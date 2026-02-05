Nova anketa: Da li planirate ugraditi dizalo u zgradu uz državnu subvenciju?

Ugradnja dizala u starijim stambenim zgradama godinama je bila financijski i organizacijski izazov za suvlasnike. Državne subvencije koje uskoro kreću mogle bi taj problem barem djelomično riješiti, osobito za zgrade u kojima žive starije i slabije pokretne osobe. Prvi javni pozivi najavljeni su već za ožujak iduće godine. Provjeravamo kakvo je raspoloženje među suvlasnicima i postoji li interes za korištenje ove mjere.

Vlada je donijela odluku o usvajanju Programa ugradnje dizala i uređaja za olakšan pristup za slabo pokretne osobe u postojeće zgrade. Riječ je o mjerama kojima se nastoji unaprijediti kvaliteta stanovanja u postojećim zgradama. U državnom proračunu za realizaciju su planirana sredstva u iznosu od 2 milijuna eura u 2026. godini i 3 milijuna eura u 2027. godini.

Javni poziv već u ožujku

Javni pozivi u okviru Programa ugradnje dizala i uređaja za olakšan pristup za slabo pokretne osobe u postojeće zgrade objavljivat će se jednom godišnje, a prvi se očekuju već u ožujku 2026. godine. U novoj anketi pitamo Vas: Da li planirate ugraditi dizalo u zgradu uz državnu subvenciju?

Mogući odgovori su: Da, već smo pokrenuli stvar; Da, ali ne znamo još nam je činiti; Rado, ali ne zadovoljavamo uvjete; Ne, to nam je i uz subvenciju preskupo; Ne, projekt nema potporu većine suvlasnika. Ako ste suvlasnik stambene zgrade uključite se i recite nam u kojoj ste fazi planiranja, odnosno planirate li uopće ugradnju dizala u svoju stambenu zgradu.

Tko može računati na državnu potporu

Program ugradnje dizala namijenjen je postojećim stambenim zgradama koje tehnički ispunjavaju uvjete za ugradnju, ali dosad nisu imale financijsku mogućnost za takav zahvat. Poseban naglasak stavljen je na zgrade u kojima žive starije osobe i stanari smanjene pokretljivosti, kojima dizalo znatno olakšava svakodnevni život. Ipak, sama subvencija neće automatski riješiti sve prepreke, nužna je suglasnost suvlasnika, kao i pripremljena projektna dokumentacija.

Mnoge zgrade i dalje se suočavaju s problemom nedovoljne informiranosti o proceduri i stvarnim troškovima. Dodatni izazov predstavlja i činjenica da neke zgrade zbog konstrukcije ili imovinsko pravnih odnosa možda neće zadovoljiti uvjete javnog poziva. Upravo zato važno je na vrijeme započeti razgovore među suvlasnicima i provjeriti mogućnosti prije objave natječaja. Državna sredstva mogu biti snažan poticaj, ali uspjeh projekta uvelike će ovisiti o spremnosti stanara na suradnju i kompromis. Informirajte se dovoljno uz pomoć našeg Vodiča za ugradnju dizala uz pomoć državne subvencije.