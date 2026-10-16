Mostar ponovno gradi most nastao i srušen u ratu: Postojao je manje od osam mjeseci, a spasio stotine života

Ovo je hrvatski dragulj unikatne mostogradnje, veže ga ljubavna priča stara 200 godina
12:46 609 d 14.02.2025
16. listopad 2026.
Izgrađen u ožujku 1993., most Kamenica srušen je već u studenome. Više od tri desetljeća poslije Mostar priprema njegovu rekonstrukciju.
Mostar bi nakon više od tri desetljeća mogao obnoviti pješačku vezu između naselja Donja Mahala i Luka, na mjestu nekadašnjeg mosta Kamenica. Grad je u rujnu raspisao natječaj za rekonstrukciju vrijedan oko 434.600 eura bez PDV-a (850.000 KM), a početkom listopada ugovoreni su izrada glavnog projekta i ronilački pregled postojećih oslonaca.
Riječ je o mostu koji je nastao tijekom rata u Bosni i Hercegovini, kada je povezivanje dviju obala Neretve bilo od presudne važnosti za stanovništvo. Danas se njegova obnova planira kao infrastrukturni projekt koji bi trebao olakšati svakodnevno kretanje građana, ali i sačuvati sjećanje na jedan od važnih prijelaza iz ratnog razdoblja.
Predmet javne nabave rekonstrukcija je mosta Kamenica, odnosno izgradnja nove rasponske konstrukcije. Postupak je objavljen 17. rujna 2026. godine, a naručitelj je Grad Mostar. Prema podacima iz dokumentacije javne nabave, procijenjena vrijednost građevinskih radova iznosi oko 434.600 eura bez PDV-a (850.000 KM), odnosno približno 508.500 eura s PDV-om (994.500 KM), koji u Bosni i Hercegovini iznosi 17 posto.
Za realizaciju radova predviđeno je 240 radnih dana. Izvođač se bira u otvorenom postupku, a kriterij odabira najniža je ponuđena cijena, uz provedbu elektroničke aukcije. Rok za dostavu ponuda bio je 8. listopada 2026. godine u 10 sati. Ipak, istekom roka za dostavu ponuda nije automatski potvrđeno da je izvođač odabran.
Uz postupak nabave građevinskih radova, Grad Mostar početkom listopada dodijelio je dva ugovora povezana s tehničkom pripremom rekonstrukcije. Izrada glavnog projekta pješačkog mosta Kamenica povjerena je mostarskoj tvrtki E-Kvadrat za približno 3.068 eura bez PDV-a (6.000 KM). Drugi ugovor odnosi se na ronilački pregled postojećih oslonaca mosta, a posao je povjeren tvrtki No Limit Union Mostar, također za približno 3.068 eura bez PDV-a (6.000 KM).
Ronilački pregled važan je dio pripreme zahvata jer omogućuje utvrđivanje stanja dijelova konstrukcije koji se nalaze pod vodom. Takvi pregledi mogu obuhvatiti oštećenja, stanje betonskih elemenata i utjecaj riječnog toka na oslonce. Hoće li se postojeći oslonci moći iskoristiti za novu konstrukciju ili će biti potrebni dodatni zahvati stoga ostaje vidjeti.
Ovo je hrvatski dragulj unikatne mostogradnje, veže ga ljubavna priča stara 200 godina
12:46 609 d 14.02.2025
Mega Hercegovački projekt: Na 380 ha gradit će naselje za 25 tisuća ljudi, najava cijene kvadrata šokantna
Na jugu BiH planira se novo stambeno naselje sa stanovima, školama, parkovima i poslovnim zonama, a prvi infrastrukturni radovi već traju.
16:11 1 d 15.10.2026
Povijest mosta Kamenica počinje tijekom zime 1992./1993. godine, kada se u ratnim okolnostima pojavila potreba za novim prijelazom preko Neretve. Konstrukcija je podignuta između Lučkog mosta i Mosta Hasana Brkića kako bi povezala naselja Luka i Donja Mahala. Prema presudi Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju u predmetu 'Prlić i drugi', most je u ožujku 1993. godine izgradila Armija Bosne i Hercegovine, a tijekom te godine predstavljao je jednu od rijetkih mogućnosti prelaska rijeke.
Konstrukcija je bila jednostavna, ali funkcionalna. Prema povijesnim opisima, činila su je četiri betonska pilona povezana čeličnom užadi, dok je drvena podloga služila kao pješačka površina. Most je korišten za prijenos hrane, lijekova, ranjenika i drugih potrepština. Poseban doprinos gradnji pripisuje se Mostarcu Azeru Pezi, čija se obiteljska kuća nalazila u blizini konstrukcije.
No ni Kamenica nije dugo ostala pošteđena ratnih razaranja. Most je srušen između 10. i 17. studenoga 1993. godine, nakon manje od osam mjeseci postojanja.
Nova Kamenica trebala bi imati drukčiju funkciju od one zbog koje je prvotno izgrađena. Umjesto ratnog prijelaza, planirana je kao pješačka infrastruktura koja bi stanovnicima dvaju naselja omogućila izravniju vezu preko Neretve. U javnom predstavljanju projekta istaknuto je da bi novi most trebao olakšati svakodnevno kretanje građana, posebno učenika, te poboljšati dostupnost javnog prijevoza stanovnicima Donje Mahale.
Važan je i urbanistički aspekt rekonstrukcije. Pješački mostovi ne služe samo prelasku rijeke, nego mogu mijenjati svakodnevne pravce kretanja, skraćivati putovanja i bolje povezivati stambena naselja s javnim sadržajima. Stvarni učinak obnove Kamenice ovisit će i o uređenju pristupa na objema obalama te povezivanju mosta s postojećim ulicama i pješačkim površinama.
