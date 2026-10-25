Stižu nova pravila za građevinske dozvole: Digitalna arhiva obuhvatit će sve dokumente od 1968.

U javno savjetovanje upućen je prijedlog Uredbe o informacijskom sustavu prostornoga uređenja, kojim se detaljnije uređuje rad državnog sustava ISPU. Riječ je o digitalnoj platformi koja povezuje podatke o prostornim planovima, građevinskim dozvolama, nekretninama, infrastrukturi i drugim informacijama važnima za gradnju. Novi dokument razrađuje odredbe Zakona o prostornom uređenju (NN 155/25), a savjetovanje je otvoreno do 19. studenoga 2026. godine.

Pročešljali smo prijedlog Uredbe, a novosti se tiču građana, projektanata, investitora i nadležnih tijela. Među zanimljivijim odredbama su digitalna arhiva građevinskih dozvola, automatsko izdavanje pojedinih informacija o zemljištu i posebna pravila za slučajeve kada sustav prestane raditi. Predviđeno je i povezivanje većeg broja elektroničkih evidencija, od građevinskih dnevnika i BIM modela do podataka o napuštenim industrijskim područjima.

Građevinske dozvole od 1968. godine

Jedan od važnijih dijelova prijedloga odnosi se na sustav eDozvola, putem kojeg se vode postupci izdavanja akata za gradnju i uporabu građevina. Uz postojeće funkcionalnosti predviđena je i digitalna arhiva koja bi obuhvaćala građevinske dozvole i druge akte izdane od 1968. godine nadalje. Time bi se dokumentacija koja se odnosi na starije građevine postupno povezivala sa suvremenim elektroničkim sustavom.

Takva evidencija važna je i za vlasnike nekretnina koji prilikom prodaje, rekonstrukcije ili dogradnje trebaju podatke o zakonitosti i povijesti gradnje. Ipak, prijedlog ne znači da će svi stari dokumenti odmah biti dostupni građanima jednim klikom. Način pristupa podacima ovisit će o pravilima sustava, ovlastima korisnika i postupnom unosu dokumentacije.

Ilustracija, foto | Ministarstvo graditeljstva

Informacija o zemljištu bez čekanja

Promjene se odnose i na lokacijsku informaciju, dokument iz kojeg se može doznati što prostorni plan dopušta na određenom zemljištu. Prema prijedlogu, na područjima za koja su doneseni prostorni planovi nove generacije lokacijska informacija moći će se izrađivati automatski, na temelju podataka dostupnih u informacijskom sustavu.

To, međutim, neće vrijediti za sva zemljišta u Hrvatskoj. Automatsko izdavanje vezano je uz dostupnost odgovarajućih digitalnih prostornih planova, dok će dodatni podaci koji se mogu prikazivati uz lokacijsku informaciju imati informativni karakter. Za građane i investitore riječ je o važnoj razlici jer informacija o mogućnostima gradnje nije isto što i odobrenje za izvođenje radova.

BIM modeli i praćenje investicija

Prijedlog Uredbe obuhvaća i sustav hrBIM, namijenjen upravljanju informacijama o građevinama putem informacijskih modela. BIM omogućuje povezivanje podataka o projektiranju, građenju i drugim fazama životnog ciklusa građevine. Njegovo uključivanje u ISPU dio je šireg povezivanja projektne dokumentacije i prostornih podataka.

Među predviđenim modulima nalazi se i eGrađevinska investicija, kao i eGrađevinski dnevnik, koji se koristi za digitalno vođenje dokumentacije tijekom izvođenja radova. U sustavu su predviđeni i alati ePlanovi, ePlanovi editor te ePlanovi katalog, namijenjeni izradi, obradi i objavi prostornih planova. Pojedini moduli neće nužno biti u jednakoj fazi primjene jer prijedlog dopušta njihov razvoj, probni rad, obveznu uporabu i prestanak uporabe prema zasebnim odlukama. BIM | foto: ilustracija, AI / Chat GPT

Satelitske snimke i napuštene tvornice

ISPU bi trebao objedinjavati i podatke koji nisu izravno vezani uz izdavanje dozvola. Među njima su sustav eSateliti, Registar brownfield područja i Registar zelene infrastrukture. Brownfield područja obuhvaćaju prethodno korištene, često zapuštene ili nedovoljno iskorištene lokacije, poput nekadašnjih industrijskih kompleksa, koje mogu biti važne za buduće prostorno planiranje.

Registar zelene infrastrukture odnosi se na podatke o zelenim površinama i povezanim prostornim elementima, dok satelitski podaci mogu služiti za praćenje promjena u prostoru. Prijedlog obuhvaća i sustav eRežimi, u kojem se vode podaci o posebnim ograničenjima i uvjetima korištenja prostora. Za njihovu dostavu i unos odgovorna javnopravna tijela imala bi rok od 18 mjeseci od stupanja Uredbe na snagu.

Što ako sustav prestane raditi?

Posebno su zanimljiva pravila za tehničke poteškoće. Ako informacijski sustav ne bude dostupan posljednjeg dana roka za podnošenje određenog podneska, predviđeno je produljenje roka za najmanje jedan radni dan. Time se nastoji spriječiti da korisnici izgube mogućnost pravodobne predaje dokumentacije zbog problema na elektroničkoj platformi.

Uređuje se i način obavještavanja o prekidima rada. Planirani prekidi trebali bi se najaviti najmanje tri dana unaprijed, dok bi se informacije o neplaniranim prekidima objavljivale u roku od jednog radnog dana. Takva pravila posebno su važna za projektante i investitore koji putem digitalnih sustava predaju zahtjeve, dopune dokumentaciju i prate upravne postupke. MPGI

Rokovi za nadležna tijela

Novi dokument donosi i obveze za institucije koje održavaju prostorne podatke. Osim spomenutog roka od 18 mjeseci za unos podataka u eRežime, predviđeno je usklađivanje postojećih korisničkih ovlaštenja u roku od 12 mjeseci. Za pojedine podatke u katalogu prostornih planova propisan je i rok ažuriranja od sedam dana nakon zaprimanja odgovarajuće obavijesti.

Cilj takvih odredbi jest urediti tko unosi podatke, tko ih održava i kada moraju biti ažurirani. To je važno jer se na informacijama iz ISPU-a temelji niz postupaka povezanih s planiranjem i gradnjom. Sustav pritom obuhvaća i Geoportal, putem kojeg se prikazuju prostorni podaci, te druge specijalizirane elektroničke evidencije.

Nova Uredba umjesto one iz 2015.

Predložena Uredba trebala bi zamijeniti dosadašnji propis o informacijskom sustavu prostornoga uređenja iz 2015. godine. Ako bude donesena u predloženom obliku, stupit će na snagu osmoga dana od objave u Narodnim novinama. To ipak ne znači da će sve nove funkcionalnosti istoga dana postati dostupne jer je za pojedine module predviđeno postupno uvođenje.

Javno savjetovanje traje do 19. studenoga 2026., a objava izvješća o provedenom savjetovanju predviđena je za 7. prosinca. Konačni tekst može se promijeniti nakon razmatranja pristiglih primjedbi. Zasad je, dakle, riječ o prijedlogu kojim se postavljaju pravila za daljnju digitalizaciju prostornog planiranja i građevinskih postupaka u Hrvatskoj.