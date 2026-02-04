Najveći 'plinski' projekt u Hrvatskoj: Promjena plana i dokumentacije za radove od 530 milijuna

Rijeka, Zagreb i Osijek sve tiši: Lokali prazni, trgovine nestaju, a uredi preuzimaju
Izlozi u najvećim hrvatskim gradovima sve češće su zamračeni, problem praznih 'poslovnjaka' sve je slojevitiji.
16:13 12 h 26.02.2026
04. veljača 2026.
U srpnju 2024. potpisan je sporazum o pripremi i realizaciji strateškog projekta proširenja magistralnog plinovodnog sustava i LNG terminala. Riječ je o ulaganjima koja bi mogla premašiti cifru od 530 milijuna eura, za koliko se namjerava završiti četiri plinovoda ukupne duljine 216 kilometara.
Plinovod Omišalj-Zlobin trebao bi se spojiti na plinovode Zlobin-Bosiljevo, Bosiljevo-Sisak i Kozarac-Sisak, a radovi bi Hrvatskoj trebalo omogućiti energetsku neovisnost. Zbog promjene plana, za dio plinovoda Kozarac-Slobodnica treba izmijeniti projektnu dokumentaciju, a za što je upravo dodijeljen ugovor od 15 tisuća eura.
Kozarac-Slobodnica u proširenju magistralnog plinovoda u Hrvatskoj, od ukupno 216 kilometara, ima projektiranu duljinu od gotovo 130 kilometara. Dio je to plinske infrastrukture čijom se izgradnjom planira ojačati Hrvatsku samodostatnost u opskrbi energijom zbog čega projekt nosi status ‘strateškog’. Sporazum o provedbi stupio je na snagu Odlukom Vlade RH o proglašenju projekta strateškim investicijskim državnim projektom, 2. siječnja 2025. godine.
Radovi su krenuli na plinovodu Zlobin-Bosiljevo, a za plinovod Kozarac-Slobodnica treba izraditi izmjene i dopune idejnog projekta te ishoditi izmjene i dopune lokacijske dozvole. Za taj posao ugovaratelju, Inženjering za naftu i plin 26. siječnja 2026. dodijeljen je ugovor od 14.800 eura bez uključenog PDV-a, što je malo manje u odnosu na procijenjenu vrijednost. Prema ugovornoj obvezi, imaju četiri mjeseca za završiti projekt.
– Na plinskom čvoru Kozarac prvotno je bila planirana izgradnja dvaju magistralnih plinovoda, Kozarac-Slobodnica i Kozarac-Sisak, u redoslijedu izgradnje od Slobodnice prema Sisku. Sukladno tadašnjem tehničkom rješenju, izrađeni su idejni projekti te ishođene pravomoćne lokacijske dozvole. Međutim, zbog promjene prioriteta izgradnje plinovoda uvjetovane provedbom Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, došlo je do odstupanja od izvorno planirane dinamike realizacije projekta, pojašnjeno je u opisu projekta u javnoj nabavi.
Plinovod Kozarac-Sisak, dalje je pojašnjeno, sada se gradi kao prva faza, što je uzrokovalo neusklađenost postojećih idejnih i glavnih projekata te lokacijskih dozvola s novim redoslijedom izgradnje. Kako bi se osigurala tehnička i pravna usklađenost projekta, nužno je provesti izmjene idejnog projekta za plinovod Kozarac-Slobodnica te ishoditi izmjene i dopune pripadajuće lokacijske dozvole.
K tome, Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine uvjetovalo je izdavanje uporabne dozvole za plinovod Kozarac – Sisak prethodnim ishođenjem građevinske dozvole za plinovod Kozarac-Slobodnica, s ciljem sprječavanja kolizije između pojedinih faza zahvata, stoji u pojašnjenju.
S obzirom na to da je idejni projekt plinovoda Kozarac-Slobodnica izradila tvrtka Inženjering za naftu i plin, nastavak suradnje s istim projektantom predstavlja najprikladnije rješenje također piše u pojašnjenju, što znači da je ugovor dodijeljen u okviru preobrazbe početnog plana o suradnji.
– Time se osigurava kontinuitet, tehnička usklađenost projekta te izbjegavaju dodatni troškovi i produljenje rokova realizacije, zaključno piše u opisu predmeta nabave.
Napominjemo, podfaza II.A dio je druge faze realizacije projekta glavnog otpremnog plinovoda za transport plina s LNG terminala za ukapljeni prirodni plin. Ova podfaza obuhvaća izgradnju plinovodnog sustava Zlobin-Bosiljevo-Sisak-Kozarac. Na tu fazu nastavlja se podfaza II.B, koja uključuje izgradnju novog plinovoda Kozarac-Slobodnica.
Realizacija podfaze II.B omogućila bi povećanje kapaciteta transporta plina s terminala za UPP na 5,26 milijardi kubičnih metara godišnje, čime se stvaraju preduvjeti za veći izvoz plina prema Mađarskoj i drugim tržištima srednje Europe, što je navedeno na stranicama investitora – Plinacro.
Planirani plinovod Kozarac–Slobodnica projektiran je s nazivnim promjerom od 800 milimetara, maksimalnim radnim tlakom od 75 bar i, u dosadašnjim planovima, s ukupnom duljinom od 128 kilometara. Za projekt je proveden postupak procjene utjecaja na okoliš te je ishođeno pozitivno rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš, čime su ispunjeni ključni preduvjeti za daljnju realizaciju, a projekt se sada mijenja.
