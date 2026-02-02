Iz starog samostana u moderne laboratorije: Radnik gradi novu ustanovu na sjeveru

Rijeka, Zagreb i Osijek sve tiši: Lokali prazni, trgovine nestaju, a uredi preuzimaju
U Križevcima kreće izgradnja dugo očekivane nove zgrade Veterinarskog zavoda, što predstavlja važan korak u modernizaciji veterinarske službe u regiji. Projekt je rezultat višegodišnje suradnje Grada Križevaca i Hrvatskog veterinarskog instituta, a ciljevi uključuju podizanje standarda laboratorijskog rada, unapređenje dijagnostike i poboljšanje kapaciteta za zdravstvenu zaštitu životinja.
Grad je zemljište ustupio Zavodu, dok se financiranje realizira kombinacijom gradskih sredstava i resursa instituta. Procijenjena vrijednost cijelog projekta iznosi oko 1,3 milijuna eura, a Grad Križevci osigurao je milijun eura kroz proračunska sredstva za dvije godine.
Lokacija nove zgrade je Posrednji put, a površina objekta bit će 1.385 četvornih metara, što omogućava značajno proširenje prostora u odnosu na postojeću zgradu.
Prije nekoliko dana ugovorena je prva faza izgradnje, koja obuhvaća osnovne građevinske i instalacijske radove. Za izvođača je izabrana križevačka tvrtka Radnik koja je zadužena za realizaciju radova u narednih osam mjeseci. Ova prva faza uključuje pripremu gradilišta, izvođenje temelja, instalacijskih sustava i izgradnju glavnih nosivih konstrukcija objekta.
Planirana je visoka razina kontrole kvalitete i poštivanje svih građevinskih i sigurnosnih standarda, kako bi završeni objekt bio u skladu s najmodernijim normama. Po završetku prve faze, projekt će nastaviti s opremanjem laboratorija, administrativnih prostora i dodatne infrastrukture potrebne za rad Zavoda.
Nova zgrada omogućit će Zavodu implementaciju suvremenih laboratorijskih tehnologija, povećanje kapaciteta za testiranje i bržu dijagnostiku bolesti životinja. Time će se osigurati učinkovitija zaštita zdravlja životinja u regiji i poboljšati stručna podrška lokalnim stočarima i farmerima.
Zamjena stare zgrade bivšeg pavlinskog samostana modernim objektom strateški je važna jer osigurava dugoročni razvoj Zavoda i njegovo održavanje na razini europskih standarda. Grad i Zavod ističu da će nova zgrada omogućiti nastavak tradicije veterinarske struke u Križevcima, ali u potpuno modernim uvjetima, što je ključna investicija za budućnost regije.
