Tunel od Hrvatske do Italije i podsljemenska obilaznica: Zaboravljeni projekti poznatog domaćeg arhitekta

Novi Maksimir predstavljen je uz lošu prezentaciju: 'Ovo će se izučavati na PR studijima'
Novi stadion napokon je dobio svoje lice, ali način predstavljanja izazvao je brojne kritike i pitanja
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17. listopad 2026.
Branko Kincl radio je ideju za novi Maksimir, a realizirani su mu Kaptol Centar i Zračna luka u Zagrebu. Dvije mega prometne ideje ostaju na papiru.
Neke ideje lakše se, a druge teže realiziraju. Kad se govori o liku i djelu Branka Kincla, arhitekt i dugogodišnji profesor na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu ima niz realiziranih zgrada, ali i neke koji ostaju 'na papiru'.
Uz izgrađene Zračnu luku Franjo Tuđman, Centar Kaptol u Zagrebu te niz drugih Kinclovih projekata koji su zaživjeli, najpoznatiji nerealizirani, vjerojatno je Stadion Maksimir po ideji koju je Kincl razvio s Nikolom Filipovićem nakon kandidature Hrvatske za Europsko prvenstvo 2012. godine.
Ipak, imao je i dvije prometne studije o kojima više nitko ne govori. Nešto slično vjerojatno se neće realizirati ni razmatrati, ali zbog njihovog razmjera vrijedi ih se prisjetiti. Jedna je ideja tunel Hrvatska-Italija na području sjevernog Jadrana, a druga golema sjeverna 'obilaznica Zagreba', mega splet tunela i vijadukata.
Osim po stambenim projektima koji su Kinclu realizirani u Petrovoj, Dubravi i u Borovju, arhitekt je javnosti dobro znan i po trenutno iznimno aktualnom Stadionu Maksimir. Kincl je, naime, autor projekta rekonstrukcije, modernizacije i dogradnje stadiona, pokrenutog u 1990-tim godinama, a rekonstrukcija je uključivala i sjevernu tribinu. No, ta ideja koju je razradio s kolegom Nikolom Filipovićem nije zaživio, već se upravo raspravlja o novoodabranom idejnom rješenju za rekonstrukciju zone SRC Svetice i Stadiona Maksimir.
Kincl je autor i svim putnicima poznao novog putničkog terminala Zračne luke Franjo Tuđman u Zagrebu, koja je i jedan od arhitektovih najvećih i najmodernijih infrastrukturnih projekata. Za to djelo dodijeljene su mu pestižne međunarodne nagrade, poput WAN Award 2017 i BigSEE Architecture Award 2022. godine.
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Uz ove realizirane, prije više desetljeća, Branko Kincl napravio je i projekte za koje je u nastanku bilo za pretpostaviti da se neće u cijelosti realizirati. Projekti su toliko veliki da su možda od samog početka bili osuđeni na to da ih se neće izvesti, ali - tko zna. Kincl je ionako izveo studije, odnosno analizirao mogućnost izvedbe, nakon čega se planovi nisu razvili prema izgradnji. Riječ je o pomorsko-prometnom tunelu između Istre i Grada u Italiji, u pokrajini Gorica, te o vijaduktu koji bi spojio krajnji istok s krajnjim zapadom Zagreba.
U radu 'O Zagrebu usput i s razlogom', povjesničar umjetnosti Ivo Maroević osvrće se na tri rada u prostorima izvan Zagreba, a za najveći, tunel koji spominjemo, ističe da je prostorni koncept. Riječ je o konceptu Pomorsko-cestovni tunel Savudrija-Grado, nastalom u 1996. godini.
No, nije navedeno više o samom konceptu. Nešto više pronalazi se na stranici Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, budući da je Branko Kincl bio akademik i profesur emeritus i na toj su stranici navedeni svi detalji iz Kinclova arhitektonskog djelovanja. Navedeno je samo da je izradio Studiju prometnog utjecaja Savudrija-Grado, no ni tu nema više detalja.
Inače, i Savudrija i Grado su na sjevernom Jadranu, zračne linije udaljenosti od oko 23 kilometra, a Kincl je mogao proučavati promet u ovom predjelu jer se mjesta nalaze na suprotnim stranama Tršćanskog zaljeva. U svojoj analizi mogao je proučavati prometne tokove sjevernog Jadrana, od prekograničnih veza, pomorskog prometa, turističke migracije i druge oblike kretanja u tom dijelu Jadrana. U tom razdoblju očito se nije zagrizlo za izgradnju budući da nakon Studije prometnog utjecaja nije bilo naznaka da se ide u daljnje korake prema srealizaciji.
Studija kakvu je radio Kincl, treba reći, izrađuje se da bi se procijenilo kako će izgradnja ili rekonstrukcija novog objekta utjecati na postojeći prometni sustav.
Na stranici HAZU-a navedena je i Urbanističko-prometna studija sjeverne tangente, koju je radio u suradnji s institutom građevinarstva Hrvatske, a bio je autor i voditelj te studije. Ovaj projekt iz 2006. godine pod profesorovim vodstvom izradili su Kincl, Silvio Bašić, s osam kolega s Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu te radna grupa u sastavu 11 stručnjaka s Instituta građevinarstva Hrvatske. Na studiji su radili i drugi stručnjaci.
Ukratko, izradu urbanističko-prometne studije Sjeverne tangente naručio je Grad Zagreb 2006. godine zbog dugogodišnjih prometnih problema, osobito u sjevernim dijelovima grada. Kako je navedeno u pojašnjenju, prostorni razvoj Zagreba i okolnih naselja, uz nedostatak kontinuirane prometne veze u smjeru istok-zapad uzrokovao je veliko opterećenje prometne mreže.
Prijedlog je bila planirana trasa duga oko 27 kilometara između autocesta za Krapinu i Varaždin, kako je navedeno u opisu. Oko 60 posto trase predviđeno je u objektima, ponajviše tunelima, kako bi se smanjio utjecaj na izgrađene dijelove grada te na zelenilo i na zaštićene prostore. Projekt bi povezao istočni i zapadni dio podsljemenske zone u vidu 'podsljemenske obilaznice', no u kasnijim planovima studija nije verificirana te nije uključena u pretposljednje izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana (GUP-a iz 2016. godine. Više o Kinclovoj viziji preobrazbe Maksimira pročitajte ovdje.
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