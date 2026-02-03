Gradnja centra na riječnom toku na sjeveru Hrvatske: Sve je dio milijunskog EU projekta

U jednoj od najmanjih općina Varaždinske županije, koja se prostire na nešto više od 17 tisuća četvornih metara i obuhvaća 22 naselja, provest će se zanimljiv projekt. Prema procjeni, za skoro 700 tisuća eura, Općina Sveti Ilija trebala bi dobiti novi Interpretacijski centar sjevernog toka rijeke Bednje, a bit će tu i rekreacijski centar Slugovine. Nedavno je pokrenut natječaj za izbor izvođača radova, a zahvat se provodi u okviru većeg EU ulaganja u Urbanom području Varaždin.

Milijunski EU projekt

Izgradnja centra uz sam tok rijeke dio je projekta ‘Zelena mjesta rekreacije i aktivnog održivog turizma’, koji se provodi u okviru Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027. putem ITU mehanizma za Urbano područje Varaždin. Za uređenje mjesta rekreacije i održivog turizma dodjeljuju se bespovratna sredstva, a nositelj projekta je Grad Ludbreg, dok kao partneri sudjeluju još nekoliko gradova i općina iz županije.

Naravno, sudjeluju i iz Općine Sveti Ilija, a cjelokupni projekt ‘težak’ je skoro 6,5 milijuna eura, od čega su bespovratna sredstva skoro 80 posto. Provedba svih zahvata predviđena je u razdoblju od početka 2025. do siječnja 2028. godine. Od 11 projektnih komponenti koje se namjerava realizirati u devet jedinica lokalne samouprave, između ostalog je i interpretacijski centar u ‘Iliji’.

Zelena zona za sport i ribolov

Taj projekt podijeljen je i izvodit će se na dvije katastarske čestice, oznaka k.č. 4490 i k.č. 3234, pri čemu je procijenjena vrijednost radova na jednoj čestici 408.509,35 eura, a na drugoj 252.998,19 eura. Na čestici broj 4490, k.o. Beletinec, gradit će se Interpretacijski centar srednjeg, odnosno sjevernog toka Bednje.

Građevinska parcela nalazi se u naselju Beletinec, u zoni sporta i rekreacije, R2 što je oznaka za sektor sporta te u zoni ribolova, oznake R8. Površina čestice iznosi 1.861 četvorni metar, a parcela je nepravilnog trokutastog oblika, maksimalnih dimenzija 46,30 sa 60,40 metara. Sama parcela je u vlasništvu Športsko-ribolovnog kluba Keder iz Beletinca, dok je investitor Općina koja je temeljem ugovora o pravu građenja upisana kao nositelj prava građenja.

‘Kućica’ na 300 m2

Ostale detalje opisuje arhitektonski projekt. Planirana zgrada interpretacijskog centra bit će građevina društvene namjene, pravokutnog tlocrta dimenzija 22,02×8,32 metra, tlocrtne površine od 173 četvorna metra. Građevina će imati prizemlje i kat, a ukupna bruto površina iznosit će 291,70 četvornih metara. Visina zgrade od gotovog terena do vrha nadozida iznosit će 4,78 metara, dok će visina do sljemena biti 8,55 metara.

Predviđena je klasična monolitna gradnja, zidana blok opekom, s armiranobetonskom podnom i međukatnom konstrukcijom te kosim dvostrešnim krovom drvene konstrukcije, orijentiranim u smjeru sjever–jug. Građevinu će se smjesititi uz stari rukavac rijeke Bednje, uz poštivanje propisanih udaljenosti od inundacijskog pojasa i korita rijeke, kao i od granica parcele, kako je navedeno u arhitektonskom projektu.

Pristupni put i parking

Pristup parceli bit će sa sjeverne strane, s poljskog puta, a planiran je kolni i pješački priključak širine devet metara. Na parceli će biti uređena tri parkirna mjesta za osobna vozila, uključujući jedno za osobe smanjene pokretljivosti, kao i stalak za parkiranje pet bicikala. Površina zelenila činit će 78,5 posto čestice.

Interpretacijski centar planiran je za istodobni boravak do 35 posjetitelja. U prizemlju su predviđeni ulazni prostor, ured, sanitarije, manja kuhinja te prostor za edukaciju i prezentacije, dok će se na katu nalaziti stalni postav interpretacijskih panela, spremišta i sanitarije.

U sklopu uređenja vanjskog prostora planirana je i poučna staza s četiri tematska punkta, opremljena interakcijskim informativnim totemima i panelima vezanim uz rijeku Bednju. Sve navedeno služit će rekreaciji i učenju o prirodi, a okvirni planirani datum izvedbe je od početka ožujka do kraja rujna 2027. godine, kako je navedeno u sustavu javne nabave.