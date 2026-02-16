Galerija iz zraka: Ovako izgleda obnovljeno igralište na otoku Lošinju, jedno je od najljepših u Hrvatskoj

Jeste li znali da se jedno od najljepših igrališta u Hrvatskoj nalazi u Velom Lošinju? Riječ je o igralištu koje je godinama bilo derutno, a obnovljeno je prije godinu dana uz suradnju Grada Malog Lošinja i izvođača radova TOME Sport&Play iz Omišlja. Uz nogometno igralište, sanirano je i košarkaško, a posebno dojmljiva je plava boja podloge i prekrasan pogled na more.

Hrvatska je prepuna prirodnih ljepota i starih gradova koji oduzimaju dah, ali i prekrasnih sportskih igrališta koja se nalaze diljem Lijepe Naše. Jedno od njih završeno je prošle godine u Velom Lošinju, a na društvenim mrežama prisjetio se projekta izvođač radova, tvrtka TOME Sport&Play iz Omišlja. Posebno dojmljiva je plava boja podloge, ali i pogled koji se pruža s igrališta na more.

– Lani smo završili rekonstrukciju igrališta u Velom Lošinju. Zbog tempa projekata objava je ostala u arhivi, ali teren danas izgleda i funkcionira bolje nego ikad. Nova akrilna sportska podloga Casali Supersoft na rukometnom i košarkaškom terenu, te postavljeni golovi, zaštitne mreže i klupe za rezervne igrače, osigurali su siguran i dugotrajan prostor za sport i igru. Stojimo na raspolaganju za projekte obnove i izgradnje sportskih terena, od planiranja do završne izvedbe. Hvala Gradu Mali Lošinj na povjerenju, napisali su na svojoj Facebook stranici.

Projekt od 120.000 eura

Podsjetimo, nogometno igralište bilo je u izrazito lošem stanju zbog dotrajale podloge i oštećene opreme, što je zahtijevalo temeljitu obnovu. Izvedeni radovi uključivali su zamjenu kompletne podloge, sanaciju nosivih slojeva te modernizaciju sportske opreme. Ukupna vrijednost ove investicije iznosi 120.000 eura, a projekt je sufinanciran sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije u iznosu od 36.600 eura.

Istovremeno je obnovljeno i košarkaško igralište, uz ulaganje od 30.000 eura. Radovi su obuhvatili zamjenu podloge i ugradnju nove košarkaške opreme, s ciljem poboljšanja sigurnosnih i funkcionalnih uvjeta za rekreativce svih dobnih skupina. Ova rekonstrukcija bila je dio šireg programa Grada Malog Lošinja, usmjerenog na unaprjeđenje javnih sportskih prostora i poticanje aktivnog načina života u svim zajednicama na otoku.

Igrališta u Hrvatskoj

Igrališta diljem Hrvatske kombiniraju sport, estetiku i posebne lokacije. Među njima se ističe Baldekin u Šibeniku, obojen u narančasto i ukrašen skulpturom Dražena Petrovića. Na otoku Ugljanu, igralište Sveti Mihovil, poznato i kao ‘Foša’, smješteno je uz more i privlači pažnju svjetskih medija. Gimnazija Sisak dobila je multifunkcionalno igralište, dok Umag nudi moderno polivalentno igralište s pogledom na pučinu.

Igralište Blato na Rabu obnovljeno je umjetnom travom uz pomoć UEFA-e, a Batarija u Trogiru kombinira sport i povijesni ambijent s kulama Kamerlengo i Sv. Marka. Mandaljena u Župi Dubrovačkoj nagrađena je arhitektonskom nagradom BIG SEE za svoj inovativni dizajn. Najpoznatije igralište u Hrvatskoj nalazi se uz dubrovačke zidine, smješteno na arheološkom nalazištu i proglašeno jednim od najljepših košarkaških terena na svijetu. Više o svemu tome pročitajte ovdje.