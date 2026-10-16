Gradi se novi kolodvor za popularne toplice: Valovita drvena nadstrešnica sa zelenim krovom glavna atrakcija

Grad Varaždinske Toplice priprema natječaj kreće s pripremom realizacije velikog projekta izgradnje autobusnog kolodvora. Procijenjena vrijednost projekta iznosi 2.180.000 eura bez PDV-a, a predmet se trenutačno nalazi u javnom savjetovanju do 22. listopada ove godine nakon čega se slijedi raspisivanje natječaja za izvođača radova.

Grad je još ranije pokrenuo aktivnosti na prometnom povezivanju budućeg kolodvora s državnom cestom DC526, pri čemu su Hrvatske ceste 2024. godine ugovorile zaseban zahvat izgradnje priključka, pješačkih staza i uređenja raskrižja s Cvjetnom ulicom. Radovi na toj prometnoj infrastrukturi povjereni su tvrtki Colas Hrvatska, a njihov je cilj osigurati kvalitetniji pristup području budućeg kolodvora i rasteretiti gradske prometnice.

Uz kolodvor je planirana i nova ljekarna koja bi trebala zamijeniti postojeći prostor od približno 80 četvornih metara, a koji više ne zadovoljava sve potrebe za organizacijom rada i pružanjem usluga. Prema ranijim gradskim najavama, novi prostor ljekarne trebao bi imati oko 120 četvornih metara.

Lokacija budućeg kompleksa

Novi autobusni kolodvor i ljekarna planirani su na katastarskim česticama 3766/1 i 3766/2 u katastarskoj općini Varaždinske Toplice, na području uz gradsku zaobilaznicu, u blizini Doma zdravlja. Riječ je o prostoru koji je potrebno pripremiti za novu prometnu i javnu namjenu, a projekt obuhvaća izgradnju građevine, nadstrešnica te uređenje pripadajućih vanjskih površina.

Prema troškovniku, pripremni i zemljani radovi uključuju čišćenje terena, uklanjanje raslinja, skidanje površinskog sloja tla, iskope i pripremu podloge za temeljenje. Predviđeni su i radovi na prilagodbi postojećih prometnih površina i komunalne infrastrukture, uz izvedbu novih kolničkih i pješačkih površina. Tako će se na lokaciji oblikovati funkcionalna cjelina koja objedinjuje autobusni promet, pješačke pristupe i ljekarničku djelatnost.

kolodvor i ljekrana, Grad Varaždinske Toplice | foto: screen shot EOJN

Arhitektura i konstrukcija

Glavni arhitektonski projekt budućeg kompleksa izradila je tvrtka Kögl & Plavec, a projektantica je Dina Horvat, dok projekt konstrukcije potpisuje Tomislav Plavec. Projektna dokumentacija obuhvaća građevinske i obrtničke radove, izvedbu nosive konstrukcije, vanjske i unutarnje stolarije, pregradnih elemenata te završnu obradu prostora.

Posebno su razrađene sheme vanjske aluminijske bravarije, unutarnje drvene stolarije, aluminijskih pregrada i protupožarnih vrata, što upućuje na detaljno definiranu izvedbu pojedinih arhitektonskih elemenata. Dodatno, uz arhitektonski i konstrukcijski projekt izrađene su zasebne mape koje obrađuju zaštitu od požara, energetsku učinkovitost, toplinsku zaštitu te zaštitu od buke. Projekt tako obuhvaća niz građevinskih, strojarskih i elektrotehničkih rješenja koja će biti potrebno uskladiti tijekom izvođenja radova.

kolodvor i ljekrana, Grad Varaždinske Toplice | foto: screen shot EOJN

Valoviti zeleni krov

Jedan od arhitektonski najzanimljivijih elemenata budućeg autobusnog kolodvora bit će valovita nadstrešnica s drvenom i čeličnom konstrukcijom te ekstenzivnim zelenim krovom. Prema troškovniku, predviđena je ugradnja pet glavnih zakrivljenih nosača od lijepljenog lameliranog drva kvalitete GL24h, presjeka 25 × 60 centimetara i razvijene duljine 17,5 metara.

Konstrukciju će dodatno stabilizirati uzdužne drvene grede, čelični elementi i skriveni spojevi, dok je za krovnu oplatu predviđeno 455 četvornih metara OSB ploča debljine 16 milimetara. Iznad oplate planirana je izvedba ekstenzivnog zelenog krova iste površine, sa slojevima hidroizolacije, zaštitnog filca, elementima za zadržavanje vode, geotekstilom i vegetacijskim supstratom debljine 10 centimetara. Valoviti oblik drvenih nosača i ozelenjena krovna površina tako će biti među glavnim arhitektonskim obilježjima budućeg kolodvora.

kolodvor i ljekrana, Grad Varaždinske Toplice | foto: screen shot EOJN

kolodvor i ljekrana, Grad Varaždinske Toplice | foto: screen shot EOJN

Novi prostori ljekarne

Uz autobusni kolodvor planirana je izgradnja nove ljekarne, čime će se na istoj lokaciji objediniti prometna infrastruktura i zdravstvena djelatnost. Potreba za novim prostorom proizlazi iz ograničenih kapaciteta postojeće ljekarne, čija površina iznosi oko 80 četvornih metara, dok je Grad u ranijim najavama spominjao novi prostor od približno 120 četvornih metara.

Prema projektnoj dokumentaciji, ljekarna je zasebno obrađena kroz građevinske i obrtničke radove, elektroinstalacije, vodovod i kanalizaciju te sustave grijanja, hlađenja i ventilacije. Takva podjela omogućuje zasebno praćenje troškova ljekarne i autobusnog kolodvora, iako se javna nabava provodi za cjelokupan građevinski zahvat. Uz funkcionalnu organizaciju prostora, projekt obuhvaća i tehničke zahtjeve povezane s toplinskom zaštitom, energetskom učinkovitošću i zaštitom od požara. kolodvor i ljekrana, Grad Varaždinske Toplice | foto: screen shot EOJN

Prometnice i okoliš

Izgradnja kompleksa uključuje i opsežno uređenje vanjskih prometnih, manipulativnih i pješačkih površina, za koje je građevinski projekt izradila tvrtka LABOS. Prema troškovniku, geodetsko iskolčenje obuhvaća površinu od 5.462 četvorna metra, a radovi uključuju pripremu podloge, izvedbu kolničkih slojeva, uređenje odvodnje i prilagodbu komunalnih instalacija.