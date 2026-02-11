Stari grad na sjeveru se dograđuje i dobiva dva jezera, posao za 1,5 milijuna eura dobila lokalna ekipa

Grad Đurđevac zaključio je natječaj za revitalizaciju i dogradnju kompleksa utvrde Stari grad, a posao vrijedan 1,45 milijuna eura dobile su tvrtke Dinamik i Apex Construction iz Novog Virja. Projekt predviđa rekonstrukciju zapadnog krilnog zida i jugozapadne kule u punoj visini, uz očuvanje povijesne autentičnosti temeljem konzervatorskih analiza. U sklopu zahvata planirano je uređenje biljetarnice i suvenirnice unutar prostora bedema te primjena kombinacije tradicionalnih i suvremenih materijala. Krajobrazno rješenje uključuje izgradnju dvaju jezera, drvene šetnice i nove hortikulturne sadržaje.

Grad Đurđevac zaključio je natječaj za projekt Revitalizacija i dogradnja kompleksa na utvrdi Stari grad. Riječ je o projektu koji će obuhvatiti generalnu obnovu zgrade od posebnog povijesnog ili arhitektonskog značenja. Za posao je odabrana zajednica ponuditelja iz Novog Virja, tvrtke Dinamik i Apex Construction.

Početna vrijednost natječaja iznosila je 1.085.700 eura, dok prihvaćena ponuda iznosi 1.451.326,58 eura. Treba spomenuti kako su odabrani izvođači ujedno bili i jedini ponuditelji.

Obuhvat radova

Zbog prezentacije cjelovitosti predutvrde zapadni krilni zid i jugozapadna kružna kula rekonstruirati će se u punoj visini s kruništem i krovištem kule. Visina zapadnog krilnog zida, a time i visina kruništa kule rekonstruirani su temeljem provedene konzervatorske analize.

Položaj, odnosno razina drvenog ophoda na tom zidu određena je komparacijom s primjerima obrambene arhitekture istog perioda, a u odnosu na visinu kruništa. Razina drvenog ophoda određuje i visinsku kotu završne terase zapadne kružne kule, koja se koristila kao platforma za topove.

Izdvojeni članak Biskupski dvor ide u milijunsku rekonstrukciju: Umjesto svećenika nakon 14 mjeseci bauštele dolaze novi stanari

Zapadni dio južnog poteza obrambenog zida predutvrde prezentirat će se u punoj visini i širini zida, u dijelu od povijesnog ulaza do rekonstruirane jugozapadne kružne kule. U prostoru debljine zida i kružne kule planiran je smještaj biljetarnice i suvenirnice.

Zapadni zid, jugozapadna kula i zapadni dio južnog zida s vanjske strane obložit će se opekom povijesnog formata, a s unutrašnje, dvorišne strane COR-TEN čelikom. Obloga u razini kruništa i kata jugozapadne kule izvest će se hrastovim daskama, a krovište kule je planirano kao drveno s pokrovom od arišove šindre.

Top materijali

Zapadni zid, jugozapadna kula i zapadni dio južnog zida s vanjske strane obložit će se opekom povijesnog formata, a s unutrašnje, dvorišne strane COR-TEN čelikom. Obloga u razini kruništa i kata jugozapadne kule izvest će se hrastovim daskama, a krovište kule je planirano kao drveno s pokrovom od arišove šindre.

Pod biljetarnice i suvenirnice bit će obložen epoxi smolom. Ophod na zapadnom bedemu i u jugozapadnoj kuli izvesti će se hrastovim daskama debljine 6 i širine 10 centimetara. Nastupnice na stubištu za bedem također će se izvesti hrastovim daskama debljine 4 centimetara.

Čelična konstrukcija

Tlocrt prizemlja je pravokutnog oblika spojenim sa kružnim dijelom zatvorenog prostora. Kat je kružnog tlocrta sa stožastim krovom a pokrov se predviđa sa drvenim šindrom. Glavnu nosivu konstrukciju vertikalnih elemenata čine čelični profili uklopljeni u vanjske zidove čiji je raster prilagođen postizanju zaobljene geometrije i kao prihvat zidnih i krovnih obloga.

