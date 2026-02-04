Najveći 'plinski' projekt u Hrvatskoj: Promjena plana i dokumentacije za radove od 530 milijuna

Mijenjaju se planovi za provedbu strateškog državnog projekta – izgradnje magistralnog plinovoda, koji bi Hrvatsku trebao učiniti regionalnim centrom opskrbe plinom. Otprilike godinu dana nakon što je projekt proglašen strateškom državnom investicijom, mijenja se redoslijed izgradnje jednog dijela infrastrukture, što treba popratiti prolagodbom dokumentacije. U javnoj nabavi već je dodijeljen ugovor izvoditelju izmjena i dopuna idejnih rješenja u svrhu ishođenja lokacijske dozvole, pri čemu se nastavlja suradnja s prethodno odabranom tvrtkom Inženjering za naftu i plin. Imaju četiri mjeseca za prilagoditi ‘papire’ novoj dinamici.

U srpnju 2024. potpisan je sporazum o pripremi i realizaciji strateškog projekta proširenja magistralnog plinovodnog sustava i LNG terminala. Riječ je o ulaganjima koja bi mogla premašiti cifru od 530 milijuna eura, za koliko se namjerava završiti četiri plinovoda ukupne duljine 216 kilometara.

Plinovod Omišalj-Zlobin trebao bi se spojiti na plinovode Zlobin-Bosiljevo, Bosiljevo-Sisak i Kozarac-Sisak, a radovi bi Hrvatskoj trebalo omogućiti energetsku neovisnost. Zbog promjene plana, za dio plinovoda Kozarac-Slobodnica treba izmijeniti projektnu dokumentaciju, a za što je upravo dodijeljen ugovor od 15 tisuća eura.

Promjena plana za plinovod

Kozarac-Slobodnica u proširenju magistralnog plinovoda u Hrvatskoj, od ukupno 216 kilometara, ima projektiranu duljinu od gotovo 130 kilometara. Dio je to plinske infrastrukture čijom se izgradnjom planira ojačati Hrvatsku samodostatnost u opskrbi energijom zbog čega projekt nosi status ‘strateškog’. Sporazum o provedbi stupio je na snagu Odlukom Vlade RH o proglašenju projekta strateškim investicijskim državnim projektom, 2. siječnja 2025. godine.

Radovi su krenuli na plinovodu Zlobin-Bosiljevo, a za plinovod Kozarac-Slobodnica treba izraditi izmjene i dopune idejnog projekta te ishoditi izmjene i dopune lokacijske dozvole. Za taj posao ugovaratelju, Inženjering za naftu i plin 26. siječnja 2026. dodijeljen je ugovor od 14.800 eura bez uključenog PDV-a, što je malo manje u odnosu na procijenjenu vrijednost. Prema ugovornoj obvezi, imaju četiri mjeseca za završiti projekt.

– Na plinskom čvoru Kozarac prvotno je bila planirana izgradnja dvaju magistralnih plinovoda, Kozarac-Slobodnica i Kozarac-Sisak, u redoslijedu izgradnje od Slobodnice prema Sisku. Sukladno tadašnjem tehničkom rješenju, izrađeni su idejni projekti te ishođene pravomoćne lokacijske dozvole. Međutim, zbog promjene prioriteta izgradnje plinovoda uvjetovane provedbom Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, došlo je do odstupanja od izvorno planirane dinamike realizacije projekta, pojašnjeno je u opisu projekta u javnoj nabavi.

Sprječavanje kolizije između zahvata

Plinovod Kozarac-Sisak, dalje je pojašnjeno, sada se gradi kao prva faza, što je uzrokovalo neusklađenost postojećih idejnih i glavnih projekata te lokacijskih dozvola s novim redoslijedom izgradnje. Kako bi se osigurala tehnička i pravna usklađenost projekta, nužno je provesti izmjene idejnog projekta za plinovod Kozarac-Slobodnica te ishoditi izmjene i dopune pripadajuće lokacijske dozvole.

K tome, Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine uvjetovalo je izdavanje uporabne dozvole za plinovod Kozarac – Sisak prethodnim ishođenjem građevinske dozvole za plinovod Kozarac-Slobodnica, s ciljem sprječavanja kolizije između pojedinih faza zahvata, stoji u pojašnjenju.

S obzirom na to da je idejni projekt plinovoda Kozarac-Slobodnica izradila tvrtka Inženjering za naftu i plin, nastavak suradnje s istim projektantom predstavlja najprikladnije rješenje također piše u pojašnjenju, što znači da je ugovor dodijeljen u okviru preobrazbe početnog plana o suradnji.

– Time se osigurava kontinuitet, tehnička usklađenost projekta te izbjegavaju dodatni troškovi i produljenje rokova realizacije, zaključno piše u opisu predmeta nabave.

Već ostvareni ključni preduvjeti

Napominjemo, podfaza II.A dio je druge faze realizacije projekta glavnog otpremnog plinovoda za transport plina s LNG terminala za ukapljeni prirodni plin. Ova podfaza obuhvaća izgradnju plinovodnog sustava Zlobin-Bosiljevo-Sisak-Kozarac. Na tu fazu nastavlja se podfaza II.B, koja uključuje izgradnju novog plinovoda Kozarac-Slobodnica.

Realizacija podfaze II.B omogućila bi povećanje kapaciteta transporta plina s terminala za UPP na 5,26 milijardi kubičnih metara godišnje, čime se stvaraju preduvjeti za veći izvoz plina prema Mađarskoj i drugim tržištima srednje Europe, što je navedeno na stranicama investitora – Plinacro.

Planirani plinovod Kozarac–Slobodnica projektiran je s nazivnim promjerom od 800 milimetara, maksimalnim radnim tlakom od 75 bar i, u dosadašnjim planovima, s ukupnom duljinom od 128 kilometara. Za projekt je proveden postupak procjene utjecaja na okoliš te je ishođeno pozitivno rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš, čime su ispunjeni ključni preduvjeti za daljnju realizaciju, a projekt se sada mijenja.