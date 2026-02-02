Top lokacije dobit će novi život: Umjesto robne kuće, kolodvora i benzinske grade se 4 poduzetnička inkubatora

Sisačko-moslavačku županiju očekuje opsežna revitalizacija zapuštenih i dotrajalih objekata. Čak 30 milijuna eura ulaže se u uspostavu četiri tehnološka i poduzetnička inkubatora u Sisku i Glini, a za jedan od njih upravo je raspisan natječaj za izgradnju. Na mjestima nekadašnjih robne kuće, benzinske postaje i kolodvora nastat će suvremeni centri koji već sada mijenjaju sliku ove županije.

Sisačko-moslavačka županija prije pet godina teško je stradala u potresu, no danas prolazi kroz veliku transformaciju. Obnavljaju se postojeći objekti, niču novi prostori različitih namjena, a poseban naglasak stavlja se na tehnološki i poduzetnički razvoj. Sisak i Glina postupno se pozicioniraju kao nova središta razvoja tehnologija i poduzetništva, dok će Novska, koja se nalazi u relativnoj blizini, dobiti prvi Centar gaming industrije u Hrvatskoj.

U tom kontekstu raspisan je natječaj za izgradnju poduzetničkog inkubatora Sisak Smart Green, investicije vrijedne 7,92 milijuna eura. Ovim projektom nastavlja se stvaranje mreže od ukupno četiri poduzetnička inkubatora u Sisačko-moslavačkoj županiji. Ranije su već potpisani ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava za uspostavu inkubatora Sisak Smart Silver i Glina Smart, a u planu je i četvrti projekt – Sisak Smart Gold, koji će po svojoj kvadraturi biti najveći u cijeloj mreži.

Vrijednost projekta uspostave inkubatora Sisak Smart Silver i Glina Smart iznosi 7.447.397,94 eura, od čega 6.991.886,80 eura čine bespovratna sredstva. Cjelokupni projekt ‘Uspostava županijskih poduzetničkih inkubatora u Sisku i Glini’ procijenjen je na 30,3 milijuna eura te predstavlja jednu od ključnih razvojnih investicija u županiji.

Inkubatori umjesto robne kuće i benzinske postaje

Planirani inkubatori trebali bi postati snažni pokretači gospodarskog rasta, razvoja novih tehnologija i otvaranja novih radnih mjesta. Njihovom realizacijom zapušteni prostori u središtima gradova dobivaju novu funkciju i sadržaj, čime se potiče i revitalizacija urbanih jezgri. Svi projekti financiraju se sredstvima Fonda za pravednu tranziciju, u sklopu Integriranog teritorijalnog programa 2021. – 2027., a cilj im je dugoročno jačanje lokalnog gospodarstva, poticanje poduzetništva i stvaranje održivih razvojnih temelja za budućnost Sisačko-moslavačke županije.

U Sisku će se realizirati ukupno tri poduzetnička inkubatora. Sisak Smart Green nastaje na prostoru nekadašnje Inine benzinske postaje u Zagrebačkoj ulici, u neposrednoj blizini izlaza s autoceste kod Odranskog mosta. Fokus ovog inkubatora bit će na metaloprerađivačkoj industriji te njezinu povezivanju s naprednim tehnologijama, s ciljem jačanja konkurentnosti sektora. Predviđena je izgradnja 11 proizvodnih hala veličine od 200 do 360 četvornih metara, dok će ukupna površina inkubatora biti nešto manja od 6.000 četvornih metara.

Sisak Smart Silver bit će smješten u bivšoj zgradi Varteksa i bit će usmjeren na informacijsko-komunikacijske tehnologije i kreativne industrije, uz snažnu povezanost sa STEM područjima. Njegova važnost dodatno proizlazi iz činjenice da se u Sisku i okolici razvijaju srednje škole s naglaskom na STEM vještine. Treći inkubator, Sisak Smart Gold, planiran je u prostoru bivše robne kuće NAMA i bit će najveći projekt unutar mreže.

Kolodvor u Glini dobiva novu namjenu

Poduzetnički inkubator u Glini gradit će se na prostoru bivšeg kolodvora. Na gotovo 1.100 četvornih metara bit će otvoreno 20 inkubacijskih jedinica, prvenstveno namijenjenih drvno -prerađivačkom sektoru i njegovu povezivanju s visokim tehnologijama. Aktiviranjem trenutačno zapuštenih prostora te stvaranjem mreže potpornih institucija, cilj je oživjeti središta Siska i Gline, potaknuti razvoj mikro, malih i srednjih poduzetnika te otvoriti prostor za nova ulaganja u inovacije, istraživanje i razvoj.

Uz to, kao primjer uspješne prenamjene često se ističe projekt Rimska 19 u Sisku, gdje je zgrada bivšeg zatvora pretvorena u moderan odgojno-obrazovni i kulturni centar. Danas ondje djeluju Županijski dječji vrtić Zvjezdice, Kulturno-povijesni centar Sisačko-moslavačke županije, Glazbena škola Frana Lhotke, Art Caffe te praktikum Srednje škole Viktorovac.