Stupovi se postavljaju na osnom rasteru oko 75 centimetara vruće valjani profili KC 100x100x5 a na spregovima prizemlja KC 100x100x8. Konstrukcija stožastog krovišta kule izvodi se pak kao drvena u kombinaciji sa čeličnim zategama. Dok se čelični okviri pravokutnog dijela prizemlja izvode vruće valjanim profilima HEA 160 i HEA 300, prema planu pozicija.Na razini stropne konstrukcije predviđeni su čelični profili HEA 160 spregnuti sa armirano-betonskom tlačnom pločom.

Izdvojeni članak Top 5 velikih rekonstrukcija hrvatskih dvoraca: Čarolija prošlosti u novom ruhu

Nosiva konstrukcija zapadnog bedema je čelična a sastoji se od čeličnih profila HEA 300, HEA 200 i UPN 200. Glavnu nosivu konstrukciju čine čelični okviri poprečno upeti u armirani-betonski temelj na razmacima od 1,50 m. Čelični okvir čine vruće valjani profili HEA 240 (stupovi). Sekundarne nosače za prihvat zidnih obloga čine vruće valjani profili KC 160x100x5HEA 180.

Dva jezera

U sklopu projekta predviđa se izgradnja dva jezera. Planirana dubina je 3 metra s nagibom pokosa 1:4. Sve prema dokumentu Krajobrazno uređenje okoliša Starog grada u Đurđevcu, a koji je izradio Vita projekt. Prema navedenom projektu iskop jezera izvodit će se u suhom, a da bi se osigurala stabilnost pokosa, potrebno je osigurati već spomenut pravilan nagib pokosa, ugraditi tražene materijale te osigurati dostatnu zbijenost.

Koncept se bazira na snažnom linijskom elementu drvene staze koji je ublažen organskom linijom jezera i valovitim formama modeliranog terena i travnjačke vegetacije. To omogućuje stvaranje sekundarnih pješačkih komunikacija koje korisnike provode kroz razne boravišne prostore i točke sagledavanja okolnog prostora gdje se izmjenjuju vizure prema utvrdi i jezeru.

Treba reći i da je krajobraznim rješenjem planirano uređenje uzdignutih šetnica s manjim boravišnim zonama, postava urbane opreme i informacijskih sadržaja (informacijsko-edukativne ploče) te oblikovanje jezera kao povijesnog elementa. Planirana je grupirana sadnja biljnog materijala, poglavito ukrasnih trava te vodenog bilja uz obalu jezera, dok je uz boravišne prostore planirana sadnja visokih stablašica.

Već se radi

Na utvrdi Stari grad Đurđevac aktualni su radovi na obnovi fasade. Tek sada, kada je skinut završni sloj stare fasade, jasno se može vidjeti kako je utvrda nekada građena i koliko je truda, preciznosti i vremena uloženo u njezinu gradnju.

Inače, Stari grad jedan je od najsačuvanijih primjera gotičko-renesansnih utvrda u kontinentalnoj Hrvatskoj. Nekada okružen nepreglednom močvarom, pripada tipu utvrde Wasseburg, prepoznatljivog po jedinstvenom poligonalnom tlocrtu. Početak gradnje seže u 14. stoljeće, a tijekom kasnijih stoljeća utvrda je dograđivana, uključujući i Branič kulu koja datira iz 16. stoljeća.

– Trenutno na utvrdi provodimo radove na obnovi fasade, za što smo dio sredstava osigurali preko projekta Ministarstva kulture i medija RH, dok je preostali dio financiran iz gradskog proračuna. Cjelokupni projekt obuhvaća, osim uređenja fasade, izgradnju bedema i vidikovca, suvenirnice, dva jezera, nove šetnice te kompletno uređenje okoliša i rasvjete. Grad kontinuirano radi na pripremi i provedbi projekata za obnovu svojih kulturnih dobara, a upravo kroz ovakav segmentirani pristup iz godine u godinu uspješno obnavljamo našu utvrdu, rekao je ranije gradonačelnik, Hrvoje Janči.