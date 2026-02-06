Zelena piramida u srcu Tirola: Susjedi grade neobičnu zgradu, savršeni spoj funkcionalnosti i estetike

U srcu alpskog krajolika Južnog Tirola niče inovativni muzej i skladište koje spaja funkcionalnost i estetiku. Projekt talijanskog studija Peter Pichler Architecture spaja moderne izložbene prostore s naprednim prostorima za očuvanje kulturnih artefakata. Zelenim krovom koji izdiže zgradu iznad tla, arhitekti stvaraju vizualni nastavak prirodnog okruženja, a podzemne etaže i spiralno stubište osiguravaju optimalne uvjete za čuvanje povijesne građe.

Talijanski studio Peter Pichler Architecture predstavio je svoj dizajn za muzej i skladište u Južnom Tirolu u Italiji, koji će se uzdizati iz alpskog krajolika s kutnim zelenim krovom. Muzejski depo sadržavat će izložbene prostore, radionice, laboratorije i urede.

Bit će osmišljen kako bi pomogao u očuvanju i slavljenju kulturnih i arheoloških artefakata iz lokalne regije Južnog Tirola. U ovom kontekstu kutni zeleni krov uzdizat će se od tla i iznad ulaza okrenutog prema ulici, gdje će visoka ostakljena fasada osvjetljavati predvorje.

Uklapanje u karojolik

Peter Pichler Architecture dizajnirao je kosi krov kao produžetak planinskog okruženja zgrade, s namjerom da ga uklopi u dramatičan krajolik.

– Zeleni krov postaje produžetak krajolika, potičući kontinuitet i besprijekoran dijalog između arhitekture i njezinog prirodnog okruženja. Djelomičnim ugrađivanjem zgrade u tlo, projekt smanjuje njezinu percipiranu veličinu i poštuje okolni kontekst i tipologiju, rekli su iz Peter Pichler Architecture za dezeen.com.

Posebni uvjeti

Spiralno stubište u svijetlom predvorju vodit će do skladišnih i izložbenih prostora u podzemnim etažama, što će osigurati stabilnu temperaturu i vlažnost potrebne za očuvanje artefakata. Uredi muzejskog depoa imat će pak ostakljene fasade s pogledom na središnje trokutasto dvorište.

Arhitekti koji stoje iza ovog zanimljivog projekta se nadaju da će njihov dizajn za muzejski depo, koji je nedavno dobio odobrenje lokalnog vijeća kao javno-privatno partnerstvo, postati namjenski dom za arheološka istraživanja u Južnom Tirolu. Kao i okupiti kulturne objekte regije pod jednim krovom.

Dvostruka obaveza

Također, arhitekti ističu kako je novi dizajn u nastajanju bio suočen se s dvostrukom obvezom. S jedne strane trebalo je napraviti optimizirani objekt za očuvanje, a istovremeno odgovoriti i na kulturne zahtjeve regije. Što, kažu, nije bio lak zadatak.

– Za razliku od povijesne distribucije depoa različitih razmjera i programa razasutih po Južnom Tirolu, novi muzejski depo objedinjuje te funkcije u jedinstveni objekt, stvarajući integrirani regionalni prostor za arheološka istraživanja, poručuju iz Peter Pichler Architecture.