Mostar ponovno gradi most nastao i srušen u ratu: Postojao je manje od osam mjeseci, a spasio stotine života

Mostar bi nakon više od tri desetljeća mogao obnoviti pješačku vezu između naselja Donja Mahala i Luka, na mjestu nekadašnjeg mosta Kamenica. Grad je u rujnu raspisao natječaj za rekonstrukciju vrijedan oko 434.600 eura bez PDV-a (850.000 KM), a početkom listopada ugovoreni su izrada glavnog projekta i ronilački pregled postojećih oslonaca.

Riječ je o mostu koji je nastao tijekom rata u Bosni i Hercegovini, kada je povezivanje dviju obala Neretve bilo od presudne važnosti za stanovništvo. Danas se njegova obnova planira kao infrastrukturni projekt koji bi trebao olakšati svakodnevno kretanje građana, ali i sačuvati sjećanje na jedan od važnih prijelaza iz ratnog razdoblja.

Novi raspon, stara lokacija

Predmet javne nabave rekonstrukcija je mosta Kamenica, odnosno izgradnja nove rasponske konstrukcije. Postupak je objavljen 17. rujna 2026. godine, a naručitelj je Grad Mostar. Prema podacima iz dokumentacije javne nabave, procijenjena vrijednost građevinskih radova iznosi oko 434.600 eura bez PDV-a (850.000 KM), odnosno približno 508.500 eura s PDV-om (994.500 KM), koji u Bosni i Hercegovini iznosi 17 posto.

Za realizaciju radova predviđeno je 240 radnih dana. Izvođač se bira u otvorenom postupku, a kriterij odabira najniža je ponuđena cijena, uz provedbu elektroničke aukcije. Rok za dostavu ponuda bio je 8. listopada 2026. godine u 10 sati. Ipak, istekom roka za dostavu ponuda nije automatski potvrđeno da je izvođač odabran.

Most Kamenica | foto: Google Earth

Ronioci će pregledati oslonce

Uz postupak nabave građevinskih radova, Grad Mostar početkom listopada dodijelio je dva ugovora povezana s tehničkom pripremom rekonstrukcije. Izrada glavnog projekta pješačkog mosta Kamenica povjerena je mostarskoj tvrtki E-Kvadrat za približno 3.068 eura bez PDV-a (6.000 KM). Drugi ugovor odnosi se na ronilački pregled postojećih oslonaca mosta, a posao je povjeren tvrtki No Limit Union Mostar, također za približno 3.068 eura bez PDV-a (6.000 KM).

Ronilački pregled važan je dio pripreme zahvata jer omogućuje utvrđivanje stanja dijelova konstrukcije koji se nalaze pod vodom. Takvi pregledi mogu obuhvatiti oštećenja, stanje betonskih elemenata i utjecaj riječnog toka na oslonce. Hoće li se postojeći oslonci moći iskoristiti za novu konstrukciju ili će biti potrebni dodatni zahvati stoga ostaje vidjeti.

Ratni most

Povijest mosta Kamenica počinje tijekom zime 1992./1993. godine, kada se u ratnim okolnostima pojavila potreba za novim prijelazom preko Neretve. Konstrukcija je podignuta između Lučkog mosta i Mosta Hasana Brkića kako bi povezala naselja Luka i Donja Mahala. Prema presudi Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju u predmetu 'Prlić i drugi', most je u ožujku 1993. godine izgradila Armija Bosne i Hercegovine, a tijekom te godine predstavljao je jednu od rijetkih mogućnosti prelaska rijeke.

Konstrukcija je bila jednostavna, ali funkcionalna. Prema povijesnim opisima, činila su je četiri betonska pilona povezana čeličnom užadi, dok je drvena podloga služila kao pješačka površina. Most je korišten za prijenos hrane, lijekova, ranjenika i drugih potrepština. Poseban doprinos gradnji pripisuje se Mostarcu Azeru Pezi, čija se obiteljska kuća nalazila u blizini konstrukcije.

No ni Kamenica nije dugo ostala pošteđena ratnih razaranja. Most je srušen između 10. i 17. studenoga 1993. godine, nakon manje od osam mjeseci postojanja.

Most Kamenica | foto: Centar za mir, arhiva

Nova Kamenica

Nova Kamenica trebala bi imati drukčiju funkciju od one zbog koje je prvotno izgrađena. Umjesto ratnog prijelaza, planirana je kao pješačka infrastruktura koja bi stanovnicima dvaju naselja omogućila izravniju vezu preko Neretve. U javnom predstavljanju projekta istaknuto je da bi novi most trebao olakšati svakodnevno kretanje građana, posebno učenika, te poboljšati dostupnost javnog prijevoza stanovnicima Donje Mahale.

Važan je i urbanistički aspekt rekonstrukcije. Pješački mostovi ne služe samo prelasku rijeke, nego mogu mijenjati svakodnevne pravce kretanja, skraćivati putovanja i bolje povezivati stambena naselja s javnim sadržajima. Stvarni učinak obnove Kamenice ovisit će i o uređenju pristupa na objema obalama te povezivanju mosta s postojećim ulicama i pješačkim površinama.