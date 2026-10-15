Mega Hercegovački projekt: Na 380 ha gradit će naselje za 25 tisuća ljudi, najava cijene kvadrata šokantna

Konačno useljiva luksuzna zgrada s heliodromom, stanovi davno prodani za 1.200 eura po kvadratu
Gradnja nebodera započela je prije 7 godina, odnosno prije nego su se cijene nekretnina ozbiljno napuhale.
16:47 220 d 09.03.2026
15. listopad 2026.
Na jugu BiH planira se novo stambeno naselje sa stanovima, školama, parkovima i poslovnim zonama, a prvi infrastrukturni radovi već traju.
Grad Trebinje planira izgradnju novog urbanog naselja pod nazivom Novo Trebinje, koje bi se prostiralo na približno 380 hektara i dugoročno moglo primiti oko 25.000 stanovnika. Riječ je o jednom od najopsežnijih razvojnih projekata koje je gradska uprava predstavila, a njegova realizacija predviđena je u tri faze, sa završetkom posljednje do 2050. godine.
Novo naselje trebalo bi obuhvatiti stambene i poslovne zone, javne ustanove, zelene površine i prometnice koje će ga povezati s postojećim gradskim područjem. Projekt je u veljači 2026. proglašen prioritetnim razvojnim projektom Grada Trebinja, dok su u rujnu započeli radovi na pristupnoj cesti na području Volujca. U sklopu prometnog povezivanja planirana je i izgradnja mosta preko rijeke Trebišnjice, za koju su predviđene Hidroelektrane na Trebišnjici (HET).
Projekt Novo Trebinje nastao je kao odgovor na ograničene mogućnosti daljnje stambene izgradnje unutar postojećeg gradskog područja. Kako navode iz Grada Trebinja, novo urbano područje trebalo bi omogućiti sustavno širenje grada, privlačenje investicija i stvaranje povoljnijih uvjeta za stanovanje, osobito za mlade obitelji.
Skupština grada 26. veljače 2026. usvojila je odluku kojom je Novo Trebinje proglašeno prioritetnim razvojnim projektom, naglašavajući njegov infrastrukturni, gospodarski i demografski značaj. Načelnik gradskog Odjela za kapitalne investicije, Siniša Vučurević, tada je istaknuo da površina od približno 380 hektara omogućuje planski i postupni razvoj novih stambenih i poslovnih zona.
Prema službenoj prezentaciji projekta iz siječnja 2026., povezivanjem Novog Trebinja s postojećim kompleksom Grad sunca ukupna površina šire urbane cjeline iznosila bi približno 420 hektara. Izgradnja je predviđena u tri razvojne faze, pri čemu je završetak prve planiran do 2030., druge do 2040., a treće do 2050. godine.
Novo Trebinje zamišljeno je kao urbano područje u kojem bi se, uz stambene zgrade, razvijali sadržaji potrebni za svakodnevni život stanovnika. Kako stoji u službenoj objavi o Godišnjem planu rada gradonačelnika i Gradske uprave za 2026. godinu, na području budućeg naselja predviđena je izgradnja škola, dječjih vrtića, doma zdravlja, sportskih terena i drugih javnih objekata.
Gradonačelnik, Mirko Ćurić, u rujnu 2026. najavio je da bi se na približno osmini ukupne planirane površine moglo izgraditi oko 2.700 stambenih jedinica. Jedan od ciljeva gradske uprave jest omogućiti kupnju stanova po povoljnijim uvjetima od tržišnih, pri čemu se razmatra partnerski model suradnje s privatnim investitorima. Prema Ćurićevim najavama, Grad bi mogao osigurati zemljište, infrastrukturno opremanje i određene olakšice, s ciljem postizanja cijene četvornog metra stana približno 50 posto niže od komercijalne.
Takve cijene zasad predstavljaju najavljeni cilj, a ne potvrđene uvjete prodaje budućih nekretnina. U okviru šireg razvoja naselja najavljena je i izgradnja kongresnog centra, čime bi Novo Trebinje trebalo dobiti dodatne poslovne i društvene sadržaje.
Prvi konkretni infrastrukturni radovi povezani s projektom započeli su 24. rujna 2026. godine na području Volujca, gdje je službeno označen početak izgradnje pristupne prometnice prema Novom Trebinju. Prema informacijama Grada Trebinja, cesta će povezivati Zasad polje s budućim naseljem, a planirana duljina trase iznosi približno četiri kilometra.
