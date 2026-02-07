Golf-tereni na mjestu deponije koja je godinama mučila grad: Plan postoji od 2018., ali je smeće smetalo

Rijeka, Zagreb i Osijek sve tiši: Lokali prazni, trgovine nestaju, a uredi preuzimaju
Izlozi u najvećim hrvatskim gradovima sve češće su zamračeni, problem praznih 'poslovnjaka' sve je slojevitiji.
16:13 12 h 26.02.2026
07. veljača 2026.
Teren na Baštijunskom brigu u Biogradu na Moru godinama je bio mjesto deponije otpada, koja je građanima zadavala glavobolje. Zabrinjavalo ih je kako utječe na zdravlje i na okoliš.
Odlagalište je otvoreno još 1962. godine, a desetljećima je bilo jedno od gorućih komunalnih pitanja u gradu, no nakon više najava sanacija, postupak nabave konačno je pokrenut u rujnu prošle godine. Postojeće smetlište bit će stvar prošlosti, a pomalo je neobično što bi moglo doći na njegovo mjesto. Posao je prilično skup, a sama sanacija mogla bi potrajati još koji mjesec budući da se s rokom izvedbe od devet mjeseci provodi od srpnja 2025. godine, no mijenjani su uvjeti ugovora.
Postupak javne nabave za sanaciju odlagališta otpada Baštijunski brig pokrenut je u ožujku 2025. godine, s procijenjenom vrijednošću od 4.764.270,20 eura bez uključenog PDV-a. No, nabava je zaključena u srpnju iste godine, kada je s odabranim izvođačem, tvrtkom Bemix iz Šibenika posao ugovoren za 2.422.836,23 eura.
To je, dakle, bilo prilično manje u odnosu na procjenu, no ugovorni iznosi naknadno su se mijenjali. U listopadu je došlo do prve izmjene sukladno članku 317. Zakona o javnoj nabavi, pri čemu je iznos promijenjen s 2.366.586,23 eura na 2.958.232,79 eura, uz jednak rok izvođenja radova od devet mjeseci, s datumom izmjene 31. listopada 2025. godine. Nakon toga, ugovoreni iznos mijenjan je i drugi put, u siječnju 2026. godine, po istim pravilima, pri čemu je iznos povećan na 3.028.545,29 eura, uz zadržan rok izvođenja. Dodatak je potpisan 26. siječnja 2026. godine, a objavljen 6. veljače 2026. u sustavu javne nabave.
Radovi se financiraju sredstvima Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, koje sudjeluje s 60 posto, Fonda za zaštitu okoliša s 10 posto te Grada Biograda s preostalih 30 posto. Provedbom projekta na toj lokaciji više se neće odlagati otpad, dok će se postojeći otpad ukloniti ili izolirati kako bi se odlagalište moglo zatvoriti, prekriti i rekultivirati, s ciljem smanjenja štetnih utjecaja na okoliš i zdravlje ljudi.
Podsjećamo kako je zatvaranje deponije dugogodišnji cilj na toj lokaciji, a bilo je i ideja što bi se na tom mjestu trebalo urediti. Naime, još od 2018. godine na području oko Baštijunskog briga predviđena je realizacija golf igrališta s ukupno 45 rupa i pratećim objektima. Investicija je proglašena projektom od državnog interesa, a glavni investitor projekta je zagrebački poduzetnik Goran Mikec, vlasnik Golf centra Biograd. U svrhu realizacije projekta Mikec je 2018. godine otkupio okolno privatno zemljište za oko 1,5 milijuna eura, no projekt do sada nije mogao biti pokrenut zbog postojanja deponije.
