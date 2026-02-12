Galerija: Nesvakidašnji projekt građevinskog diva, najmodernija farme krava na 15.000 kvadrata

Hrvatski građevinski div ING-GRAD na društvenim se mrežama pohvalio jednim od svojih neobičnijih projekata – izgradnjom farme muznih krava. Riječ je o projektu dovršenom 2017. godine u Vagovini, u blizini Čazme i Bjelovara. U sklopu zahvata izgrađeni su objekti na više od 15.000 četvornih metara, među kojima se ističe centralno rotacijsko izmuzište s 40 muznih mjesta.

Kad pomislite na kompaniju Ing-Grad, mnogima od vas prvo na pamet padnu kulturna baština ili infrastrukturni objekti. No, jedna od njihovih posebno zanimljivih i drugačijih realizacija svakako je projekt farme muznih krava u Vagovini, koji je završen 2016., odnosno 2017. godine. Tog pomalo neuobičajenog projekta za njih prisjetili su se i iz same kompanije, a fotografije su podijelili i na svojim društvenim mrežama.

– Radovi na kompleksu ukupne površine 15.809 četvornih metara uključivali su građevinske, obrtničke i instalaterske radove. Rezultat je jedna od najsuvremenijih farmi muznih krava u Hrvatskoj, koju čine staja, sustav za gnojovku, izmuzište s laktofrizom, kompresorska stanica, ured veterinarskog tehničara i tehnologa, sanitarni čvorovi, spremišta, uredski prostori te niz drugih pratećih sadržaja. Projekt je obuhvaćao izgradnju suvremenih objekata prilagođenih potrebama moderne stočne proizvodnje – od sustava za mužnju i smještajnih prostora za životinje do logističkih jedinica i prateće infrastrukture, napisali su iz kompanije.

Dodali su kako ovaj projekt pokazuje da nisu usmjereni isključivo na klasičnu gradnju, već da mogu odgovoriti i na specifične zahtjeve industrije i poljoprivrede. Istaknuli su i da grade objekte koji su možda manje uobičajeni, ali jednako zahtjevni u pogledu izvedbe, standarda i preciznosti.

Top projekt u blizini Čazme

Zahvat je realiziran uz državnu cestu D43 Čazma – Bjelovar, gdje je za investitora Bovis poljoprivreda iz Čazme izgrađena farma muznih krava na katastarskim česticama 874/1, 874/2 i 874/3 k.o. Vagovina. Farma je projektirana i izvedena za kapacitet od 915 uvjetnih grla, a cjelokupna realizacija provedena je u skladu s važećom projektno-tehničkom dokumentacijom.

Na predmetnoj lokaciji prije zahvata nalazili su se postojeći objekti, uključujući staje, horizontalni silos, sabirne jame, lagunu i gospodarski objekt. Nakon rušenja postojećeg gospodarskog objekta (staje), na istom mjestu izgrađeni su novi objekti – izmuzište i nova staja. Nova staja izvedena je kao poluotvoreni objekt dimenzija približno 55 × 110 metara te je funkcionalno prilagođena suvremenom sustavu držanja muznih krava.

Unutarnja organizacija staje osmišljena je tako da omogućuje odvojene, ali međusobno povezane cjeline za ležanje i odmor životinja, slobodno kretanje unutar objekta te hranidbu u nečistom dijelu staje. Muzne krave drže se u sustavu slobodnog držanja s pojedinačnim ležištima na podu, uz dodatak sjeckane slame. Slama se obrađuje posebnim uređajem i sjecka na duljinu od tri do pet centimetara radi lakšeg održavanja higijene. Prostor s ležištima organiziran je u skladu s dnevnim ritmom ponašanja krava i svakodnevnim radnim procesima, a ležišni boksovi omogućuju proizvodnju tekućeg gnoja bez upotrebe stelje, piše u projektnoj dokumentaciji u koju smo malo ‘zavirili’.

Četrdeset muznih mjesta za ‘premium’ pasminu

Kretanje životinja unutar staje odvija se kroz hodnike smještene između redova boksova te između boksova i krmnog stola. Ti prostori, takozvani prljavi hodnici, koriste se za svakodnevno izgnojavanje i održavanje čistoće. Cjelokupni sustav gospodarenja gnojem prilagođen je intenzivnoj proizvodnji i usklađen s važećim propisima zaštite okoliša.

Centralno rotacijsko izmuzište s 40 muznih mjesta izgrađeno je kao zaseban objekt, uz koji je dograđeno porodilište. Izmuzište je izvedeno kao rotacijska platforma koja omogućuje samostalan ulazak krava u prostor za mužnju. Prije ulaska na platformu krave prolaze kroz pripremnu rampu, gdje se obavlja pranje vimena toplom vodom te sušenje toplim zrakom. Nakon ulaska u boks muzne jedinice postavljaju se na vimena, a po završetku mužnje vime se tretira zaštitnim sredstvima radi sprječavanja infekcija. Po završetku punog kruga rotacije muzne jedinice se automatski skidaju, a krave napuštaju platformu. U objektu su osigurane instalacije tople i hladne vode, a podne površine izvedene su kao protuklizne.

Kako piše u dokumentu, svi objekti na farmi izgrađeni su uz primjenu prirodne ventilacije, dodatno potpomognute ventilatorima, čime su osigurani odgovarajući mikroklimatski uvjeti za životinje. Na farmi se drže muzne krave pasmine Holstein Friesian, koje pripadaju skupini visokoproduktivnih mliječnih pasmina, a cjelokupan zahvat proveden je u skladu s važećim standardima dobrobiti životinja i zaštite okoliša.