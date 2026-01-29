Već 5 godina grade 17 km ceste: Za veliko kašnjenje HC i Butković krive podzemne vode

Prvi dio ceste koja bi u punom profilu trebala povezati Vrbovec, Bjelovar i Viroviticu s državnom granicom krenuo se graditi u 2019. godini. Nedugo nakon početka radova od Vrbovca do Farkaševca odabran je izvođač i za novu fazu, 17 kilometara do Bjelovara. Odlučeno je da će posao od oko 35 milijuna eura zajednički odraditi Kamgrad i Pedom asfalti, no negdje im je zapelo budući da radovi kasne oko godinu i pol dana. Ministar Oleg Butković i predsjednik Uprave Hrvatskih cesta nedavno su otkrili razlog kašnjenja, ali i kad će zatvaranje gradilišta.

Godinu i pol dana kasnije u odnos na predviđeni rok završetka radova, tema u cestogradnji je pravac Farkaševci-Bjelovar, dio puno većeg poduhvata povezivanja Vrbovca, Bjelovara i Virovitice s državnom granicom. Projekt se najavljuje od 2009. godine, a u travnju 2019. otvorena je trasa od Vrbovca do Farkaševca. Do Bjelovara je preostalo izgraditi 17 kilometara, a izvođač na ovoj trasi uveden u posao 2021., još uvijek radi.

Odluka o dodjeli ugovora odabranom izvođaču, zajednici Kamgrada i Pedom asfalta objavljena je 9. kolovoza 2021., a radovi dosad kasne oko godinu i pol dana. Razlog za sve, pojasnili su ministar mora, prometa i infrastrukture, Oleg Butković i predsjednik Uprave Hrvatskih cesta, Ivica Budimir, kažu, bilo je problema s podzemnim i poplavnim vodama na naplavnom području, a konačni završetak radova najavljuju ove godine.

‘Tvrdoglavi’ problemi na naplavnom području

Izgradnja dionice brze ceste Farkaševac-Bjelovar, dijela D12 koja bi u punom profilu trebala povezati Vrbovec, Bjelovar i Viroviticu s mađarskom granicom zasad kasni oko godinu i pol dana. Nakon što je u travnju 2019. u promet pušteno 10,6 kilometara ceste od Vrbovca do Farkaševca, nastavak prema Bjelovaru u duljini od 17 kilometara odvija se sporije od planiranog.

Podsjećamo da je gradonačelnik Dario Hrebak na sjednici Sabora 15. rujna 2025. godine iznio frustracije u vezi kašnjenja izvedbe na preostalih 12 kilometara, nakon što je prvih 5 kilometara ovog dijela projekta završeno. Od ministra Olega Butkovića ‘izvukao’ je da su radove usporili problemi s realizacijom ugovora, rast cijena te potreba za dodatnom regulacijom vodotoka, zbog čega je bilo nužno podizanje nivelete ceste. Kao novi rok spominjao se završetak tijekom sljedeće godine, no spomenuti problemi i dalje se rješavaju.

Nakon potpisivanja ugovora o dodjeli EU sredstava za nastavak brze ceste prema Virovitici, na istu temu se osvrnuo predsjednik Uprave Hrvatskih cesta, Ivica Budimir izjavivši da je dovršetak dionice Farkaševac-Bjelovar odgođen od svibnja 2025. zbog problema s podzemnim i poplavnim vodama na naplavnom području. Stoga je trasa morala biti preprojektirana, a niveleta ceste podignuta kako voda ne bi ugrozila prometnicu. Budimir je naveo da je preprojektiranje sada završeno te da je dio radova već izveden.

Preduvjet za završetak posla

Kao trenutačni preduvjet za nastavak radova istaknuto je čišćenje odvodnih kanala, što trebaju provesti Grad Bjelovar i Hrvatske vode. Budimir je rekao da se podizanjem razine vode dodatno otežava dovršetak gradnje, ali je izrazio nadu da bi dionica do čvora Bjelovar mogla biti završena prije ulaska u novu zimsku sezonu 2026..

Ministar Butković najavio je i sastanak s Hrvatskim vodama, naglasivši da kašnjenja traju dugo i da su građani nezadovoljni, dok je župan Marko Marušić poručio da su svi dionici napokon prepoznali ozbiljnost problema završetka ove ceste. Prema posljednjim službenim najavama, cesta je trebala biti gotova na ljeto ove godine.