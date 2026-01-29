Sprema se veliki dogovor s Amerikancima: Zajedno bi mogli graditi korvetu za našu ratnu mornaricu

Rijeka, Zagreb i Osijek sve tiši: Lokali prazni, trgovine nestaju, a uredi preuzimaju
Izlozi u najvećim hrvatskim gradovima sve češće su zamračeni, problem praznih 'poslovnjaka' sve je slojevitiji.
16:13 12 h 26.02.2026
29. siječanj 2026.
Hrvatska ima dugu tradiciju brodogradnje, a u posljednje vrijeme sve se nakako više spominje i u kontekstu sigurnosti. Upravo na tom tragu u Hrvatskoj gospodarskoj komori (HGK) održani su sastanci predstavnika vodećih američkih industrijskih kompanija s hrvatskim brodograditeljima i njihovim dobavljačima, a tema je bila moguća suradnja na izgradnji višenamjenske korvete za Hrvatsku ratnu mornaricu.
Kako je navedeno u priopćenju HGK-a, cilj sastanaka je jačanje industrijske, tehnološke i gospodarske suradnje između Hrvatske i Sjedinjenih Američkih Država u području obrambene i brodograđevne industrije.
– Projekt višenamjenske korvete za Hrvatsku ne vidimo samo kao nabavu vojne platforme, već i kao priliku za snažan industrijski razvoj, istaknula je voditeljica Odjela za industriju HGK-a Tajana Kesić Šapić. Dodala je kako je cilj uključivanje hrvatskih brodogradilišta i dobavljača u međunarodne lance vrijednosti, prijenos tehnologije te otvaranje novih radnih mjesta visoke dodane vrijednosti.
Naglasila je i da Hrvatska ima dugu brodograđevnu tradiciju, visokoobrazovane inženjere te snažan IT i high-tech sektor, što, kako je rekla, predstavlja čvrstu osnovu za sudjelovanje u složenim projektima poput izgradnje višenamjenske korvete.
Na događanju su se predstavile američke tvrtke Leidos Gibbs & Cox, Lockheed Martin i GE Aerospace, koje su sudjelovale u B2B razgovorima s predstavnicima hrvatskih brodogradilišta Uljanik, Brodotrogir, 3. Maj i Iskra Shipyard, kao i s njihovim dobavljačima. Leidos, kroz svoju podružnicu Gibbs & Cox Design, iza sebe ima više od 100 godina iskustva i sudjelovanje u projektiranju više od 7.000 plovila, a njihove usluge koristi više od 16 mornarica diljem svijeta.
– Ovaj program je puno više od same izgradnje brodova, riječ je o izgradnji hrvatskih kapaciteta koji traju, rekao je globalni potpredsjednik Leidosa za dizajn brodova Bill Cowardin. Naglasio je kako bi izgradnja višenamjenskih površinskih plovila u hrvatskim brodogradilištima, uz domaće radnike i dobavljače, mogla pridonijeti revitalizaciji nacionalne brodogradnje i stvaranju visoko kvalificiranih radnih mjesta za generacije koje dolaze.
Bojnik Phil Wong, časnik za bilateralne poslove u Veleposlanstvu SAD-a u Zagrebu pri Vojnoj grupi Hrvatska, istaknuo je kako SAD i Hrvatska imaju dugotrajnu i stabilnu suradnju kao NATO saveznici. Prema njegovim riječima, američki prijedlog dizajna višenamjenske korvete predstavlja dodatni korak u produbljivanju tog partnerstva i jačanju zajedničkih sigurnosnih i industrijskih interesa.
– Naše su snage bile rame uz rame u zahtjevnim okruženjima, zajedno su trenirale i gradile interoperabilnost ključnu za kolektivnu obranu, rekao je Wong. Dodao je kako partnerstvo nadilazi isključivo vojne kapacitete, naglasivši dugogodišnju suradnju američke Ratne mornarice i hrvatskih brodogradilišta, koja se oslanja na domaću kvalificiranu radnu snagu za održavanje i popravke.
