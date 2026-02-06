Dok se svi boje eksplozije, struka se čudi: 'Stadion Maksimir treba srušiti miniranjem'

Rijeka, Zagreb i Osijek sve tiši: Lokali prazni, trgovine nestaju, a uredi preuzimaju
Izlozi u najvećim hrvatskim gradovima sve češće su zamračeni, problem praznih 'poslovnjaka' sve je slojevitiji.
16:13 12 h 26.02.2026
06. veljača 2026.
Dok se stadion u Kranjčevićevoj gradi, polako se priprema i projekt rušenja postojećeg stadiona u Maksimiru, što će biti prvi korak u preobrazbi jednog od najvećih gradskih rugla u budući moderni dom GNK Dinama iz Zagreba. O rušenju stadiona u Maksimiru, ali i odlaganju šute te cijeni projekta, razgovarali smo u novom bauštela.hr podcastu s profesorom s RGN-a u Zagrebu, stručnjakom i minerom sa Zavoda za miniranje, Marijom Dobrilovićem.
Maksimir je zaista jedna od gorućih zagrebačkih tema. Malo što privlači građane više od nogometa, osobito kada je riječ o stadionu koji na toj lokaciji stoji gotovo stotinu godina i simbolizira dječačke snove te ljubav prema klubu za koji bi neki, bez pretjerivanja, dali i dušu. Zato je rušenje Maksimira iznimno delikatno pitanje, a posebno je zanimljivo stručno viđenje metode kojom bi se stadion trebao rušiti, iako je već poznato da to neće biti miniranje. To je našem sugovorniku neshvatljivo jer ne vidi razloge za odustajanje od te metode, pogotovo s obzirom na brojne primjere koji potvrđuju sigurnost miniranja.
– Što se tiče Maksimira, nažalost ili nasreću, tek sam iz jednog članka saznao da je odabrana firma i da cijena kompletnih radova iznosi oko 20 tisuća eura. Projekt još nije realiziran. Sama izrada projekta može koštati od 10 do 100 tisuća eura, ovisno o objektu i okolnostima. Izvedba radova ovisi o kompleksnosti objekta, trajanju i primijenjenoj tehnologiji, pojasnio je Dobrilović.
Dodao je kako u natječaju nije razmatrana mogućnost miniranja jer se područje smatra gusto naseljenim, pa je miniranje Maksimira ocijenjeno kao opasno, što ga je, priznaje, iznenadilo.
– Odmah sam zatvorio mobitel i nisam više htio čitati. Naravno da sam bio iznenađen kad sam to pročitao. Kad smo dogovorili razgovor, dodatno sam se raspitao o konstrukciji stadiona i aspektima miniranja. Objekt se može minirati, konstrukcija je jednostavna, samo je velik. Što se tiče natječaja, nisam bio upućen u sve detalje, dodao je.
Zanimljivo je i pitanje količine materijala koji će nastati rušenjem. Dobrilović napominje da postoje postrojenja u kojima se taj materijal može reciklirati. Uklanjani su i objekti veličine Maksimira, no potrebno je precizno izračunati količinu betona kako bi se planirala obrada. Postoje pogoni za reciklažu u kojima se odvaja betonsko željezo za daljnju preradu, dok se ostatak materijala drobi. Sve to ima svoju cijenu, što je više materijala, logično je da su i troškovi veći.
Kao miner, Dobriloviću je miniranje logično prva opcija. Slikovito je objasnio da od te metode ne treba zazirati jer je sigurna, kratkotrajna i energetski učinkovita.
– Mi smo mineri, bavimo se eksplozivima. Prednost miniranja je u tome što razbijamo statičke nosive elemente, nakon čega se zgrada počinje kretati i ruši djelovanjem sile teže. Destrukcija elemenata i drobljenje posljedica su kinetičkog udara o tlo, koji može biti jači ili slabiji. Djelomično do pucanja konstrukcije dolazi i tijekom samog kretanja, prije udara. Zbog toga je rušenje miniranjem, s aspekta utroška energije, vrlo učinkovito jer se materijal već unaprijed usitnjava djelovanjem sile teže, bez dodatnog rada strojeva. To je velika prednost u odnosu na strojno rušenje, istaknuo je.
Dodao je da kod strojnog rušenja postoji niz podvarijanti: prvo rušenje, a zatim razgradnja. Takve metode traju dugo, grebe se, tuče, reže. Mehanizacija može raditi s tla, koriste se velike ruke i alati poput čekića, škara i hidrauličnih kliješta koja drobe konstrukciju, ili strojevi ulaze u objekt s manjom opremom.
– Postoje i metode dijamantnog rezanja, pri čemu se objekt polako reže na komade i odvaja. Sve te metode imaju svoje prednosti i nedostatke, ali su spore, a njihov utjecaj na okolinu dugotrajan. Kod miniranja je utjecaj jači, ali vremenski i prostorno ograničen, bez dugotrajnog zahvata, zaključio je sugovornik.
Velik korak naprijed: Stara tvornica drva postaje novi centar kulture od 13 milijuna
Nakon duljeg zatišja, revitalizacija skladišta ExportDrva u Rijeci konačno je u pokretu. Riječ je o projektu od 13 milijuna eura.
13:43 14 h 26.02.2026
Zadrani će dobiti dva top projekta: Željeznički tunel i novi aerodrom
Zadarska županija priprema velike infrastrukturne projekte. Gradit će se novi aerodrom, ali i željeznički tunel.
12:02 16 h 26.02.2026
Novi luksuzni nautičko-turistički kompleks na jugu imat će sve, razvija ga međunarodni tim
U uvali kod Cavtata planira se realizacija velikog projekta Marina Resort Cavtat. Riječ je o turističkom kompleksu koji se pozicionira kao jedna od top investicija u luksuzni turizam u RH.
14:15 14 h 26.02.2026
Otvara se gradilište na graničnom prijelazu sa Srbijom, posao dobila jaka domaća tvrtka
Posao prilagodbe kolodvora Tovarnik dobio je Texo Molior, a obavit će ga za gotovo 8 milijuna eura. Konkurencija je tražila više.
13:18 15 h 26.02.2026