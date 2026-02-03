Gradilište Još jedno bolničko gradilište: Izgradnja od preko 200 milijuna mogla bi premašiti i projekt 'Rebra'

Nina Šantek baustela.hr

03. veljača 2026.

Nakon završetka uklanjanja starih objekata u okviru Klinike za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević, kreće izgradnja novih objekata. Grade se u više faza, odnosno u Fazi A i Fazi B, s podfazama. Izrada glavnog projekta, pripremni radovi i izvedba dviju ključnih etapa procijenjene su na preko 200 milijuna eura, a projektni zadatak otkriva točnu podjelu rada. Istaknuto je da se projekt realizira po modelu ‘Design and build’, te da se radi buduća centralna zgrada bolnice, a predviđeno trajanje ugovora je 33 mjeseca.

Kako napreduju radovi na prvoj, započetoj Fazi A Klinike Dr. Fran Mihaljević? | Foto: Ing-grad (Facebook)

Nakon rušenja starih objekata, Klinika za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević dobiva nove, suvremene kapacitete. Klinika upravo traži izvođača glavnog projekta i izvedbu radova koji bi zajedno mogli koštati i više od ogromnog projekta rekonstrukcije i dogradnje KBC-a Zagreb – s cijenom koja prelazi 200 milijuna eura. Rok za dostavu ponuda je 12. ožujka, a radi se o baš obuhvatnom poslu.

Veći kapaciteti i modernizacija

Klinika za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević, smještena poviše važne zagrebačke prometnice, Ulice Medveščak, već neko vrijeme je gradilište. Rušili su se paviljoni 3, 4 i 1/5, a gradilište je prijavljeno 3. ožujka pri čemu je radove uklanjanja vršio odabrani ponuditelj Eneos. Rušenje je zahvatilo dotad najstariju zgradu bolnice u sklopu Klinike, sagrađene davne 1893. godine, a njenu funkciju u budućnosti će zamijeniti i proširiti novi objekti, za koju je netom pokrenut postupak u javnoj nabavi.

Natječaj težak 203.677.556,18 eura otvorenom do 12. ožujka, traže se izrada glavnog projekta, ali i izvedbu građevinskih radova na proširenju i modernizaciji kapaciteta. Konkretno, nabava zahvaća Fazu A i Fazu B unutar kompleksa.

– Projekt se realizira po modelu ‘Design and build’, u što je uključena izrada Glavnog i Izvedbenog projekta te izgradnja zgrade Faza B budućeg kompleksa centralne zgrade bolnice, pojašnjeno je u projektnom zadatku.

Više novih ‘bolnica’

Projekt izgradnje centralnog bolničkog kompleksa provodi se sukladno Zakonu o gradnji, krenuvši od članka 129. ranijeg zakonskog okvira, a nastavivši se u skladu s člankom 87. istog zakona. Time je cilj tijekom realizacije osigurati sve preduvjete za ishođenje građevinske i uporabne dozvole za cjelokupni centralni bolnički kompleks, uključujući zgradu Faze A, sve zgrade Faze B te novoizvedeni energetski kanal.

Rušenje starih objekata krenulo je u ožujku ove godine | Foto: Klinika za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević

Uz to, predviđeno je da se projekt provodi u fazama. U svibnju 2025., započela je izgradnja Faze A i rekonstrukcija energetskog kanala, za što se izrađuje dokumentacija. Faza B, koja je predmet ovog nadmetanja, obuhvaća izgradnju zgrada B1, B2 i B3 te je sastavni dio cjelovitog projekta buduće centralne zgrade bolnice. Izvođenje radova u Fazi B mora biti usklađeno s paralelnim izvođenjem radova na Fazi A i energetskom kanalu, što zahtijeva posebnu pažnju u organizaciji i dinamici gradilišta.

Radovi se svakako odvijaju unutar aktivnog bolničkog kruga, zbog čega su ponuditelji obvezni prilagoditi organizaciju gradilišta specifičnim uvjetima lokacije. Nužno je osigurati nesmetano funkcioniranje bolničkih procesa u okolnim zgradama koje ostaju u uporabi, kao i omogućiti dovršetak radova na Fazi A i energetskom kanalu, o čemu su izvijestili iz Klinike u prosincu. Istovremenost izvođenja svih faza predstavlja ključni organizacijski izazov ovog projekta, istaknuto je u Projektnom zadatku.

Izgradnja u fazama

Posebno je definirana faznost unutar same Faze B. Postojeća zgrada Paviljona VI može se ukloniti tek nakon što se dovrše i osposobe za normalno funkcioniranje zgrade Faze B, odnosno dilatacije B1 i B3. Tek nakon toga dopušteno je započeti rušenje Paviljona VI i izgradnju dilatacije B2 na toj lokaciji. Ova međuzavisnost faza zahtijeva pažljivo planiranje, preciznu dinamiku izvođenja i usklađivanje svih aktivnosti uključenih u realizaciju projekta.

Dodatnu složenost projektu daje činjenica da se trafostanica za sve zgrade Faze B nalazi u dilataciji B3, ističe Projektni zadatak. Zbog toga je, piše dalje, odmah po sklapanju ugovora potrebno započeti s projektiranjem, planiranjem i izgradnjom trafostanice, uključujući ishođenje svih potrebnih odobrenja nadležnih tijela, HEP-a, komunalnih tvrtki te gradskih i državnih institucija.

Komunalni priključci na javnu infrastrukturu, odnosno vodoopskrbu i odvodnju, rješavaju se kroz izgradnju Faze A i energetskog kanala. Ipak, obveza izvođača radova u ovom nadmetanju jest izvedba svih priključaka od pojedinih građevina do točaka priključenja unutar bolničkog kruga, uključujući sve pripadajuće troškove te sanaciju površina na kojima se radovi izvode.

