bauštela.hr puni pet godina s više od 233.000 jedinstvenih čitatelja mjesečno, a Pametna kuća je u top 10 medija u zemlji

02. veljača 2026.

Prošlo je pet godina od pokretanja najvažnijeg medija posvećenog građevinskom sektoru, a bauštela.hr svoj prvi mali jubilej slavi s odličnim podacima o čitanosti. Mjesečno nas posjeti više od 233.000 jedinstvenih čitatelja, a taj broj kroz godine stabilno raste. Uz to, Pametna kuća, nakladnik portala bauštela.hr, u siječnju se smjestila u top deset najčitanijih medija u zemlji.

Portal bauštela.hr jučer je proslavio svoj peti rođendan. Prije točno pet godina napisali smo i objavili svoje prve tekstove, a od tada svakodnevno izvještavamo o najvažnijim novostima iz svijeta građevinarstva, nekretnina, arhitekture i uređenja interijera.

Pratimo najvažnije infrastrukturne projekte u Hrvatskoj i susjedstvu te istražujemo njihov utjecaj. Mnoge od njih i posjećujemo te donosimo izvještaje s terena. Pišemo o najnovijim trendovima u dizajnu i novim tehnologijama, izvještavamo o stanju na tržištu nekretnina i donosimo savjete stručnjaka o tome kako obaviti sitne (i one veće) popravke po domu. Našu zajednicu čitatelja stoga čine i stručnjaci kojima je građevinarstvo struka, majstori i zaljubljenici u DIY, ali i svi između koji jednostavno vole pratiti što se novo gradi u njihovom mjestu.

Sadržaj kojeg objavljujemo mjesečno čita preko 233.000 jedinstvenih čitatelja, pokazuju podaci koje objavljuje platforma Ipsos Dotmetrics. Kroz pet godina postojanja izgradili smo stabilnu bazu čitatelja koja iz mjeseca u mjesec raste.

Hvala što nas čitate, ali i gledate

Osim što nas čita, naša publika nas prati i na društvenim mrežama. Tamo brojimo gotovo 200.000 pratitelja, uključujući i Facebook grupu Građevinski radovi s preko 105.000 članova te naš TikTok kanal s preko 18.000 pratitelja. Na našim kanalima gledate i različita videa – podcaste sa zanimljivim sugovornicima, video reportaže sa zanimljivih građevinskih projekata i vijesti o najnovijim događanjima u sektoru.

Prošle su godine sva naša videa na društvenim mrežama pogledana čak preko 8.500.000 puta. Pratitelje je posebno zainteresirao video u kojem prolaznici odgovaraju na pitanje: što znači ‘šalovanje’? Taj je video na svim našim kanalima pogledan ukupno više od 1.300.000 puta.

Odličan sadržaj kreiramo i zahvaljujući podršci naših partnera. Tako smo u suradnji sa Strabagom prošle godine snimili tri native videa koja su ukupno pogledana preko 329.000 puta. U suradnji s partnerima pišemo i native članke, poput članka za Wienerberger o prvoj kući nulte emisije u Hrvatskoj koju je pročitalo preko 8.000 jedinstvenih čitatelja.

Nakladnik Pametna kuća u top 10 najčitanijih medija

Portal bauštela.hr najmlađi je stanovnik Pametne kuće, izdavača koji u svom portfelju ima i portale srednja.hr te mirovina.hr. Portal srednja.hr specijaliziran je za obrazovni i znanstveni sektor, ali i ostale teme koje se tiču mladih. U siječnju je zabilježio više od 387.000 jedinstvenih čitatelja. Vrlo sličan rezultat postigao je i portal mirovina.hr koji je specijaliziran za publiku iznad 55 godina, a kojeg je u siječnju čitalo više od 285.000 jedinstvenih čitatelja.

Pametna kuća je tako u siječnju zabilježila 644.000 jedinstvenih čitatelja, čime se svrstala na deveto mjesto najčitanijih medija u Hrvatskoj prema podacima Ipsos Dotmetricsa. Ovi rezultati nisu slučajni, već su rezultat kontinuiteta kvalitetnog rada naših novinara. Još važnije, pokazuju da publika prepoznaje naš trud i uzvraća nam povjerenjem. Podrška čitatelja daje nam dodatni poticaj da s još više energije nastavimo donositi sadržaje koje želite čitati.

Kako vam naš sadržaj ne bi promaknuo, pratite nas na društvenim mrežama: Facebook, TikTok, Instagram i YouTube, a učlanite se i u našu Facebook grupu Građevinski radovi.

