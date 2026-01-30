Ovo je pobjedničko rješenje za proširenje istarskog groblja, neočekivano moderan i praktičan koncept plijeni pažnju

Izabrano idejno rješenje za proširenje groblja Laste u Rovinju. Prvonagrađeni rad je suvremeno i odmjereno rješenje jednog od najosjetljivijih gradskih prostora. Stručni žiri prepoznao je njegovu jasnoću koncepta, funkcionalnost i kvalitetan odnos prema krajobrazu. Projekt se također istaknuo sposobnošću povezivanja memorijalne funkcije s dugoročnim razvojnim potrebama grada. Upravo će ovo rješenje poslužiti kao temelj za izradu plana uređenja lokacije i daljnju projektnu dokumentaciju. Evo detalja.

Zaključen je projektni natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističko-krajobraznog rješenja proširenja Gradskog groblja Laste u Rovinju. Natječaj su proveli Grad Rovinj i Društvo arhitekata Istre, a interes stručne javnosti potvrdio je velik broj kvalitetnih prijedloga.

U zadanom roku pristiglo je ukupno 15 radova, od kojih je većina zadovoljila sve formalne i sadržajne uvjete. Ocjenjivački sud donio je konačnu odluku o nagrađenim radovima na sjednici održanoj 24. prosinca 2025. godine, a o radovima su odlučivali: Helena Paver Njirić, Alan Kostrenčić, Bruno Juričić, Ksenija Jurčić Diminić, Berislav Iskra i Jasmina Bašić, uz savjetnike Valentinu Krizman, Željka Zgrablića i Zorana Glivarca.

Prvonagrađeno rješenje

Prva nagrada dodijeljena je radu koji je ocijenjen kao najcjelovitije i najuravnoteženije projektnu rješenje. Autori su: Autori: Mina Hiršman, Uroš Rustja, Primož Žitnik, Špela Muhič, Sara Bogicevic, Urška Beuermann, Julia Štrancar, Maks Petrovčič, Dušan Stupar i Tomaž Stupar.

Ocjenjivački sud istaknuo je jasnoću prostornog koncepta, skladan odnos arhitekture i krajobraza te osjetljiv pristup kontekstu groblja. Na temelju prvonagrađenog rada trebao bi se izraditi plan uređenja proširenja groblja te potrebna dokumentacija za realizaciju.

Rješenje nudi suvremenu interpretaciju memorijalnog prostora uz visoku razinu funkcionalnosti i racionalnosti. Posebno je naglašena mogućnost fazne realizacije i prilagodbe budućim potrebama. Autori su, prema parametrima natječaja, uspješno povezali urbanističke, arhitektonske i krajobrazne elemente u jedinstvenu cjelinu. Takav pristup prepoznat je kao kvalitetna osnova za daljnju izradu planske i projektno-tehničke dokumentacije.

Ostale nagrade

Autori drugo nagrađenog rada je ekipa iz MVA/ Mikelić Vreš arhitekti: Marin Mikelić, Tomislav Vreš, Fran Stanić, Sara Jurković, Matea Kanjer, Doria Gobić, Boris Gerenčević. Iza trećenagrađenog rada stoje Mirela Bošnjak, Mirko Buvinić, Maja Furlan Zimmermann, Domagoj Vranješ i suradnik Luka Uchytil. Dok su rad koji je rangiran na četvrtom mjestu izradili: Vladimir Ževrnja, Tvrtko Ževrnja, Eric Ivić, Zrinka Ževrnja, Milovan Hinić i suradnik Mijo Mandurić, a rad koji je završio na pet mjestu: Maša Medoš, Dora Vitlić i Petar Banda.

Ističe se kako su svi spomenuti radovi postigli visoku razinu stručnosti i raznolikost pristupa istoj temi, kao i da je svaki od njih ponudio je specifična rješenja u pogledu organizacije prostora, oblikovanja i krajobraznog uređenja. Uz napomenu kako je ocjenjivački sud valorizirao i njihovu estetsku kvalitetu, kao i realnost provedbe u zadanom kontekstu.

Dodjelom ukupno pet nagrada istaknuta je širina kvalitetnih ideja pristiglih na natječaj. Javnost će imati priliku upoznati sve natječajne radove na planiranoj izložbi. Time će se završetak natječaja dodatno otvoriti prema građanima i stručnoj zajednici.

Dva rada isključena

Natječaj je trajao od 1. listopada do 5. prosinca 2025. godine, a bio je otvoren za sve ovlaštene autore koji su željeli ponuditi cjelovito i provedivo rješenje. Ukupno je zaprimljeno 15 radova u regularnom roku, što potvrđuje aktualnost teme i značaj lokacije.

Dva rada isključena su zbog formalnih razloga, dok su dodatna dva diskvalificirana sukladno pravilima natječaja. Preostali radovi ušli su u detaljnu stručnu analizu i usporedbu.

Pri ocjenjivanju se posebna pažnja posvetila jasnoći koncepta, funkcionalnosti i odnosu prema prostoru groblja kao mjestu sjećanja i tišine. Završetkom natječaja stvoren je temelj za daljnje planske i projektne korake. Proces je ocijenjen transparentnim i u skladu s važećim zakonskim i stručnim propisima.

900 novih grobnih mjesta

Proširenje će zahvatiti površinu od 19.026 četvorna metra, na koliko se planira oko 900 novih grobnih mjesta i gradnja nove zgrade od 900-tinjak kvadrata. Sve navedeno trebalo bi se izgraditi za oko 9,5 milijuna eura s uključenim PDV-om.

Treba reći i da se groblje Laste nalazi sjeverno od kulturno-povijesne cjeline grada, a zahvat će ‘pokriti’ zonu sjeverno, istočno i južno od dosad iskorištenog prostora. Obuhvatit će više katastarskih čestica, a pokrenute su i izmjene u prostoru da bi se proširio obuhvat i odgovorilo potrebama zajednice.