Mostovi, tunel i visoki potporni zidovi: Završna utrka s rokovima na najzahtjevnijem gradilištu Koridora V c
Na dionici Vranduk – Ponirak privode se kraju složeni građevinski zahvati, a nakon višegodišnjih kašnjenja bliži se otvaranje autoceste.
16:49 15 d 01.10.2026
Kobilja glava: Tunel koji se gradi ispod 500 stambenih objekata promijenit će sve
11:54 640 d 14.01.2025
Naša pretplata je jedan od najboljih digitalnih projekata u Hrvatskoj
Projekt pretplate na portalima Pametne kuće ušao je u uži izbor natjecanja SoMo Borac, regionalnog natjecanja najboljih digitalnih projekata.
13:58 1 d 15.10.2026
Što je projektantima važno pri odabiru proizvoda? Cijena više nije jedini kriterij
Trajnost, održavanje, potrošnja energije i dostupnost dokumentacije sve su važniji pri odabiru proizvoda za hotele i poslovne objekte.
10:07 4 d 12.10.2026
Prije prvih gostiju: Koliko različitih dobavljača stoji iza jednog hotelskog projekta?
Od madraca i rasvjete do bazena i klime, gradnja i uređenje hotela ovisi o brojnim odlukama. Mnoge od njih događaju se upravo na ovom sajmu.
11:07 5 d 11.10.2026
Gdje se biraju proizvodi za nove hotele, vile i restorane? Sve je na jednom mjestu u Rovinju
Design District Rovinj od 27. do 29. studenoga okuplja arhitekte, dizajnere, investitore i izlagače iz svijeta gradnje i opremanja.
12:23 7 d 09.10.2026
Pretplata za cijeli tim: Do 30% popusta za više korisnika
Pretplatite kolege u uredu ili svoje zaposlenike i uštedite. Što je više korisnika, popust je veći i doseže do 30% popusta.
15:09 15 d 01.10.2026
Dalmacija dobiva novu cestu dugu gotovo 15 kilometara: Zbog arheoloških nalazišta morali mijenjati trasu
Nova prometnica zaobići će Trilj i rasteretiti gradsko središte, a projekt je dobio lokacijsku dozvolu.
16:14 7 h 16.10.2026
Gradi se novi kolodvor za popularne toplice: Valovita drvena nadstrešnica sa zelenim krovom glavna atrakcija
Varaždinske Toplice pripremaju gradnju autobusnog kolodvora i nove ljekarne, sve uz atraktivnu drvenu konstrukciju i zeleni krov.
16:13 7 h 16.10.2026
'Širi' se Zagrebački velesajam: Zbog rekonstrukcije oronulog paviljona, kupuju novu parcelu
Rekonstrukcija oronulog paviljona planira se više od 20 godina. Paviljon je sagrađen još 1961. godine, a ovog puta, izgleda, mogao bi u sanaciju.
16:11 7 h 16.10.2026
Velika obnova poznatog kupališta u Istri: Cijena je rasla kroz šest izmjena ugovora
Izmjene ugovora potvrđuju završetak radova na najpoznatijem kupalištu u Istri, ali i poskupljenje radova. Inače, na plaži je i ljetos bilo kupača.
14:23 9 h 16.10.2026
Gradi se novi most preko Neretve i 5 kilometara ceste, ali zbog jednog problema sve mora na dodatnu provjeru
Novi most i obilaznica trebali bi rasteretiti Metković, no prije gradnje slijede dodatne ekološke provjere.
11:59 12 h 16.10.2026
Velike promjene između Jakuševca i Sarajevske: Nakon nove ceste stižu i novi stanovi
Nakon otvaranja Sarajevske ceste, ovaj dio Novog Zagreba dobiva i nove stanove, uz podzemnu garažu.
16:14 1 d 15.10.2026
Stranih radnika manje nego lani: Građevina izgubila više od 7.000 dozvola, Azijati i dalje prednjače
Hrvatska je u devet mjeseci izdala 12 tisuća radnih dozvola manje nego lani, a produljenja dozvola prvi put nadmašuju nova zapošljavanja
16:09 1 d 15.10.2026
Kako preživjeti transfer s faksa na posao? Saznajte na našoj obrazovnoj konferenciji
Koje su vještine danas važne i govori li prosjek išta o uspjehu na prvom poslu? Donosimo odgovore 6. studenog na konferenciji ‘Idemo u srednju!’.
15:55 8 h 16.10.2026
Jedan dio novog eseja na maturi bit će posebno drukčiji: 'To prije nije bilo dozvoljeno'
Kako strukturirati novi esej na maturi? Iz NCVVO-a pojašnjavaju raspored odlomaka i što će maturanti smjeti napisati u njegovu zaključku.
14:13 9 h 16.10.2026
Zvjezdana (64) četiri mjeseca čeka mirovinu: 'Berem masline i živim na račun supruga'
Umirovljenica Zvjezdana zahtjev za mirovinu predala je u lipnju, a rješenje je stiglo tek ovih dana. Dok čeka prvu isplatu, zarađuje berući masline.
16:06 8 h 16.10.2026
Započela je sezona gripe: Najviša stopa zabilježenih slučajeva u jednoj županiji
Započela je sezona gripe sa 122 oboljelih tijekom prva dva tjedna. Najviša stopa prijava gripe zabilježena je u Splitsko-dalmatinskoj županiji.
16:01 8 h 16.10.2026