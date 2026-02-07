Golf-tereni na mjestu deponije koja je godinama mučila grad: Plan postoji od 2018., ali je smeće smetalo

Golf-tereni na mjestu stare deponije ideja je koja se već godinama ‘kuha’ za Baštijunski brig u Biogradu na Moru. Zagrebački poduzetnik Goran Mikec još u 2018. je otkupio okolno privatno zemljište da bi realizirao svoj projekt, no deponija se nikako nije zatvarala. U ožujku prošle godine, konačno je pokrenuta nabava za sanaciju, te je potpisan ugovor s odabranim izvođačem, a naknadno je posao u dva navrata poskupljivao u odnosu na prvotno ugovoreni iznos. Cijena je dosad prilično porasla.

Teren na Baštijunskom brigu u Biogradu na Moru godinama je bio mjesto deponije otpada, koja je građanima zadavala glavobolje. Zabrinjavalo ih je kako utječe na zdravlje i na okoliš.

Odlagalište je otvoreno još 1962. godine, a desetljećima je bilo jedno od gorućih komunalnih pitanja u gradu, no nakon više najava sanacija, postupak nabave konačno je pokrenut u rujnu prošle godine. Postojeće smetlište bit će stvar prošlosti, a pomalo je neobično što bi moglo doći na njegovo mjesto. Posao je prilično skup, a sama sanacija mogla bi potrajati još koji mjesec budući da se s rokom izvedbe od devet mjeseci provodi od srpnja 2025. godine, no mijenjani su uvjeti ugovora.

Vrijednost prvo bila dosta niža od procjene

Postupak javne nabave za sanaciju odlagališta otpada Baštijunski brig pokrenut je u ožujku 2025. godine, s procijenjenom vrijednošću od 4.764.270,20 eura bez uključenog PDV-a. No, nabava je zaključena u srpnju iste godine, kada je s odabranim izvođačem, tvrtkom Bemix iz Šibenika posao ugovoren za 2.422.836,23 eura.

To je, dakle, bilo prilično manje u odnosu na procjenu, no ugovorni iznosi naknadno su se mijenjali. U listopadu je došlo do prve izmjene sukladno članku 317. Zakona o javnoj nabavi, pri čemu je iznos promijenjen s 2.366.586,23 eura na 2.958.232,79 eura, uz jednak rok izvođenja radova od devet mjeseci, s datumom izmjene 31. listopada 2025. godine. Nakon toga, ugovoreni iznos mijenjan je i drugi put, u siječnju 2026. godine, po istim pravilima, pri čemu je iznos povećan na 3.028.545,29 eura, uz zadržan rok izvođenja. Dodatak je potpisan 26. siječnja 2026. godine, a objavljen 6. veljače 2026. u sustavu javne nabave.

Umjesto smetlišta golf-tereni

Radovi se financiraju sredstvima Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, koje sudjeluje s 60 posto, Fonda za zaštitu okoliša s 10 posto te Grada Biograda s preostalih 30 posto. Provedbom projekta na toj lokaciji više se neće odlagati otpad, dok će se postojeći otpad ukloniti ili izolirati kako bi se odlagalište moglo zatvoriti, prekriti i rekultivirati, s ciljem smanjenja štetnih utjecaja na okoliš i zdravlje ljudi.

Podsjećamo kako je zatvaranje deponije dugogodišnji cilj na toj lokaciji, a bilo je i ideja što bi se na tom mjestu trebalo urediti. Naime, još od 2018. godine na području oko Baštijunskog briga predviđena je realizacija golf igrališta s ukupno 45 rupa i pratećim objektima. Investicija je proglašena projektom od državnog interesa, a glavni investitor projekta je zagrebački poduzetnik Goran Mikec, vlasnik Golf centra Biograd. U svrhu realizacije projekta Mikec je 2018. godine otkupio okolno privatno zemljište za oko 1,5 milijuna eura, no projekt do sada nije mogao biti pokrenut zbog postojanja deponije.