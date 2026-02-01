Susjedi obnovili željezničku stanicu u Mariboru, još uvijek čeka se i mega projekt u glavnom gradu

Jedan od najvećih slovenskih gradova, Maribor, dobio je obnovljenu željezničku postaju. Riječ je o projektu vrijednom više od milijun eura, kojim su uređeni predvorje i vanjski prostor ispred kolodvora. Slovenija pritom provodi niz velikih ulaganja u željezničku infrastrukturu, a među najznačajnijima ističe se izgradnja novog željezničkog terminala u Ljubljani.

Slovenija nastavlja ulagati u modernizaciju željezničke infrastrukture, a nedavno je u Mariboru dovršena obnova predvorja i vanjskog prostora ispred željezničkog kolodvora. Državni tajnik Ministarstva infrastrukture, Andrej Rajh, zajedno s mariborskim gradonačelnikom Sašom Arsenovičem, simbolično je otvorio obnovljeni prostor, čime je obilježen završetak projekta vrijednog 1,3 milijuna eura.

Uređenje čekaonice i platoa

Radovi su obuhvatili cjelovito uređenje glavnog ulaza u kolodvor s novim kliznim vratima, uređene prolaze unutar predvorja te restauraciju spomenički zaštićenog stubišta. U središnjoj čekaonici obnovljeni su kameni pod, prozori i sat, a postavljena su i dva automata za prodaju karata – jedan unutar predvorja, a drugi ispred ulaza. Izgrađeni su nova čekaonica za putnike, sanitarni čvorovi te servisni prostori za zaposlenike. U predvorju, čekaonici, prostoru za prodaju karata i sanitarnim prostorijama ugrađeni su novi radijatori, dok su sustavi ventilacije i klimatizacije u potpunosti obnovljeni, čime je osiguran veći komfor putnika tijekom cijele godine.

Vanjski plato ispred kolodvora također je temeljito preuređen. Južni dio prostora dobio je novi sustav odvodnje i zbrinjavanja oborinskih voda, novo popločenje, suvremenu urbanu opremu i rasvjetu, a posađena su i nova stabla koja dodatno oplemenjuju prostor. Restauracija fasadnog kamena te obnova stubišta glavnog ulaza izvedene su u skladu s konzervatorskim uvjetima, čime je očuvana arhitektonska vrijednost i skladan izgled objekta.

Novi željeznički terminal u Ljubljani

Paralelno s projektom u Mariboru, u Ljubljani se gradi novi željeznički terminal, dio velikog javno-privatnog projekta vrijednog oko milijardu eura. Projekt se provodi u suradnji Vlade Republike Slovenije, Grada Ljubljane i Slovenskih željeznica, a završetak radova planiran je do kraja godine. Novi terminal predstavlja ključan iskorak u razvoju željezničkog sustava na nacionalnoj razini te će biti u potpunosti integriran s ostalim oblicima javnog prijevoza u glavnom gradu.

Terminal objedinjuje javne i komercijalne sadržaje, a realizacija projekta nedavno je dodatno ubrzana. U sklopu kompleksa izgrađena je nova autobusna stanica, parkiralište za 2.000 bicikala te parkiralište za automobile, čime se osigurava učinkovita povezanost različitih prometnih sustava. Suvremeni terminal povezan je s povijesnom željezničkom stanicom iz 1849. godine, koja ima status kulturnog dobra, dok će trgovi sa zelenim površinama dodatno unaprijediti prostor oko kolodvora. Krov terminala projektiran je tako da omogućuje obilje prirodne svjetlosti, stvarajući ugodnu i dojmljivu atmosferu za putnike. Izvođač radova je slovenska tvrtka Elea, zadužena za cjelokupnu realizaciju projekta.