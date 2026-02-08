Kokošvaroš pravi je mali grad za perad: Osmislili su ga arhitekti, vođeni ovom idejom

U Rakovom Potoku, mjestašcu pored Samobora, nalazi se pravi mali grad, poseban po tome što nije za ljude, već u njemu ‘stanuje’ perad. Koncept ‘Kokoš-Varoša’ još 2017. na zahtjev investitora osmislio je projektni tim iz Skroz arhitekture u sastavu od pet članova suradnika, a on i dalje živi i diše. Podijeljen je u dvije glavne zone – u jednoj su nastambe, a drugi je za posjetitelje. Osim što izgleda simpatično, i funkcionira.

Jeste li čuli za Kokošvaroš – grad, ali za perad, podignut na lokaciji u blizini Samobora prema viziji projektnog tima iz Skroz arhitekture? Kokošvaroš farma je za ekološki uzgoj peradi u kojemu koke šeću slobodno među svojim ‘zgradama’, a cijeli kompleks izgrađen je u Rakovom Potoku još 2017..

Izdvojeni članak Čudo kod Jastrebarskog: Kako je građena vinarija nominirana za najbolju arhitekturu od opeke

Pravi mali grad

Na stranicama Skroz arhitekture navedeno je da je projekt svoju lokaciju pronašao u Rakovom Potoku, malom naselju pored Samobora s približno 1.050 stanovnika – na površini od oko 6.82 četvorna kilometra. Pojašnjeno je da se u tom obuhvatu uzgaja perad, ali služi i u turističko-edukativne svrhe.

Svratite li do lokacije, vidjet ćete kako je poštivanjem niza parametara, realiziran pravi mali grad, ali za perad. No, dok je jedna zona isključivo je za uzgoj peradi, druga je namijenjena posjetiteljima.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli 3D ART d.o.o. (@3dart_hr)

– Predmetna lokacija je projektirana za smještaj oko 400 nesilica, 100 pilića za tov i 30 pilića s kvočkama. Pilići su smješteni u centralnom dijelu unutar posebno ograđenih objekata s popratnim vanjskim prostorom, dok nesilice s obzirom na četiri različite vrste formiraju jednak broj ‘četvrti’ unutar ‘grada’, orijentiranih prema drugoj zoni obuhvata, piše na stranicama Skroz arhitekture.

Projektni tim od pet članova

Na društvenim mrežama prije koji dan, arhitekti su se prisjetili djela koje su koncipirali za investitora Željku Franju. Na istom je radio projektni tim iz ureda Skroz – u sastavu autora Margite Grubiša, Marina Jelčića, Daniele Škarica, Ivone Žalac te Dorotee Klinčić.

Obuhvat je smješten unutar manjeg naselja gdje se u njegovoj blizini nalazi nekoliko obiteljskih objekata, a ostatak pejzaža čine poljoprivredna zemljišta. Također, u neposrednoj blizini se nalazi i manji hotel i restoran istog vlasnika, čime lokacija dobiva mogućnost ostvarenja i edukativno-turističke namjene, pojasnili su arhitekti na svojim stranicama o položaju projekta. Pristup na navedenu lokaciju je sa sjeveroistočne strane formiranjem nove kolno-pješačke staze koja je putem postojeće prometnice povezana s prethodno spomenutim hotelom, dodali su, a pojasnili su i ideju stvaranja ovog neobičnog grada.

– Ideja stvaranja manjeg ‘grada’ kao takva mora zadovoljiti sve potrebe istog, pa prema tome osim stambenih objekta, trga, uz ulaz na sjeveroistoku postoji javni sadržaj – objekt za prodaju proizvoda te servisni dio – alatnica i prostor za odlaganje otpada (izmaknut od samog ulaza), napisali su iz Skroz arhitekture.