Poljaci će graditi u Njemačkoj: Kreće top projekt revitalizacije povijesne željeznice u Berlinu

U Njemačkoj kreće revitalizacija povijesne Siemensbahn linije u Berlinu. Projekt i2030 obnovit će 4,5 kilometara dugu dionicu između Jungfernheidea i Gartenfelda, omogućujući brz i izravan spoj Siemensstadt Squarea s glavnom željezničkom mrežom Berlina i zračnom lukom BER. Novi spoj uvelike će poboljšati prometne veze, olakšati svakodnevni prijevoz građana i zaposlenika te potaknuti urbani razvoj područja.

Veliki infrastrukturni projekti nastavljaju se diljem svijeta, a jedan od zanimljivijih u Njemačkoj je revitalizacija povijesne Siemensbahn željezničke linije u Berlinu. Projekt i2030 obuhvaća modernizaciju i obnovu veze dugu 4,5 kilometara između Jungfernheidea i Gartenfelda, pružajući izravan i brz spoj Siemensstadt Squarea (stambeno-inovacijskog područja) s Ringbahnom, glavnom željezničkom mrežom Berlina. Linija će omogućiti brzi pristup Berlin Central Stationu i zračnoj luci Berlin Brandenburg, čime se značajno poboljšavaju prometne veze za građane i zaposlenike.

Siemensstadt je od ranog 20. stoljeća jedno od najvećih industrijskih područja Berlina. Još 1912./1913. godine ondje je radilo oko 24.000 ljudi. Siemensbahn, otvorena 1929. godine, prvotno je služila za olakšavanje prijevoza zaposlenika tvrtke Siemens i lokalnog stanovništva. Nakon Drugog svjetskog rata i bojkota S-Bahna koji je počeo gradnjom Berlinskog zida, linija je zatvorena 1980. godine i desetljećima ostala neupotrebljiva. S projektom i2030 Siemensbahn dobiva novu funkciju, prilagođenu suvremenim prometnim potrebama i urbanom razvoju Berlina.

Paket brojnih ugovora

Paket ugovora 2, nazvan ‘KIB Neubau’, povjeren je konzorciju PORR – KEMNA BAU – MCE, a uključuje izgradnju svih građevinskih struktura potrebnih za funkcionalnost linije. To obuhvaća željezničke mostove, stanice, pješačke tunele, zaštitne zidove od buke i potporne konstrukcije na dionici između stanice Westhafen i “Unteren Spreebrücken” te u području Gartenfeld stanice.

Uz građevinske radove, paket uključuje i zemljane radove, izvođenje civilnih građevinskih usluga te izgradnju logističkih prostora potrebnih za učinkovitu realizaciju projekta. Ovaj paket predstavlja temelj za ponovno uspostavljanje Siemensbahn linije, omogućujući njezinu sigurnu i dugoročnu funkcionalnost.

Model partnerstva za prugu

Projekt Siemensbahn primjenjuje inovativni model ‘track partnership’, temeljen na integriranoj suradnji svih uključenih strana. Planiranje i izvedba provode se zajednički, od prvih faza projekta, kroz više stručnih disciplina. Takav pristup omogućava iskorištavanje sinergija, osiguranje visoke kvalitete izvedbe te poštivanje rokova i budžeta. Cilj modela partnerstva je efikasna i održiva realizacija linije između Jungfernheidea i Gartenfelda, doprinos modernom, ekološki prihvatljivom i pouzdanom gradskom prometu.

– Ponosni smo što možemo primijeniti naše dugogodišnje iskustvo u izgradnji željeznica na ovom ključnom infrastrukturnom projektu. Model partnerstva ubrzava realizaciju i omogućava ciljanu, koordiniranu suradnju svih uključenih strana, istaknuo je Karl-Heinz Strauss, izvršni direktor PORR-a.

Izazovni uvjeti izvođenja radova

Realizacija Siemensbahn linije odvija se u gusto naseljenom urbanom području, često uz postojeću infrastrukturu koja je i dalje u funkciji. To zahtijeva precizno planiranje logistike i izvođenje radova unutar ograničenih vremenskih okvira koje propisuje Deutsche Bahn.

Projekt uključuje i radove u blizini zaštićenih građevina te intervencije u objektima od kulturne i povijesne važnosti. Radovi se odvijaju i uz rijeku Spree, što dodatno zahtijeva posebne mjere zaštite okoliša. Tijekom natječajne faze izrađen je BIM model, koji omogućuje rano planiranje kompleksne logistike, koordinaciju svih radova i učinkovitu realizaciju projekta.

Projekt i2030 pokazuje kako povijesne infrastrukture mogu dobiti novu svrhu kroz modernu tehnologiju i integrirani pristup gradnji. Siemensbahn će pružiti brze i pouzdane veze za Siemensstadt Square i okolna područja, smanjiti prometne gužve i doprinijeti održivom urbanom razvoju. Kroz model suradnje i napredne metode planiranja, projekt potvrđuje poziciju PORR-a kao jednog od vodećih stručnjaka u željezničkoj i infrastrukturnoj gradnji na međunarodnoj razini.