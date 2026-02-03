Velik posao u Dubrovniku: Gradi se punionica za novu flotu gradskog prijevoza

Rijeka, Zagreb i Osijek sve tiši: Lokali prazni, trgovine nestaju, a uredi preuzimaju
Dubrovnik se sve snažnije okreće modernizaciji komunalne i prometne infrastrukture. Jedan od ključnih koraka u tom smjeru je elektrifikacija javnog prijevoza, čime se grad uključuje u europske trendove smanjenja emisija i povećanja energetske učinkovitosti. U tom kontekstu planirana je izgradnja punionice električnih autobusa na prostoru autobusnog kolodvora Libertas u Komolcu.
Projekt obuhvaća izgradnju nove niskonaponske elektroenergetske infrastrukture koja će omogućiti pouzdano napajanje buduće flote električnih autobusa. Riječ je o tehnički precizno definiranom zahvatu, koji se provodi u skladu s važećim prostornim planovima i pravilima struke.
Projekt predviđa izgradnju mreže niskog napona koja se sastoji od šest niskonaponskih kabelskih vodova, namijenjenih isključivo napajanju punionica električnih autobusa. Kabeli će se polagati iz novog niskonaponskog bloka planirane trafostanice TS 10(20)/0,4 kV Libertas, koja je zaseban infrastrukturni objekt i nije obuhvaćena ovom projektnom dokumentacijom.
Paralelno s kabelima predviđeno je polaganje bakrenog uzemljivačkog užeta presjeka 50 mm², čime se osigurava dodatna sigurnost i stabilnost elektroenergetskog sustava. Ukupna duljina kabelske trase iznosi približno 125 metara, a zahvat se prostire na površini od oko 410 četvornih metara.
Namjena ove građevine jasno je definirana kao dio sustava distribucije električne energije. Time se stvara tehnički preduvjet za kontinuirano i pouzdano punjenje električnih autobusa u svakodnevnom prometu.
Trasa projektiranog kabelskog voda utvrđena je nakon detaljnog uvida na terenu, u suradnji investitora, projektanta i predstavnika lokalne zajednice. Kabelska trasa prolazi dijelom preko asfaltiranog parkirališta Libertasove garaže, a dijelom preko zelene površine, i u cijeloj svojoj dužini vodi se podzemno.
Zahvat obuhvaća više katastarskih čestica na području k.o. Komolac, što je jasno prikazano u geodetsko-katastarskoj dokumentaciji projekta. Posebna pažnja posvećena je križanjima s postojećim podzemnim instalacijama, poput vodovoda, kanalizacije, telekomunikacija i energetskih vodova, koja će se izvoditi sukladno posebnim uvjetima i uz obvezni nadzor.
Nakon završetka radova sve asfaltirane i zelene površine bit će vraćene u prvobitno stanje. Prema važećim propisima i prostornim planovima, zahvat nema negativan utjecaj na okoliš, pod uvjetom da se radovi izvode u skladu s propisanom regulativom.
Izgradnja punionica električnih autobusa u Komolcu uklapa se u dugoročne planove razvoja elektroenergetskog sustava Dubrovnika i Dubrovačko-neretvanske županije. Grad već desetljećima provodi postupni prijelaz na moderniji i pouzdaniji sustav distribucije električne energije, s naglaskom na kabelsku mrežu i naponski nivo od 20 kV.
Planirana i postojeća mreža trafostanica, podzemnih kabela i novih energetskih veza osigurava stabilnu opskrbu električnom energijom i stvara preduvjete za nove infrastrukturne projekte. Elektrifikacija javnog prijevoza prirodan je nastavak takve strategije, osobito u gradu koji se suočava s velikim prometnim opterećenjima i potrebom za smanjenjem buke i onečišćenja.
Punionice na kolodvoru Libertas predstavljaju konkretan korak prema uvođenju električnih autobusa u svakodnevni promet. Time se Dubrovnik pozicionira kao grad koji, uz očuvanje prostora i identiteta, sustavno ulaže u održiva prometna rješenja.
