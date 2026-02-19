Obnavlja se legendarna vila na brdu: Postat će jedinstveni objekt s ostavštinom najpoznatijih hrvatskih istraživača

Vila Anzić, povijesni dragulj Karlovca, uskoro će zasjati u potpuno novom ruhu. Nakon opsežne obnove, prostor će čuvati uspomene na karlovačke istraživače i zbirku planinarske opreme braće Seljan. Vila tako postaje jedinstveno mjesto u Hrvatskoj i novi atraktivni turistički sadržaj.

Vila Anzić, povijesno zdanje smješteno na brdu na rubu Karlovca s panoramskim pogledom na grad, predstavlja jednu od najvažnijih kulturno-povijesnih znamenitosti grada. Već desetljećima u svojim prostorima čuva bogatu zbirku planinarske opreme, alpinističkih rekvizita i memorabilija ostavštine braće Seljan, najpoznatijih karlovačkih istraživača. Zgrada, koja je dugo služila kao dom Muzeja planinarstva i ekspedicionizma, sada prolazi kroz opsežnu i cjelovitu obnovu, a radovi ulaze u završnu fazu. Otvorenje obnovljene vile predviđeno je sredinom travnja, kada će građani i posjetitelji dobiti priliku vidjeti povijesni prostor u potpuno novom ruhu.

Grad Karlovac za obnovu Vile Anzić izdvaja 362.174 eura iz svog Programa upravljanja imovinom, što uključuje cjelovitu sanaciju, modernizaciju i prilagodbu prostora suvremenim standardima. Obnova je ključna ne samo zbog očuvanja zgrade kao kulturnog spomenika, već i zbog valorizacije zbirke koja čuva uspomene na karlovačke istraživače i planinare, čime Vila Anzić postaje središte kulturne i edukativne aktivnosti u gradu.

Cjelovita sanacija i modernizacija prostora

Detaljna procjena stanja objekta pokazala je da su potrebni značajni konstruktivni zahvati kako bi se osigurala dugoročna održivost zgrade. Obnova je obuhvatila cjelovitu sanaciju konstrukcija, zamjenu dotrajalih elemenata te uvođenje novih instalacija. Prizemlje, prvi kat i potkrovlje uređeni su prema suvremenim standardima, a modernizirani su i sustavi grijanja i hlađenja.

Osim tehničke obnove, velika pažnja posvećena je očuvanju identiteta i povijesnog karaktera zgrade. Time se osigurava da zbirka planinarske i ekspedicijske opreme, kao i predmeti iz ostavštine braće Seljan, dobiju prostor dostojan njihove kulturne i povijesne vrijednosti. Završetkom radova Vila Anzić pružit će optimalne uvjete za čuvanje i prezentaciju vrijednih eksponata te omogućiti organizaciju različitih edukativnih i kulturnih događanja.

Kulturni i edukativni značaj

Obnovljena Vila Anzić neće biti samo muzej. Prostor je osmišljen kao mjesto susreta, predavanja i edukacija, otvoreno svim ljubiteljima planinarstva, prirode i kulturne baštine. Na taj način Vila Anzić dodatno obogaćuje kulturnu i turističku ponudu Karlovca, jačajući njegov identitet kao grada istraživača i planinarske tradicije.

Također, obnova pokazuje sustavan pristup očuvanju baštine, ali i stvaranju kvalitetnih sadržaja za buduće generacije. Vila Anzić postat će simbol ponosa grada, suvremeno uređena, sigurna i dostupna svima koji žele učiti o povijesti planinarstva i istraživaštva u Karlovcu.

Karlovac – grad istraživača i pustolova

Karlovac je grad poznat po rijekama i parkovima, ali i po dugoj tradiciji istraživača. Već u drugoj polovici 19. stoljeća postao je polazišna točka za ekspedicije prema Africi i Južnoj Americi. Povijest istraživanja u gradu počinje s Jakovom Šašelom i njegovim putovanjem Egiptom i Sudanom, nastavlja se istraživanjima Dragutina Lermana i Janka Mikića te kulminira ekspedicijama braće Mirka i Stjepana Seljan u Etiopiji i Južnoj Americi.

Duh pustolova i danas je prisutan kroz rad CEIK-a Braća Seljan, organizaciju ekspedicija i planinarsko-rekreacijske staze ‘Seljanova šetnica’. Ova staza povezuje ključne točke povijesnog i kulturnog značaja grada, uključujući rodnu kuću prve hrvatske alpinistice Dragojle Jarnević, stari grad Dubovac te završava na Vili Anzić. Zgrada time postaje prirodni završetak šetnice i središte za očuvanje naslijeđa istraživača Karlovca.