izgradnju novog vanjskog olimpijskog bazena u Zadru. Riječ je o projektu koji se provodi u okviru ITU projekta Sport Upbuild, a javna nabava obuhvaća gradnju bazena na Višnjiku. Vrijednost radova iznosi 2,7 milijuna eura bez PDV-a, a posao će izvoditi Zajednica ponuditelja Lavčević inženjering i Lavčević Zadar. Novi bazen, ukupnih tlocrtnih dimenzija 80,48 × 35,64 metara, zadovoljit će sve uvjete za održavanje službenih plivačkih natjecanja na međunarodnoj razini, a oko bazenske školjke predviđen je servisni hodnik i strojarnica.
Projekt Sport Upbuild obuhvaća i širu modernizaciju sportske infrastrukture u urbanom području Zadra, uključujući uređenje ŠC-a Višnjik, opremanje centra za dijagnostiku sportaša te izgradnju ili rekonstrukciju deset novih kvartovskih sportskih igrališta. Radovi se planiraju izvoditi u roku od deset mjeseci, a nakon pravomoćnosti odluke o odabiru izvođača slijedi sklapanje ugovora u roku od 90 dana. Projekt uključuje i gradnju tribina unutar kojih će biti smještene višenamjenska dvorana i dvorana za borilačke sportove, za čiju će javnu nabavu biti raspisan postupak tijekom ove godine.
Pozadina nabave pokazuje da je ukupno pristiglo osam ponuda, pri čemu nijedna nije premašila procijenjenu vrijednost. Najnižu ponudu dala je tvrtka Mavita u iznosu od 2.662.763,93 eura, dok je zajednica ponuditelja Lavčević dala nešto višu ponudu od 2.792.273,79 eura, koja je na kraju i odabrana. Trojka najpovoljnijih ponuda uključuje i zadarsku Constructa terra s ponudom nešto ispod tri milijuna eura, dok su najskuplje ponude išle do 3,8 milijuna eura.
Što se tiče radova koji će se izvesti – bazenska školjka bit će izvedena kao vodonepropusni beton, tzv. bijela kada. Temeljna ploča i zidovi bit će izrađeni od betona C25/30 debljine 0,35 metara, dok će ispod temeljne ploče biti sloj podložnog betona debljine 0,10 metara. Zidovi kompenzacijskog bazena i oni izloženi bočnom pritisku tla bit će od betona C30/37 debljine 0,30 metara, dok će ostali unutarnji zidovi i ploče iznad strojarnice biti 0,20-0,25 metara debeli. Za armaturu će se koristiti čelik kvalitete B500B, a širina pukotina u nazivnoj kombinaciji opterećenja ograničava se na 0,30 milimetara.
Hidroizolacija pokriva kompletnu konstrukciju strojarnice, servisnog hodnika i bazenske školjke, pri čemu će horizontalni slojevi biti zaštićeni zaštitnim betonom, a vertikalni slojevi betonskim blokovima ili XPS pločama. Bazenska školjka bit će obložena keramičkim pločicama, dok će površine oko bazena biti izvedene od betonskih ploča u padu prema obodnoj kanalici radi pravilnog odvodnjavanja. Završna obrada kontejnerskih objekata uključuje sendvič panele debljine 0,10-0,15 metara za zidove i krovove, koji osiguravaju toplinsku zaštitu i otpornost na vremenske uvjete. Podovi podrumske etaže bit će prekriveni sustavom protukliznog i vodonepropusnog podnog premaza, dok će stropovi i zidovi biti obojani bojom za beton.
Olimpijski vanjski bazen projektiran je tako da omogućuje održavanje natjecanja i istovremeno korištenje građanima i sportskim klubovima. Na jednog plivača predviđa se 4,6 kvadrata vodene površine, što omogućuje maksimalno 272 plivača, dok s osobljem broj osoba u prostoru može doseći 300. Pristup i praćenje natjecanja bit će osigurani osobama smanjene pokretljivosti uz pomoć pokretnih dizala. Prostor oko bazena organiziran je tako da razdvaja korisnički prostor s ulazom, tuševima, rampama i sunčalištem od dijelova namijenjenih osoblju.
Cijeli obuhvat bazena bit će ograđen ogradom visine dva metra radi sprječavanja nekontroliranog korištenja. Prije ulaska predviđeni su tuševi i nogoperi, dok rampa i koloper omogućuju pristup osobama s invaliditetom. Podrum sadrži prostorije za bazensku tehniku, filtersko postrojenje i spremišta, dok kontejnerski objekti služe kao garderobe, sanitarni čvorovi i prodaja ulaznica. Takva organizacija osigurava funkcionalno odvajanje prostora, lakše održavanje i sigurnost svih korisnika.
