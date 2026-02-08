Posao vrijedan milijune: Paviljoni 'blizanci' najpoznatijeg zagrebačkog doma idu veliku sanaciju

Studentsko naselje ‘Stjepan Radić’ ulazi u jednu od najvećih faza obnove u posljednjih nekoliko desetljeća. Paviljoni 5 i 6 dobit će potpuno novu infrastrukturu, modernizirane smještajne kapacitete i energetski učinkovitija rješenja u sklopu projekta vrijednog gotovo 13,7 milijuna eura. Obnova uključuje i uređenje okoliša te dodatna sigurnosna poboljšanja, čime se podiže standard stanovanja za buduće generacije studenata. Javni natječaj za izvođenje radova već je raspisan.

U obnovu idu paviljoni 5 i 6 studentskog naselja ‘Stjepan Radić’, najpoznatijeg i najvećeg studentskog doma u Zagrebu. Projekt vrijedan gotovo 13,7 milijuna eura donosi temeljitu modernizaciju smještajnih kapaciteta, infrastrukture i okoliša, s ciljem podizanja standarda stanovanja, sigurnosti i energetske učinkovitosti, ali i stvaranja ugodnijeg, dostupnijeg i održivijeg prostora za buduće generacije studenata. Točnije, za radove na modernizaciji paviljona i uređenju okoliša raspisan je javni natječaj u vrijednosti od 13.693.598,79 eura.

Što obuhvaća projekt

Projekt obuhvaća rekonstrukciju paviljona 5 i 6, dogradnju vanjskih čeličnih požarnih stubišta te uređenje pripadajuće infrastrukture, prilaznih puteva i okoliša unutar studentskog naselja na adresi Jarunska cesta 2 u Zagrebu. Na krovovima paviljona planirana je i izgradnja fotonaponskih elektrana, čime se dodatno naglašava energetska komponenta zahvata. Zemljište i građevine u vlasništvu su prijavitelja, a projekt se odnosi na rekonstrukciju građevina javne namjene uz značajna poboljšanja sigurnosti, pristupačnosti i funkcionalnosti.

Paviljoni su posljednji put adaptirani 1986. godine, a uporabne dozvole izdane su još 1978. godine. Građevine su danas dotrajale u pogledu interijera, instalacija i energetske učinkovitosti, bez podjele na požarne sektore, bez sustava vatrodojave i bez adekvatno prilagođenih prostora za osobe s invaliditetom. Infrastruktura koja ih opslužuje također je zastarjela.

Rekonstrukcijom će se osigurati temeljni zahtjevi za građevinu sukladno Zakonu o gradnji, uz potpunu obnovu unutarnjih prostora, instalacija, fasade i krova. Posebna pažnja posvećena je poboljšanju toplinske i zvučne izolacije te smanjenju energetske potrošnje.

Pristupačnost, sigurnost i kvaliteta stanovanja

U prizemljima paviljona formiraju se sobe i prostori prilagođeni osobama s invaliditetom, s odgovarajućim kupaonicama i pristupnim komunikacijama. Uređuju se hodnici, stubišta, zajedničke prostorije, učionice i čajne kuhinje, kao i prostori za rad djelatnika Studentskog centra. Dograđuju se nova vanjska požarna stubišta, uvodi se suvremena LED rasvjeta, a svi zahvati u potpunosti su usklađeni s Tehničkim propisom o osiguranju pristupačnosti osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 12/23).

Projektom se postiže standard koji je najmanje 10 posto bolji od nZEB zahtjeva, iako je riječ o rekonstrukciji. Više od 27 posto godišnje potrebne energije za rad tehničkih sustava pokrivat će se iz obnovljivih izvora, ponajprije putem solarnih elektrana.

Primijenjen je i pasivni dizajn – uz zaštitu od pregrijavanja, zasjenjivanje, korištenje postojećeg zelenila i sadnju novih stabala, kako bi se smanjila potreba za hlađenjem i dodatno poboljšali mikroklimatski uvjeti. Uređenje okoliša zamišljeno je i kao klimatsko sklonište, s više hlada i ugodnijim boravkom na otvorenom.

Paviljoni blizanci

Paviljoni 5 i 6 identične su građevine, tlocrta u obliku slova T, katnosti Pr+4 (Pr+3 u nižem dijelu), s ukupnom bruto površinom od 5.035,48 kvadrata po paviljonu. Dogradnjom evakuacijskih stubišta blago se povećava njihova tlocrtna površina, bez zadiranja u osnovnu konstrukciju.

Zahvat uključuje i obnovu oko 8.000 kvadrata vanjskog prostora, od komunalne infrastrukture (voda, struja, kanalizacija) do prilaznih staza, parkirališnih mjesta za osobe s invaliditetom i hortikulturnog uređenja. Time se cijeli prostor oko paviljona funkcionalno i estetski podiže na razinu suvremenog studentskog kampusa.

Gdje će studenti za vrijeme obnove?

Ključno pitanje studenata, osobito onih koji inače stanuju u 5. ili 6. paviljonu, jest što će biti sa smještajnim kapacitetima tijekom radova.

– Tijekom izvođenja radova smještajni kapaciteti Studentskog centra u Zagrebu bit će smanjeni. Studentski centar u Zagrebu predložit će Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih povećanje kvote za subvencioniranje studenata podstanara u gradu Zagrebu, uz veći iznos subvencije tijekom izvođenja radova za krevete koji će biti u obnovi, kao što je bilo kada su se obnavljali SD ‘Cvjetno naselje’ i ‘Stjepan Radić’ 2015. godine, istaknuli su iz SC-a krajem prošle godine za naš sestrinski portal srednja.hr.

I dok u manjim gradovima studentski domovi zjape poluprazni jer nema dovoljno studenata, u Zagrebu i ostala tri velika studentska grada situacija je suprotna. Na natječaju za smještaj u domovima provedenom prošlog ljeta u Zagrebu je bez ležaja ostalo oko 3.000 prijavljenih studenata, pa se opravdano nameće pitanje hoće li se tijekom obnove paviljona 5 i 6 povećati smještajni kapaciteti.

– S obzirom na to da se sada ide u rekonstrukciju tih kapaciteta, broj ležaja ostat će isti, jer se obnovom neće promijeniti površina paviljona, već će se postojeći kapaciteti modernizirati sukladno studentskom standardu, poručili su tada iz SC-a.

Podsjetimo, novinari portala srednja.hr razgovarali su prošlog ljeta s Marijom Županom, ravnateljem Studentskog centra u Zagrebu. Osim obnove ovih dvaju paviljona na Savi, otkrio je i da je u planu u dogledno vrijeme gradnja novog paviljona u Studentskom domu Ante Starčević – Šara, s oko 400 kreveta. Govorio je i o obnovi Lašćine te ranije najavljivanim paviljonima studentskog doma u nikad realiziranom kampusu Borongaj.