AI donosi veliku brzinu u projektiranju, ali ne može zamijeniti inženjersku etiku i odgovornost

U Poreču su danas svečano otvoreni 18. Dani inženjera elektrotehnike, središnje godišnje okupljanje hrvatske elektrotehničke struke. U fokusu skupa, koji organizira Hrvatska komora inženjera elektrotehnike (HKIE), umjetna je inteligencija, digitalizacija i energetska tranzicija te izazovi razvoja suvremene elektroenergetske infrastrukture.

Skup se održava pod visokim pokroviteljstvom predsjednika Republike Zorana Milanovića te pokroviteljstvom resornih ministarstava, elektrotehničkih fakulteta, Istarske županije i Grada Poreča. Okuplja predstavnike struke, gospodarstva, državnih institucija, akademske zajednice i tehnoloških kompanija.

AI u inženjerstvu

Predsjednik HKIE-a, Natko Vučković, na otvorenju je istaknuo kako inženjeri elektrotehnike imaju ključnu ulogu u energetskoj tranziciji, dekarbonizaciji i digitalizaciji društva. Posebno se osvrnuo na sve veću primjenu umjetne inteligencije u inženjerskim poslovima.

- Umjetna inteligencija donosi veliku brzinu u projektiranje, optimizaciju i upravljanje, no ne može zamijeniti inženjersku etiku, stručnu prosudbu i zakonsku odgovornost. Inženjeri i dalje provjeravaju proračune, potpisuju projekte i jamče sigurnost krajnjih korisnika, poručio je Vučković.

U ovom kontekstu treba reći i da je uvodno predavanje održao je znanstvenik i futurist Korado Korlević. Govorio o odnosu čovjeka i tehnologije te utjecaju umjetne inteligencije na obrazovanje, profesije i društvo.

Predsjednik HKIE-a Natko Vučković | foto: Samantha Smilović / HKIE

Razvoj novih tehnologija

Tijekom skupa stručnjaci će raspravljati o razvoju pametnih elektroenergetskih mreža, korištenju baterijskih spremnika, proizvodnji energije iz solarnih elektrana i digitalizaciji postupaka priključenja na mrežu. Posebna pozornost bit će posvećena projektiranju i izgradnji podatkovnih centara, čiji značaj raste usporedno s razvojem umjetne inteligencije.

Jedna od važnih tema bit će i naknade te postupci priključenja na elektroenergetsku mrežu u Hrvatskoj, o čemu će raspravljati predstavnici HEP-ODS-a, HOPS-a, HERA-e, akademske zajednice i gospodarstva.