Procijenjena vrijednost prve faze radova iznosi oko 3,5 milijuna konvertibilnih maraka, dok je za izvođača odabrana mostarska tvrtka HP Investing. Kako je objasnio načelnik Odjela za kapitalne investicije, Siniša Vučurević, početna faza uključuje izgradnju dviju prometnih traka, sustava oborinske odvodnje, asfaltiranje i postavljanje javne rasvjete.
Prema okvirnom sporazumu, prva faza trebala bi biti završena u roku od najviše godinu dana, dok se za probijanje cjelokupne trase predviđa približno tri godine. Gradska uprava navodi da se početni radovi financiraju kreditnim sredstvima Grada Trebinja, a u prometni sustav budućeg naselja trebao bi biti uključen i novi most preko Trebišnjice, čiju je izgradnju najavio HET.
Konačno useljiva luksuzna zgrada s heliodromom, stanovi davno prodani za 1.200 eura po kvadratu
Gradnja nebodera započela je prije 7 godina, odnosno prije nego su se cijene nekretnina ozbiljno napuhale.
16:47 220 d 09.03.2026
Mostovi, tunel i visoki potporni zidovi: Završna utrka s rokovima na najzahtjevnijem gradilištu Koridora V c
Na dionici Vranduk – Ponirak privode se kraju složeni građevinski zahvati, a nakon višegodišnjih kašnjenja bliži se otvaranje autoceste.
16:49 14 d 01.10.2026
Iako je početak izgradnje pristupne ceste jedan od prvih vidljivih koraka, priprema urbanističke dokumentacije za Novo Trebinje traje već nekoliko godina. Na službenim stranicama Grada dostupni su Zoning plan Novo Trebinje iz 2017. godine i njegove izmjene iz 2019., dok je krajem 2025. Skupština grada donijela odluku o pristupanju izradi novog Regulacijskog plana.
Kako stoji u odluci objavljenoj 15. prosinca 2025., regulacijski plan obuhvaća područje od približno 381 hektara, omeđeno prostorima prema Dubrovniku, Gradu sunca, Gomiljanima i selu Duži. Tim dokumentom trebali bi biti definirani uvjeti korištenja zemljišta, koeficijenti izgrađenosti, dopuštena katnost objekata te potrebne promjene parcelacije.
Odluka predviđa i sudjelovanje javnosti kroz stručne rasprave i javni uvid u plansku dokumentaciju, a sam regulacijski plan donosi se za razdoblje od deset godina. Na istoj sjednici Skupština je usvojila i Plan parcelacije za izgradnju prometnice Zasad polje – Novo Trebinje, čime je stvoren dodatni planski preduvjet za prometno povezivanje budućeg naselja.
Prema službenim najavama, Novo Trebinje razvijat će se tijekom približno četvrt stoljeća, uz postupno širenje stambenih, poslovnih i javnih sadržaja. Gradonačelnik Ćurić u rujnu je izjavio da bi pojedine investicije mogle biti završene u razdoblju od tri do pet godina, dok je za cjelokupni projekt predviđen znatno dulji vremenski okvir.
Procjena gradskih vlasti jest da bi buduće naselje moglo imati oko 25.000 stanovnika, a jedan od širih demografskih ciljeva jest povećanje ukupnog broja stanovnika Trebinja na približno 50.000. Prema gradskim najavama, posebnu pozornost trebalo bi posvetiti stambenom zbrinjavanju mladih bračnih parova, višečlanih obitelji i osoba deficitarnih zanimanja.
Ipak, najveći dio budućeg naselja još je u fazi planiranja, pa će ostvarenje najavljenih ciljeva ovisiti o daljnjem donošenju urbanističkih dokumenata, financiranju infrastrukture i interesu investitora. Započeti radovi na pristupnoj cesti predstavljaju prvi vidljivi korak prema realizaciji projekta koji bi, ako bude proveden prema najavljenom planu, do sredine stoljeća mogao znatno promijeniti urbanu strukturu Trebinja.
Kobilja glava: Tunel koji se gradi ispod 500 stambenih objekata promijenit će sve
11:54 639 d 14.01.2025
Naša pretplata je jedan od najboljih digitalnih projekata u Hrvatskoj
Projekt pretplate na portalima Pametne kuće ušao je u uži izbor natjecanja SoMo Borac, regionalnog natjecanja najboljih digitalnih projekata.
13:58 9 h 15.10.2026
Što je projektantima važno pri odabiru proizvoda? Cijena više nije jedini kriterij
Trajnost, održavanje, potrošnja energije i dostupnost dokumentacije sve su važniji pri odabiru proizvoda za hotele i poslovne objekte.
