Velika pregradnja na popularnim splitskim plažama: Valovi odnose materijal, nužna intervencija

Plaže Ovčice i Firule važan su dio splitske gradske obale. U blizini čuvenih Bačvica, Firule su glavno mjesto za igranje picigina, a na toj plaži održava se i tradicionalno prvenstvo u glavometu. Ovčice, između Bačvica i Firula, kombiniraju šljunak i stijene, a plaža je organizirano uređena prije više od pola stoljeća.

Oba kupališta su smještena na istočnom dijelu gradske obale, jedno do drugog, a Ministarstvo zaštite okoliša sad je objavilo Elaborat koji se odnosi na plan za uređenje tih plaža. Na zahtjev društva Žnjan u rujnu 2026. izrađen je Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja, koji se odnosi na rekonstrukciju dužobalne šetnice s uređenjem poteza Ovčice-Firule.

Uređenje 600 metara obale

Na zahtjev nositelja, elaborat je izradio Eko-monitoring, a u tom dokumentu opisani su stanje, planovi i utjecaj predviđenog zahvata na okoliš. U Rješenju su navedene i eventualne potrebne mjere za zahvat.

Kako je opisano u dokumentu, projekt ponajprije predviđa temeljitu rekonstrukciju dužobalne šetnice i plaže na potezu od Ovčica do Firula. Planira se transformacija oko 600 metara obale, od platoa za zapadne strane bazena POŠK do istočnog ruba platoa kupališta Bačvice, a cilj mu je povećati sigurnost korisnika, urediti postojeće plažne i sunčališne površine, ali i stabilizirati dijelove obale na kojima more odnosi šljunčani materijal.

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije u provedenom je postupku odlučilo da za zahvat nije potrebno provesti punu procjenu utjecaja na okoliš, kako je navedeno u novom Rješenju koje su izdali. No, prilikom radova morat će se primijeniti propisane mjere zaštite i pratiti stanje okoliša. Promjena izgleda | Foto: MZOZT, Elaborat

Problemi na dvije plaže

U dokumentaciji nalazimo da je obalni pojas Ovčica i Firula oblikovan nizom zahvata izvedenih tijekom druge polovice 20. stoljeća, a dijelom i početkom 21. stoljeća. Riječ je o prostoru koji je važan dio splitske obalne slike i svakodnevnog života stanovnika, no njegovo postojeće stanje pokazuje brojne nedostatke.

U uvali Ovčice nalazi se šljunčana plaža s pripadajućim plažnim perima, ali zbog njihove nedovoljne duljine i nepovoljne orijentacije morski valovi izbacuju šljunak na kopno ili ga odnose prema većim dubinama. Zbog toga je potrebno često i obilno nadopunjavati plažu novim materijalom, pojašnjeno je u Elaboratu.

U uvali Firule nalazi se pješčana plaža koja je stabilna, dok se na potezu prema bazenu POŠK izmjenjuju kameni nabačaj i provizorna šljunčana plaža Firulica. I ondje valovi odnose plažni materijal, a postojeća obalna šetnica na pojedinim je mjestima preuska za neometano mimoilaženje pješaka te je izložena prskanju i prelijevanju mora.

Dodatni problem predstavlja nestabilni prirodni pokos, odnosno klif, koji se nadvija nad dijelom šetnice i plažnih površina. Na pojedinim dijelovima vidljiva su i oštećenja popločenja, pukotine te naginjanje i pucanje stuba i potpornih zidova, pojašnjeno je.

Uređenje uz očuvanje prepoznatljivog izgleda

Zbog navedenih razloga, predviđa se cjelovito uređenje obalnog pojasa, uz očuvanje njegova prepoznatljivog izgleda. U uvali Ovčice planirana je izgradnja novih pomorsko-građevinskih objekata za stabilizaciju plaže, među kojima su zapadno i središnje sunčalište te rekonstrukcija postojećeg istočnog platoa.

Plažne površine dobit će prilagođenu orijentaciju, nove podmorske pragove i proračunom određene slojeve, sa završnim šljunčanim materijalom. Postojeća šetnica bit će rekonstruirana, mjestimično proširena i opremljena novom javnom rasvjetom i zelenilom. Uredit će se i kopnene sunčališne površine, uz postavljanje klupa, ležaljki, tuševa, svlačionica i igrališta.

U uvali Firule planirano je pomicanje dijela šetnice prema jugu za jedan do tri metra te njezino proširenje, ovisno o položaju, na širinu od 2,1 do 3,7 metara. Time će se olakšati kretanje pješaka, a u zaleđu šetnice ostaviti prostor koji bi u budućnosti mogao poslužiti za pristup strojevima i sanaciju nestabilnog klifa. Predviđena je i rekonstrukcija postojećeg gata i lukobrana, uključujući zahvate na obalnim i parapetnim zidovima te postavljanje kamenog nabačaja s vanjske strane, no sanacija pokosa nije dio projekta.

Veće površine za kupanje i sunčanje

Zahvat uključuje nasipavanje oko 8.400 četvornih metara morskog dna, od čega se 2.800 četvornih metara odnosi na prirodno morsko dno, a preostalih 5600 na već nasute površine. Procijenjena količina novog materijala iznosi oko 15.500 kubičnih metara, uključujući približno 4.000 kubičnih metara završnog šljunčanog sloja.

Prema projektnom rješenju, kupališne i sunčališne površine povećat će se za oko 60 posto, a zelene površine za približno 250 četvornih metara. Kolni pristup i parkiranje korisnika i dalje će se oslanjati na postojeće okolne prometne površine, dok će pristup samom obalnom pojasu biti namijenjen pješacima i interventnim vozilima. Povećanje kapaciteta plaže | Foto: MZOZT, Elaborat

Određene su mjere zaštite

Ministarstvo je zaključilo da za rekonstrukciju nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš, ali je propisalo devet mjera zaštite. Među ostalim, prije nasipavanja morat će se provjeriti tehnička, granulometrijska i kemijska svojstva materijala kako bi se osiguralo da ne sadrži onečišćujuće tvari štetne za more.

Tijekom radova potrebno je spriječiti nekontrolirano rasipanje materijala, širenje zamućenja i oštećivanje okolnih morskih staništa. Podmorski radovi morat će se izvoditi u povoljnim hidrodinamičkim uvjetima, uz praćenje zamućenja mora i mogućnost privremene obustave radova ako se ono proširi izvan gradilišta, traži se. Propisano je i odgovarajuće zbrinjavanje viška materijala te zabrana odlaganja izvan za to predviđenih površina.

Ministarstvo je ujedno utvrdilo da nije potrebno provesti ni glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu. Rješenje vrijedi dvije godine od izvršnosti, odnosno u tom roku nositelj zahvata, tvrtka Žnjan, mora podnijeti zahtjev za lokacijsku dozvolu ili drugi odgovarajući akt. Važenje rješenja moguće je jednom produljiti za još dvije godine, pod uvjetom da se nisu promijenile okolnosti na temelju kojih je izdano, propisalo je ministarstvo.