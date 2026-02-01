Stiglo novo rješenje za problem bučnih zgrada, s njim odvodnja postaje tiša od šapata

Rijeka, Zagreb i Osijek sve tiši: Lokali prazni, trgovine nestaju, a uredi preuzimaju
Izlozi u najvećim hrvatskim gradovima sve češće su zamračeni, problem praznih 'poslovnjaka' sve je slojevitiji.
Osim što omogućuje gotovo nečujan rad odvodnje, Vargokal plus sustav odlikuje se visokom otpornošću na habanje i dugim vijekom trajanja, a njegove tehničke performanse potvrđuju zašto predstavlja najbolji izbor za suvremenu gradnju.
Glavna prednost Vargokal plus sustava je iznimno niska razina buke. Sustav ne prelazi 17 dB(A), što je razina zvuka usporediva s ljudskim šapatom. Za bolju predodžbu, disanje ili šuštanje lišća iznosi oko 10 dB, šapat na udaljenosti od jednog metra oko 20 dB, tihi šum u knjižnici 30 dB, dok pozadinski zvuk u mirnoj sobi ili tihi razgovor doseže približno 40 dB. Drugim riječima, Vargokal plus cijevi proizvode manje buke od ljudskog šapata, čime značajno doprinose kvaliteti stanovanja i boravka u prostoru.
Ove tehničke karakteristike potvrđene su neovisnim ispitivanjima na Fraunhofer Institut u Stuttgartu, pri protoku vode od 2 l/s i promjeru cijevi DN110. Takvi rezultati sustavu daju dodatnu vrijednost i sigurnost u primjeni, kako u novogradnji, tako i u rekonstrukcijama.
Visoke performanse Vargokal plus sustava rezultat su njegove napredne troslojne polipropilenske konstrukcije. Unutarnji sloj osigurava iznimnu čvrstoću i glatku površinu, što poboljšava protok otpadnih voda i smanjuje mogućnost taloženja nečistoća te trošenja materijala. Srednji sloj ima ključnu ulogu zbog dodatka mineralnih punila koji dodatno doprinose prigušivanju zvuka nastalog protokom tekućine kroz cijevi, dok vanjski sloj pruža dodatnu zaštitu od mehaničkih oštećenja i vanjskih utjecaja.
Cijevi su otporne na visoke temperature do 90 °C, kao i na širok raspon kemikalija, a zadržavaju i visoku otpornost na udarce pri niskim temperaturama, sve do 0 °C. Sustav se spaja ručno, bez potrebe za dodatnim alatom ili ljepilom, zahvaljujući integriranoj brtvi. Takva izvedba čini Vargokal plus iznimno robusnim, pouzdanim i dugotrajnim rješenjem za različite vrste objekata.
Sustav je usklađen s europskom normom EN 1451-1, što dodatno potvrđuje njegovu kvalitetu i primjenjivost u suvremenoj gradnji. Upravo zbog kombinacije trajnosti, funkcionalnosti i iznimno dobre zvučne izolacije, Vargokal plus idealan je izbor za stambene objekte, hotele, uredske prostore i industrijske objekte u kojima su tišina i pouzdanost od presudne važnosti.
Uz same cijevi, važnu ulogu u smanjenju buke imaju i zvučno apsorbirajuće obujmice, razvijene unutar Wienerberger grupe. One su posebno konstruirane kako bi smanjile vibracije i spriječile prijenos zvuka kroz zidove i stropove, čime se dodatno povećava ukupna akustična učinkovitost sustava. Dodatna prednost Vargokal plus sustava je njegova ekološka prihvatljivost, budući da su korišteni materijali reciklabilni.
S Vargokal plus sustavom investitori, projektanti i instalateri mogu računati na dosljednu kvalitetu izvedbe, dugoročnu pouzdanost i visoku razinu akustične udobnosti – elemente koji sve više definiraju standarde moderne gradnje.
