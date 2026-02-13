U Splitu prodana 'najskuplja' kuća na svijetu: Cijena je 630.000 milijuna eura, jel' se netko zaigrao 's nulama'?

Je li u Splitu zaista prodana najskuplja kuća na svijetu? Prema podacima iz sustava eNekretnine, obiteljska kuća u Senjskoj ulici navodno je prodana za nevjerojatnih 630 milijuna eura. Iako je u životu sve moguće, teško je povjerovati da nije riječ o pogrešno unesenim nulama.

Bilo bi poprilično nevjerojatno da je upravo u Hrvatskoj prodana najskuplja kuća na svijetu. No, prema podacima iz sustava eNekretnine, baze transakcija nekretninama, upravo se to, ‘barem na papiru’, dogodilo. Kako je na svom LinkedIn profilu objavila savjetnica i agentica za nekretnine Klara Matić, vrlo je vjerojatno da je pritom došlo do pogreške, odnosno da je netko ‘dodao’ nekoliko nula više nego što je trebao.

Prema tim podacima, cijena navodno iznosi čak 630 milijuna eura, a riječ je o obiteljskoj kući u Senjskoj ulici u Splitu. Lokacija jest iznimno atraktivna, u neposrednoj blizini nalaze se stepenice koje vode prema Park-šumi Marjan, dok se već nedaleko od Senjske ulice proteže i splitska Riva. Iako su nekretnine u Hrvatskoj posljednjih godina znatno poskupjele, teško je povjerovati da je navedena cijena točna te da nije došlo do pogreške pri unosu podataka.

‘Očito se radi o pogrešci’

Zanimljivi su bili i komentari ispod objave. Javili su se brojni stručnjaci za nekretnine, građevinci i arhitekti. Neki su uočili ironiju u činjenici da je transakcija evidentirana kao evaluirana, dok su se drugi našalili porukama poput: ‘Kupoprodaja je iz 2020., danas je to puta tri.’ Većina se ipak složila da je vrlo vjerojatno riječ o pogrešci pri upisivanju iznosa, jer takva cijena nema veze s realnim tržišnim okolnostima.

Da je prodaja doista realizirana u tom iznosu, Grad Split bi samo od poreza na promet nekretninama uprihodio 18,9 milijuna eura, ‘lovu’ dovoljnu za izgradnju nove škole, nekoliko vrtića ili doma za starije osobe.

Najskuplje prodane kuće

Zanimljivo, najskuplja kuća kupljena u posljednjem desetljeću, a moguće i ikada, pripala je bivšem kineskom nekretninskom magnatu Panu Sutongu, predsjedniku kompanije Goldin Group i nekoć četvrtom najbogatijem čovjeku u Kini. Godine 2017. Pan je platio 2,1 milijardu hongkonških dolara, odnosno oko 296 milijuna eura, za vilu površine 13.854 četvorna metra u Deep Water Bayu, jednoj od najekskluzivnijih četvrti Hong Konga.

U godinama koje su uslijedile Panovo se nekretninsko carstvo našlo u ozbiljnim problemima. Protiv luksuzne vile podignuta su tri hipotekarna kredita, a sam Pan danas se suočava s postupcima vezanima uz stečaj.

S druge strane, najskuplja nekretninska transakcija u Europi u posljednjem desetljeću pripisuje se Mohammedu bin Salmanu, krunskom princu i premijeru Saudijske Arabije, koji je 2015. godine platio 275 milijuna eura, odnosno oko 300 milijuna eura, za raskošni Château Louis XIV u Francuskoj. Dvorac je izgrađen početkom 2000-ih, no osmišljen je tako da nalikuje rezidenciji iz 17. stoljeća, dostojnoj blizine Versaillesa. Prostire se na 57 hektara uređenog parka, ima pravi opkop s vodom te fontane kojima se upravlja putem iPhonea, istražio je mansionglobal.com.