10:07 3 d 12.10.2026
Prije prvih gostiju: Koliko različitih dobavljača stoji iza jednog hotelskog projekta?
Od madraca i rasvjete do bazena i klime, gradnja i uređenje hotela ovisi o brojnim odlukama. Mnoge od njih događaju se upravo na ovom sajmu.
11:07 4 d 11.10.2026
Gdje se biraju proizvodi za nove hotele, vile i restorane? Sve je na jednom mjestu u Rovinju
Design District Rovinj od 27. do 29. studenoga okuplja arhitekte, dizajnere, investitore i izlagače iz svijeta gradnje i opremanja.
12:23 6 d 09.10.2026
Pretplata za cijeli tim: Do 30% popusta za više korisnika
Pretplatite kolege u uredu ili svoje zaposlenike i uštedite. Što je više korisnika, popust je veći i doseže do 30% popusta.
15:09 14 d 01.10.2026
Država prodaje veliku nekretninu u Međimurju: Kuća, gospodarske zgrade i zemljište za više od 600.000 eura
Zbog dugovanja prema državi na dražbi se prodaje vrijedna nekretnina s kućom, gospodarskim zgradama i zemljištem.
16:09 1 d 14.10.2026
Važan razlog zbog kojeg kasni gradnja: Gdje u Hrvatskoj je najbrže do građevinske dozvole
Tema vrijednosti nekretnina - jesu li i koliko precijenjene, ali i tko ih si može priuštiti - uvijek je aktualna. Analiza je pokazala trenutno stanje.
15:59 1 d 14.10.2026
Ovo mora biti najskuplji popravak krova u državi! Split daje više od milijun eura za spas svoje rupe bez dna
Grad Split priprema hitnu sanaciju 10.475 kvadrata krovišta Spaladium Arene, vrijednu 932.000 eura bez PDV-a, kako bi zaustavio daljnje propadnje.
12:39 1 d 14.10.2026
Stanovi na Trešnjevci već od 25.500 eura: Čak i uz ulaganja ovo je prilika koja se ne propušta
U sklopu atraktivnog natječaja prodaje se 25 nekretnina u tri hrvatska grada, najviše njih u Zagrebu po nevjerojatnim cijenama.
11:09 1 d 14.10.2026
Država planira 50 stanova i 130 kuća za mlade: Kreće nabava za 5 mjesta na obali i u zaleđu
Na ubrzano iseljavanje i smanjeni interes mladih u pojedinim područjima Hrvatske trebao bi odgovoriti program izgradnje novih stanova i kuća.
16:23 2 d 13.10.2026
Sud prodaje poslovni prostor u Istri: Restoran i turistička agencija na više od 300 kvadrata
U Poreču se na sudskoj dražbi prodaje veliki poslovni prostor s restoranom i turističkom agencijom.
15:20 3 d 12.10.2026
Zavirili smo u stan od 300 kvadrata na vrhu top nove zgrade: Ima privatnu krovnu terasu i spiralno stubište
Avenue V kombinira nekoliko različitih fasadnih sustava, među kojima su tri tipa staklene fasade.
10:54 5 d 10.10.2026
Hoće li učenici u Hrvatskoj dobiti nove karte svijeta? Jedan izdavač već najavljuje promjene
Nakon nove rezolucije o kartama svijeta provjerili smo hoće li se mijenjati i hrvatski školski atlasi. Jedan izdavač već najavljuje novosti.
16:12 6 h 15.10.2026
Povjerenstvo za sukob interesa otvorilo predmet protiv ravnateljice i saborske zastupnice
Je li Anđelka Salopek, ravnateljica škole koja je istovremeno saborska zastupnica, pogrešno popunila imovinsku karticu?
13:54 9 h 15.10.2026
Bonifikacija za dulji rad: Doznajemo koliko su ovim umirovljenicima veće mirovine
Bonifikaciju za dulji rad ostvarilo je dosad više od 146.600 umirovljenika. Mirovine su im zbog toga veće, nekima čak i 39 posto u prosjeku.
16:59 6 h 15.10.2026
Radnici ZET-a odbili novi kolektivni ugovor: Četvrtina mora raditi ako će opet štrajkati
U slučaju štrajka radnika ZET-a, četvrtina ih mora doći na posao. Iz ZET-a su odbili novi kolektivni ugovor i tražili nastavak pregovora.
16:44 6 h 15.10.2026