Gusterne za vodu konačno dobivaju zamjenu za 21. stoljeće: Tu je projekt za gradsku vodu do dalmatinskih otoka

Stanovnici i posjetioci otoka Iža 'tuširaju' se iz cisterni i gusterni jer otok nije spojen na sustav gradskog vodovoda. Dok se vodoopskrba oslanja na alternativne izvore i cisterne, priprema se veliki infrastrukturni projekt koji je upravo dobio potvrdu za jedan korak bliže izvedbi. Za izgradnju je izdana lokacijska dozvola.

Strateški projekt za županiju

Većina kuća na otoku Ižu koristi vlastite podzemne ili nadzemne gusterne u kojima se skuplja kišnica. Još jedna opcija je dostava vode, posebno važna u ljetnim mjesecima ili za sušnih razdoblja, ali takav sistem trebao bi se promijeniti. U rujnu ove godine u općini Preko održan je koordinacijski sastanak o realizaciji strateškog projekta vodovodizacije Zadarske županije koji u prvoj fazi stavlja fokus na opskrbu zadarskih otoka pitkom vodom.

Kako je tada predstavljeno, potpuno je završena izrada svih 16 glavnih projekata, a na odobrenje je predano svih 18 glavnih projekata za izvedbu. Do rujna je izdano deset lokacijskih dozvola, a sad još jedna, najnovija - za otok Iž. Konkretno, stigla je dozvola za sustav vodoopskrbe Iža s transportnim cjevovodom do otoka Rave.

Inače, od ranije su osigurane dozvole za obnovu crpne stanice Borik, podmorski cjevovod prema Ugljanu, transportne sustave Ugljan-Iž, Ugljan-Tun Veli, Tun Veli-Zverinac i Tun Veli-Molat, vodoopskrbu Rivnja, Sestrunja i Zverinca, dio Dugog otoka koji obuhvaća Kali, Veli Rat, Savar i Brbinj te za spojni cjevovod Rava-Dugi otok s naseljima Luka, Žman, Zaglav i Sali, kao i dozvole za desaliniratore na Silbi i na Olibu.

Zahvat na 267 čestica

Zadarska županija izdala je lokacijsku dozvolu za izgradnju sustava vodoopskrbe otoka Iža s transportnim cjevovodom do otoka Rave, navedeno je u dokumentu u sustavu eDozvole. Investitor je tvrtka Vodovod Zadar, a projekt, kako piše u dokumentu obuhvaća područja Rave, Velog Iža i Malog Iža.

Prema podacima u dozvoli, projekt je podijeljen u šest faza: izgradnju vodospreme Veli Iž i pripadajućih cjevovoda, transportnih cjevovoda prema Malom Ižu i spoju na podmorski cjevovod za Ravu, sam podmorski cjevovod Iž-Rava, vodoopskrbnu mrežu naselja Veli Iž, vodospreme Mali Iž s pripadajućim cjevovodima te vodoopskrbnu mrežu Malog Iža i zaseoka Porovac i Mučel. Redoslijed izvođenja faza nije uvjetovan njihovim numeričkim oznakama, a uporabne dozvole mogu se izdavati za svaku fazu zasebno, čitamo u dokumentu.

Za dozvolu je uključena jedna čestica na području općine 'Rava', 162 čestice na području Velog Iža, još 104 čestice na području Malog Iža, odnosno - ukupno - 267 čestica za koje je dozvola izdana datuma 26. listopada 2026. godine. Ipak, samo izdavanje lokacijske dozvole ne znači da gradnja može odmah početi. Za početak radova potrebno je ishoditi odgovarajući akt za građenje. Dozvola, kako je navedeno u dokumentu, vrijedi četiri godine od pravomoćnosti, a protiv rješenja nadležnom Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, može se podnijeti žalba. Napomenimo, na Ižu stanuje oko 516 ljudi, a svake sezone otok posjećuju turisti - a Rava ima oko 67 stalnih stanovnika.

Snimka zaslona lokacijske dozvole | Foto: eDozvole

Neke investicije prioritetne

Kao prioritetne investicije s kojima se najprije kreće u realizaciju izdvojeni su rekonstrukcija crpne stanice Borik, izgradnja druge cijevi od Zadra do Lukorana na Ugljanu te izgradnja vodospreme i crpne stanice Burnjača. Javna nabava za ove prve zahvate pokrenut će se u idućim tjednima dok se početak građevinskih radova očekuje tijekom 2027. godine.

Nova cijev Zadar-Ugljan ključan je preduvjet za nastavak razvoja sustava prema drugim otocima, dok će Burnjača imati važnu ulogu u stabilizaciji vodoopskrbe Ugljana i daljnjem transportu vode prema Ižu, Ravi i Dugom otoku, rečeno je u rujnu prošle godine.