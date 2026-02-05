Zelena renesansa u Dalmaciji: Glavni gradski park dobit će novo lice, a isto čeka i dva važna trga

Šibenik uskoro ulazi u novo razdoblje uređenja javnih prostora u samom središtu grada. Planirana je obnova Perivoja Roberta Visianija, jednog od najvažnijih gradskih parkova, ali i zahvati na trgu ispred gradske uprave. Cilj je zaštititi zelenilo, unaprijediti funkcionalnost prostora i prilagoditi ga suvremenim potrebama građana. Prvi radovi mogli bi započeti već ove godine, ovisno o dinamici nabave i uvjetima na terenu.

Šibenik u nadolazećem razdoblju očekuju važni zahvati u samom središtu grada. Nakon godina intenzivnog korištenja javnih prostora, osobito tijekom raznih manifestacija i događanja, na red dolaze obnova Perivoja Roberta Visianija, jednog od najvažnijih gradskih parkova, ali i uređenje trga ispred zgrade gradske uprave, odnosno Krešimirova doma. Riječ je o projektima koji bi trebali unaprijediti kvalitetu javnog prostora i prilagoditi ga suvremenim potrebama građana, uz istodobno očuvanje povijesnih i ambijentalnih vrijednosti.

Zaštita zelenila i novi sadržaji

Perivoj Roberta Visianija tijekom blagdanskih i proljetnih manifestacija svakodnevno posjećuje velik broj ljudi, a u vrijeme događanja na njegovim se površinama postavljaju i ugostiteljske kućice. Takvo intenzivno korištenje nerijetko ostavlja posljedice na travnjacima, nasadima i cjelokupnom zelenilu. Upravo zato, očuvanje parka tijekom manifestacija jedan je od ključnih ciljeva predstojeće obnove, piše slobodnadalmacija.hr.

Pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj Maja Čeko navodi kako je izrađen opsežan idejni projekt te da Grad Šibenik uskoro ulazi u fazu definiranja konačnog obuhvata zahvata zajedno s projektantima. Plan je da se tijekom ove godine provede postupak nabave, a ako to vremenski i hortikulturni uvjeti dopuste, radovi bi mogli započeti, pa čak i završiti unutar iste godine. Dinamika će uvelike ovisiti o razdoblju pogodnom za sadnju pojedinih stabala i grmlja.

Projekt potpisuje Arhitektonski studio 25.4 mm, a u njegovoj izradi sudjelovali su i nadležni gradski odjeli, komunalna tvrtka Zeleni grad, Javna ustanova Tvrđava kulture te Ministarstvo kulture – Konzervatorski odjel u Šibeniku. Idejno rješenje predviđa nove pješačke površine kroz park, sadnju novih stabala i grmlja te uvođenje prirodnih ‘prepreka’ koje bi tijekom manifestacija trebale spriječiti prekomjerno gaženje i oštećivanje zelenih površina.

Obnova uključuje i postavljanje nove javne rasvjete, a financirat će se iz gradskog proračuna. Paralelno se pripremaju i projekti uređenja parka ispred Gospe Van Grada te trga ispred Krešimirova doma, no prioritet u ovom trenutku ostaje Perivoj Roberta Visianija. Vrijedi podsjetiti kako je upravo na gornjem platou perivoja prije nekoliko dana ponovno puštena u funkciju obnovljena fontana žene s vrčem, jedan od njegovih najprepoznatljivijih simbola.

Povijesni park u novom ruhu

Inače, Perivoj Roberta Visianija jedan je od najznačajnijih povijesnih parkova u središtu Šibenika. Oblikovan je krajem 19. stoljeća, 1895. godine, kao reprezentativni gradski perivoj, a posljednju veću obnovu doživio je krajem 20. stoljeća. Od svog nastanka zamišljen je kao prostor odmora, šetnje i društvenog života, s jasno izraženim krajobraznim i urbanističkim vrijednostima.

Perivoj je kaskadno uređen u tri prostorne cjeline, s jasno definiranim osima, fontanama, spomenicima i simetrično oblikovanim zelenim površinama. Takva kompozicija odražava tadašnje principe uređenja javnih parkova, u kojima su se skladno isprepletali hortikulturni elementi, pješačke komunikacije i urbani sadržaji.

U perivoju se nalazi bogat biljni fond, sastavljen od različitih vrsta stabala, grmlja i cvjetnih nasada, koji kroz desetljeća oblikuju prepoznatljivu vizuru ovog dijela grada. Park je opremljen urbanom opremom poput klupa, fontana i pješačkih staza, koje su u funkciji svakodnevnog boravka građana i posjetitelja.

Pješačke komunikacije kroz perivoj čine važan element njegove prostorne organizacije, omogućujući nesmetano kretanje kroz sve razine parka. Zahvaljujući obilju zelenila, perivoj ima značajnu ulogu u poboljšanju mikroklime užeg gradskog središta, osiguravajući hladovinu, smanjenje zagrijavanja i ugodniji boravak tijekom toplijih mjeseci.