Kokošvaroš pravi je mali grad za perad: Osmislili su ga arhitekti, vođeni ovom idejom

Rijeka, Zagreb i Osijek sve tiši: Lokali prazni, trgovine nestaju, a uredi preuzimaju
Izlozi u najvećim hrvatskim gradovima sve češće su zamračeni, problem praznih 'poslovnjaka' sve je slojevitiji.
16:13 12 h 26.02.2026
08. veljača 2026.
Jeste li čuli za Kokošvaroš – grad, ali za perad, podignut na lokaciji u blizini Samobora prema viziji projektnog tima iz Skroz arhitekture? Kokošvaroš farma je za ekološki uzgoj peradi u kojemu koke šeću slobodno među svojim ‘zgradama’, a cijeli kompleks izgrađen je u Rakovom Potoku još 2017..
Na stranicama Skroz arhitekture navedeno je da je projekt svoju lokaciju pronašao u Rakovom Potoku, malom naselju pored Samobora s približno 1.050 stanovnika – na površini od oko 6.82 četvorna kilometra. Pojašnjeno je da se u tom obuhvatu uzgaja perad, ali služi i u turističko-edukativne svrhe.
Svratite li do lokacije, vidjet ćete kako je poštivanjem niza parametara, realiziran pravi mali grad, ali za perad. No, dok je jedna zona isključivo je za uzgoj peradi, druga je namijenjena posjetiteljima.
Pogledajte ovu objavu na Instagramu.
– Predmetna lokacija je projektirana za smještaj oko 400 nesilica, 100 pilića za tov i 30 pilića s kvočkama. Pilići su smješteni u centralnom dijelu unutar posebno ograđenih objekata s popratnim vanjskim prostorom, dok nesilice s obzirom na četiri različite vrste formiraju jednak broj ‘četvrti’ unutar ‘grada’, orijentiranih prema drugoj zoni obuhvata, piše na stranicama Skroz arhitekture.
Na društvenim mrežama prije koji dan, arhitekti su se prisjetili djela koje su koncipirali za investitora Željku Franju. Na istom je radio projektni tim iz ureda Skroz – u sastavu autora Margite Grubiša, Marina Jelčića, Daniele Škarica, Ivone Žalac te Dorotee Klinčić.
Obuhvat je smješten unutar manjeg naselja gdje se u njegovoj blizini nalazi nekoliko obiteljskih objekata, a ostatak pejzaža čine poljoprivredna zemljišta. Također, u neposrednoj blizini se nalazi i manji hotel i restoran istog vlasnika, čime lokacija dobiva mogućnost ostvarenja i edukativno-turističke namjene, pojasnili su arhitekti na svojim stranicama o položaju projekta. Pristup na navedenu lokaciju je sa sjeveroistočne strane formiranjem nove kolno-pješačke staze koja je putem postojeće prometnice povezana s prethodno spomenutim hotelom, dodali su, a pojasnili su i ideju stvaranja ovog neobičnog grada.
– Ideja stvaranja manjeg ‘grada’ kao takva mora zadovoljiti sve potrebe istog, pa prema tome osim stambenih objekta, trga, uz ulaz na sjeveroistoku postoji javni sadržaj – objekt za prodaju proizvoda te servisni dio – alatnica i prostor za odlaganje otpada (izmaknut od samog ulaza), napisali su iz Skroz arhitekture.
Velik korak naprijed: Stara tvornica drva postaje novi centar kulture od 13 milijuna
Nakon duljeg zatišja, revitalizacija skladišta ExportDrva u Rijeci konačno je u pokretu. Riječ je o projektu od 13 milijuna eura.
13:43 14 h 26.02.2026
Zadrani će dobiti dva top projekta: Željeznički tunel i novi aerodrom
Zadarska županija priprema velike infrastrukturne projekte. Gradit će se novi aerodrom, ali i željeznički tunel.
12:02 16 h 26.02.2026
Novi luksuzni nautičko-turistički kompleks na jugu imat će sve, razvija ga međunarodni tim
U uvali kod Cavtata planira se realizacija velikog projekta Marina Resort Cavtat. Riječ je o turističkom kompleksu koji se pozicionira kao jedna od top investicija u luksuzni turizam u RH.
14:15 14 h 26.02.2026
Otvara se gradilište na graničnom prijelazu sa Srbijom, posao dobila jaka domaća tvrtka
Posao prilagodbe kolodvora Tovarnik dobio je Texo Molior, a obavit će ga za gotovo 8 milijuna eura. Konkurencija je tražila više.
13:18 15 h 26.02.2026