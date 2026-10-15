Mega Hercegovački projekt: Na 380 ha gradit će naselje za 25 tisuća ljudi, najava cijene kvadrata šokantna

Grad Trebinje planira izgradnju novog urbanog naselja pod nazivom Novo Trebinje, koje bi se prostiralo na približno 380 hektara i dugoročno moglo primiti oko 25.000 stanovnika. Riječ je o jednom od najopsežnijih razvojnih projekata koje je gradska uprava predstavila, a njegova realizacija predviđena je u tri faze, sa završetkom posljednje do 2050. godine.

Novo naselje trebalo bi obuhvatiti stambene i poslovne zone, javne ustanove, zelene površine i prometnice koje će ga povezati s postojećim gradskim područjem. Projekt je u veljači 2026. proglašen prioritetnim razvojnim projektom Grada Trebinja, dok su u rujnu započeli radovi na pristupnoj cesti na području Volujca. U sklopu prometnog povezivanja planirana je i izgradnja mosta preko rijeke Trebišnjice, za koju su predviđene Hidroelektrane na Trebišnjici (HET).

Proširenje gradskog područja

Projekt Novo Trebinje nastao je kao odgovor na ograničene mogućnosti daljnje stambene izgradnje unutar postojećeg gradskog područja. Kako navode iz Grada Trebinja, novo urbano područje trebalo bi omogućiti sustavno širenje grada, privlačenje investicija i stvaranje povoljnijih uvjeta za stanovanje, osobito za mlade obitelji.

Skupština grada 26. veljače 2026. usvojila je odluku kojom je Novo Trebinje proglašeno prioritetnim razvojnim projektom, naglašavajući njegov infrastrukturni, gospodarski i demografski značaj. Načelnik gradskog Odjela za kapitalne investicije, Siniša Vučurević, tada je istaknuo da površina od približno 380 hektara omogućuje planski i postupni razvoj novih stambenih i poslovnih zona.

Prema službenoj prezentaciji projekta iz siječnja 2026., povezivanjem Novog Trebinja s postojećim kompleksom Grad sunca ukupna površina šire urbane cjeline iznosila bi približno 420 hektara. Izgradnja je predviđena u tri razvojne faze, pri čemu je završetak prve planiran do 2030., druge do 2040., a treće do 2050. godine. Novo Trebinje | foto: ilustracija Grad Trebinje / AI Chat GPT

Stanovi i javni sadržaji

Novo Trebinje zamišljeno je kao urbano područje u kojem bi se, uz stambene zgrade, razvijali sadržaji potrebni za svakodnevni život stanovnika. Kako stoji u službenoj objavi o Godišnjem planu rada gradonačelnika i Gradske uprave za 2026. godinu, na području budućeg naselja predviđena je izgradnja škola, dječjih vrtića, doma zdravlja, sportskih terena i drugih javnih objekata.

Gradonačelnik, Mirko Ćurić, u rujnu 2026. najavio je da bi se na približno osmini ukupne planirane površine moglo izgraditi oko 2.700 stambenih jedinica. Jedan od ciljeva gradske uprave jest omogućiti kupnju stanova po povoljnijim uvjetima od tržišnih, pri čemu se razmatra partnerski model suradnje s privatnim investitorima. Prema Ćurićevim najavama, Grad bi mogao osigurati zemljište, infrastrukturno opremanje i određene olakšice, s ciljem postizanja cijene četvornog metra stana približno 50 posto niže od komercijalne.

Takve cijene zasad predstavljaju najavljeni cilj, a ne potvrđene uvjete prodaje budućih nekretnina. U okviru šireg razvoja naselja najavljena je i izgradnja kongresnog centra, čime bi Novo Trebinje trebalo dobiti dodatne poslovne i društvene sadržaje.

Novo Trebinje | foto: ilustracija Grad Trebinje / AI Chat GPT

Prvi radovi na terenu

Prvi konkretni infrastrukturni radovi povezani s projektom započeli su 24. rujna 2026. godine na području Volujca, gdje je službeno označen početak izgradnje pristupne prometnice prema Novom Trebinju. Prema informacijama Grada Trebinja, cesta će povezivati Zasad polje s budućim naseljem, a planirana duljina trase iznosi približno četiri kilometra.

Procijenjena vrijednost prve faze radova iznosi oko 3,5 milijuna konvertibilnih maraka, dok je za izvođača odabrana mostarska tvrtka HP Investing. Kako je objasnio načelnik Odjela za kapitalne investicije, Siniša Vučurević, početna faza uključuje izgradnju dviju prometnih traka, sustava oborinske odvodnje, asfaltiranje i postavljanje javne rasvjete.

Prema okvirnom sporazumu, prva faza trebala bi biti završena u roku od najviše godinu dana, dok se za probijanje cjelokupne trase predviđa približno tri godine. Gradska uprava navodi da se početni radovi financiraju kreditnim sredstvima Grada Trebinja, a u prometni sustav budućeg naselja trebao bi biti uključen i novi most preko Trebišnjice, čiju je izgradnju najavio HET.

Urbanistički temelji projekta

Iako je početak izgradnje pristupne ceste jedan od prvih vidljivih koraka, priprema urbanističke dokumentacije za Novo Trebinje traje već nekoliko godina. Na službenim stranicama Grada dostupni su Zoning plan Novo Trebinje iz 2017. godine i njegove izmjene iz 2019., dok je krajem 2025. Skupština grada donijela odluku o pristupanju izradi novog Regulacijskog plana.

Kako stoji u odluci objavljenoj 15. prosinca 2025., regulacijski plan obuhvaća područje od približno 381 hektara, omeđeno prostorima prema Dubrovniku, Gradu sunca, Gomiljanima i selu Duži. Tim dokumentom trebali bi biti definirani uvjeti korištenja zemljišta, koeficijenti izgrađenosti, dopuštena katnost objekata te potrebne promjene parcelacije.

Odluka predviđa i sudjelovanje javnosti kroz stručne rasprave i javni uvid u plansku dokumentaciju, a sam regulacijski plan donosi se za razdoblje od deset godina. Na istoj sjednici Skupština je usvojila i Plan parcelacije za izgradnju prometnice Zasad polje – Novo Trebinje, čime je stvoren dodatni planski preduvjet za prometno povezivanje budućeg naselja. Novo Trebinje | foto: ilustracija Grad Trebinje / AI Chat GPT

Razvoj do 2050. godine

Prema službenim najavama, Novo Trebinje razvijat će se tijekom približno četvrt stoljeća, uz postupno širenje stambenih, poslovnih i javnih sadržaja. Gradonačelnik Ćurić u rujnu je izjavio da bi pojedine investicije mogle biti završene u razdoblju od tri do pet godina, dok je za cjelokupni projekt predviđen znatno dulji vremenski okvir.

Procjena gradskih vlasti jest da bi buduće naselje moglo imati oko 25.000 stanovnika, a jedan od širih demografskih ciljeva jest povećanje ukupnog broja stanovnika Trebinja na približno 50.000. Prema gradskim najavama, posebnu pozornost trebalo bi posvetiti stambenom zbrinjavanju mladih bračnih parova, višečlanih obitelji i osoba deficitarnih zanimanja.