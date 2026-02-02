Gotove su žalbe, nema vraćanja na staro: Krenuo je splitski projekt sanacije najpoznatije park-šume

Rijeka, Zagreb i Osijek sve tiši: Lokali prazni, trgovine nestaju, a uredi preuzimaju
Nakon što je Grad Split službeno odredio izvođača radova, došlo je i do potpisivanja ugovora s tvrtkom koja će sanirati štetu nastalu uslijed vjetroloma u park-šumi Marjan. Time je zaključen postupak javne nabave koji je ranije ove godine bio privremeno prekinut, a uklonjene su i sve pravne i proceduralne prepreke za početak radova.
Ugovor je potpisan s obrtom za šumarstvo i usluge Javor iz Sinja, u vlasništvu Tomislava Kodžomana. Njegova ponuda ocijenjena je kao najpovoljnija prema kriterijima cijene i kvalitete. Ukupna vrijednost ugovorenih radova, uključujući porez na dodanu vrijednost, iznosi 708.000 eura, što je značajno manje od prvotno procijenjene vrijednosti projekta od 765.500 eura.
Sanacija započinje sa sjeverne strane park-šume, na području Spinutskih vrata. Tijekom izvođenja radova privremeno će biti zatvoren protupožarni put, koji se inače koristi za interventni pristup i očuvanje sigurnosti park-šume. Ova se mjera uvodi isključivo radi sigurnog i nesmetanog izvođenja radova te zaštite svih posjetitelja. Također, zbog sigurnosti građana i posjetitelja, na snazi će biti privremena zabrana kretanja unutar jasno označenih zona zahvata. Prostor će nadzirati zaštitarska služba, zadužena za osiguravanje područja i sigurnosti svih korisnika park-šume.
Uz obrt Javor, na natječaj su bile pristigle još dvije ponude – tvrtke Pilkard Golubić iz Koprivnice i obrt Marjanović iz Karlovca. Prema dostupnim informacijama, žalbu je najvjerojatnije podnio obrt iz Karlovca, koji je prethodno obavio dio hitnih radova.
Grad Split tada je naglasio kako su svi koraci u postupku javne nabave provedeni transparentno i u skladu sa zakonom, s ciljem da se potrebni radovi na Marjanu završe što prije, bez dodatnih zastoja ili komplikacija.
Sanacija park-šume Marjan jedan je od prioriteta Grada Splita zbog šteta nastalih u olujama prošlog ljeta, koje su ozbiljno oštetile stabla i ugrozile sigurnost posjetitelja. Projekt uključuje uklanjanje opasnih stabala, kontrolu populacije mediteranskog potkornjaka te provođenje preventivnih šumarskih zahvata.
Radovi su planirani u zonama A i C, pri čemu se provodi označavanje i zaštita stabala, postavljanje privremenih ograda te zabrana kretanja unutar označenih područja. Suradnja s Hrvatskim šumarskim institutom osigurava stručnost i sigurnost radova, s ciljem što brže obnove ovog ključnog zelenog prostora u Splitu.
Kao dodatni podsjetnik, u okviru redovitog održavanja Grad Split je za 2025. godinu ugovorio sadnju ukupno 15.000 sadnica, a radovi se provode fazno. Do danas je posađeno 11.000 sadnica, od čega oko 4.000 na području oko Zoološkog vrta, dok će cjelokupan ciklus sadnje biti dovršen do kraja godine.
Nakon završetka sanacije šteta nastalih uslijed vjetroloma, u sljedećoj će se godini izraditi novi, ažurirani plan sadnje, prilagođen stvarnom stanju šume i cilju stvaranja otpornije i stabilnije šumske sastojine. Kao šumoposjednik, Grad Split ima zakonsku obvezu redovitog održavanja i obnove šuma na Marjanu, sukladno važećem Programu gospodarenja za razdoblje od 2021. do 2030. godine. Te se aktivnosti financiraju iz gradskog proračuna te obuhvaćaju sanaciju oštećenih stabala, pošumljavanje i zaštitu šume od štetnika. Važno je pritom naglasiti kako se redovito održavanje i obnova ne preklapaju sa sanacijom te se ne provode u istom obuhvatu.
