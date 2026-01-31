Susjedi u niskom startu za ZOI 2026: Ova je ledena arena 'progutala' milijune, ali nikome nije žao

Arena Milano Santa Giulia predstavlja jedan od ključnih infrastrukturnih projekata Zimskih olimpijskih igara Milano Cortina 2026 i ujedno jednu od najvećih novih sportskih građevina izgrađenih u Italiji posljednjih desetljeća. Smještena u istoimenoj urbanoj zoni na jugoistoku Milana, arena je zamišljena ne samo kao privremeni olimpijski objekt, nego kao trajni generator urbanog, kulturnog i gospodarskog života grada nakon završetka Igara. Projekt arhitektonski potpisuje ured David Chipperfield Architects, u suradnji s inženjerskom kućom Arup, a koncept se temelji na suvremenoj reinterpretaciji klasičnog amfiteatra.

Arhitektonski studio David Chipperfield Architects i inženjerski studio Arup otkrili su fotografije hokejaške Arene Milano Santagiulia uoči Zimskih olimpijskih igara 2026., koje počinju 6. veljače.

Fotografije, snimljene na testnom hokejaškom događaju ranije ovog mjeseca, prikazuju troslojnu fasadu zgrade i glavnu arenu klizališta. Smještena u milanskoj četvrti Santa Giulia, arena za hokej na ledu Milano Santagiulia jedino je stalno mjesto koje se gradi za ovogodišnje Zimske olimpijske igre Milano Cortina 2026.

Inspiracija Koloseum

Arena je obavijena s tri trake vertikalne aluminijske obloge odvojene trakama ostakljenja. Između tih metalnih traka, LED trake su trebale pretvoriti fasade u ekran. Iako, nije jasno jesu li one dovršene.

Unutar arene, klizalište je okruženo s dva sloja sjedala, s korporativnim ložama iznad. Prema objavljenoj studiji, oblik zgrade inspiriran je gradskim Koloseumom.

– Eliptični oblik zgrade inspiriran je arhetipom amfiteatra, reinterpretiran modernom tektonikom i materijalima, rekao je za dezeen.com David Chipperfield Architects.

Lebdeća struktura

Građevina je oblikovana kao snažan volumen čija je monumentalnost ublažena ritmom horizontalnih prstenova i prozračnim staklenim pojasevima. Takav pristup stvara dojam lebdeće strukture i omogućuje vizualnu komunikaciju interijera s okolnim gradskim prostorom, što je jedno od temeljnih obilježja Chipperfieldova arhitektonskog jezika.

Pripremne aktivnosti za gradnju započele su već 2021. godine, no stvarni građevinski radovi na terenu intenzivirali su se tijekom 2023., nakon zaključenja financijske i ugovorne strukture. Investitor projekta je CTS Eventim, jedna od najvećih europskih kompanija za upravljanje eventima i dvoranama, dok je izvedba povjerena konzorciju Eteria / MSG Arena, uz niz specijaliziranih podizvođača.

Zahtjevna gradnja

Posebno zahtjevni bili su radovi na temeljima, s obzirom na geološke karakteristike područja Santa Giulia, koje je opterećeno industrijskim nasljeđem i složenim tlima. Temeljenje je stoga izvedeno pomoću gotovo devet stotina dubinskih pilota, čime je osigurana dugoročna stabilnost konstrukcije.

Metalnu nosivu strukturu izradile su talijanske tvrtke Cimolai i Soico, poznate po realizaciji velikih čeličnih konstrukcija diljem Europe.

Posebna pažnja posvećena je energetskoj učinkovitosti: krovna konstrukcija integrira fotonaponske sustave, a cjelokupna zgrada projektirana je u skladu s principima gotovo nulte potrošnje energije, čime se arena uklapa u šire ciljeve održivosti koje organizatori Igara ističu kao temeljnu vrijednost.

Rast troškova

Trošak izgradnje arene u početnim projekcijama iznosio je oko 180 milijuna eura, no tijekom realizacije, uslijed rasta cijena građevinskih materijala i složenosti izvedbe, procjene su u javnosti rasle. Iako konačni iznos nikada nije službeno potvrđen u jedinstvenom dokumentu, projekt se i dalje smatra jednim od najznačajnijih privatno financiranih olimpijskih objekata u povijesti Zimskih igara.

Fotografije su snimljene tijekom probnog događaja za Olimpijske igre 9. siječnja, usred zabrinutosti da područje neće biti u potpunosti dovršeno na vrijeme za otvaranje igara. Tada su objavljenje i neke izmjene u projektu.

Naime, arena je originalno trebala imati prostor za 14.000 mjesta , ali prema riječima predsjednika Međunarodne hokejaške federacije Luca Tardifa, bit će ‘malo prekratka’. Prema posljednjim dostupnim informacijama imat će 11.800 sjedala.

Organizatori: Sve spremno za korištenje!

Unatoč ovome, organizatori Olimpijskih igara poručuje kako su testna događanja u areni dokaz da će mjesto biti spremno za korištenje tijekom Olimpijskih igara.

– Oduvijek smo bili uvjereni da to možemo učiniti i ovo je dokaz. To je važan test jer će nam omogućiti da točno repliciramo olimpijske dane, kada ćemo imati tri utakmice dnevno, i jer će nam omogućiti da shvatimo kako poboljšati sportske elemente i organizaciju arene zajedno s onima koji na tome rade, rekao je glavni direktor za igre Fondazione Milano Cortina 2026, Andrea Francisi.