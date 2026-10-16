Velika obnova poznatog kupališta u Istri: Cijena je rasla kroz šest izmjena ugovora

Obnova kupališta Stoja nakon otvaranja gradilišta trebala je biti završena do ljeta ove godine, ali onda je otvaranje odgođeno na zimu. Iako nisu završili građevinski radovi, u srpnju se moglo pristupiti samoj plaži, dok su građevine ostale ograđene i zaštićene. U javnoj nabavi sada pronalazimo i službene izmjene ugovora.

Šest izmjena za porast cijene

Unatoč predviđenom roku otvaranja krajem godine, još ljetos na kupalištu Stoja zatekli smo kupače, a neki su se i bili provukli do zagrađenih svlačionica koje zapravo još nisu bile u funkciji. Možda ne pomicanje roka, ali porast cijene sada pokazuje i stanje u javnoj nabavi.

Ugovor je dosad mijenjan kroz šest izmjena ugovora kojima je rasla cijena izvedbe. Ugovor je izvorno sklopljen pred sam kraj 2024. godine, a iako su radovi sklopljeni na razdoblje od 24 mjeseca, na početku se najavljivalo da će staro kupalište biti spremno za ljetnu sezonu 2026. godine. Zatvaranje gradilišta sada se očekuje do kraja ove godine, a dok se nije mijenjao predviđeni rok, rasla je cijena.

Prvom izmjenom ugovorenom 11. travnja 2025. godine promijenjen je podugovor, kao i drugim aneksom iz rujna prošle godine, ali i trećim aneksom, ugovorenim u siječnju ove godine. Prema nabavi, podugovaratelji su Ri Monting, Paratus Primus te Šprajc THD koji preuzimaju oko 10 posto posla, u vidu strojarskih i elektroinstalaterskih radova. Tek četvrtim aneksom iz studenog prošle godine promijenjen je ugovorni iznos, kojim se povećao iznos od 20-ak tisuća eura.

Otvaranje do kraja godine

Petim aneksom iz srpnja ove godine ugovor je poskupio za dodatnih 70-ak tisuća eura, na 3,89 milijuna eura, a posljednjom, šestom ugovornom izmjenom cijena je dosegla iznos od 4,05 milijuna eura. Završetak radova i dalje se očekuje do kraja godine.

Na satu Gradskog vijeća u srpnju na upit vijećnice Samante Jadreško, gradonačelnik Peđa Grbin rekao je da bi uređenje kupališta moglo potrajati do sredine studenog. Otvaranje, odnosno korištenje bit će moguće nakon što se za rekonstruirano kupalište ishodi i uporabna dozvola, kako je i običaj. Ugovorne izmjene za Stoju | Foto: EOJN, snimka zaslona

Dugo se spremao početak sanacije

Prisjetimo se, radove je u siječnju 2025. godine otvorio bivši gradonačelnik Pule, Filip Zoričić, a na svečanosti kojom je obilježen početak uređenja prisustvovao je i predstavnik izvođača radova, tvrtke Fracasso Production, Milivoj Miljković.

Voditelj projekta je Primum Ing, nadzor vrši Trasa Adria, a radi se po projektu Arhi-ja.

Cijeli postupak, o čemu smo pisali u reportaži s poznate pulske 'plaže', krenulo je davne 2005. godine kad je sklop zaštićen kao kulturno dobro. Ubrzo nakon toga, konzervatori su krenuli tražiti grad da se pokrene po pitanju uređenja, jer je kupalište već tada propadalo.

Radovi na kupalištu Stoja na ljeto 2026. | foto: Nina Šantek, Bauštela.hr

Poslije hitnih mjera krenula i 'prava' obnova

U 2018. krenule su hitne mjere zaštite jer se odlamala konstrukcija na prostoru sunčališta. Sanirala se centralna zgrada, a nakon toga - iz istog razloga - i mol. U 2023. godini konačno je završena i dokumentacija za cjelovitu rekonstrukciju, a potom je projekt sanacije kupališta odobren i za ITU mehanizam. Konačno su krenule pripreme za cjelovito uređenje.

Sunčalište i obalni zid radovima su prilagođeni moru i soli, pri čemu je korišten C-45 beton, otporan na koroziju i sol. Rekonstruirane su prepoznatljive svlačionice, a centralni i drugi objekti prilagođeni su budućim funkcijama. S obzirom na datum za završetak izvedbe, zadatak se već sigurno bliži kraju te se, po svemu sudeći, izvode posljednji zahvati.